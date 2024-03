Polski serial grozy z ludowymi motywami. Starych już dostępne w Polsat Box Go

Polskie kino filmami romantycznymi i komediami stoi, ale brakuje w nim powiewu świeżości, czegoś – jak na nasze warunki – oryginalnego i emocjonującego. Cieszą więc takie produkcje jak Strachy, czyli nowy miniserial grozy, inspirowany ludowymi motywami. W Polsat Box Go zadebiutował już cały sezon.

Strachy to pięć krótkich, klimatycznych historii, poświęconych parze reporterów, którzy przez przypadek zostają wciągnięci w świat tajemniczych legend, mitów i zjawisk nadprzyrodzonych – inspirację każdego odcinka stanowi inna polska legenda lub wydarzenie historyczne.

W pierwszym odcinku Janek (Andrzej Plata) – operator kamery – oraz Gośka (Hanna Turnau) – reporterka lokalnej telewizji służbowo trafiają nad Zegrze, żeby nagrać wywiad z gwiazdą disco polo. Tam zderzają się przerażającymi wydarzania, które odmieniają ich życie. Dla pary aktorów to debiut w tego typu produkcjach.

Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun.

Reżyserią serialu Strachy zajął się Łukasz Kobylarz, współtworząc także scenariusz z autorem zdjęć, Łukaszem Sawickim. Obok Andrzeja Platy i Hanny Turnau na ekranie pojawiają się tacy aktorzy jak Dagmara Bilińska i Tadeusz Kwint. Wyjątkowo ważna w serialu ma być także budująca napięcie muzyka, za którą odpowiada Masia i Hubert Walkowski – autorzy oryginalnej ścieżki dźwiękowej.

Serial Strachy dołączył do kolekcji Klub Konesera w Polsat Box Go. To miejsce, gdzie tytuły dla siebie znajdą miłośnicy kina niezależnego, autorskiego, a nawet eksperymentalnego. Są tu filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach, stworzone przez wielkich twórców takich jak: Agnieszka Holland, Pier Paolo Passolini, Michaelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci, Abel Ferrara, Steven Spielberg, Gaspar Noe czy Arthur Penn – Polsat