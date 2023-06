Nowa oferta na abonament w Orange - aż 600 GB transferu danych

Operatorzy dwoją się i troją, by podnieść ARPU dla swoich ofert, stąd coraz większe paczki danych w najdroższych abonamentach. Widać to w najnowszej ofercie na abonament komórkowy w Orange, gdzie dwa najdroższe plany doczekały się podwojenia liczby gigabajtów na cały okres umowy.

Nowa oferta na abonament komórkowy w Orange

Taktyka na wcześniejsze podwyżki u naszych operatorów wyglądała tak, iż częściej decydowano się na zwiększenie cen o 5 do 10 zł za abonament, w którym zwiększano paczki danych o kilkanaście do kilkudziesięciu gigabajtów. Najwyraźniej skutki nie były zadowalające, bo Orange w najnowszej ofercie zdecydował się na pozostawienie cen na niezmienionym poziomie w najdroższych planach, a na zachętę w dużo większym zakresie podwyższył limit transferu danych. Bez zmian przy tym w najtańszym abonamencie.



Do tej pory w Planie M za 65 zł dostawaliśmy 140 GB na rok, później 70 GB, w nowej ofercie 140 GB dostępne jest przez cały okres umowy. Z kolei w Planie L za 85 zł miesięcznie, dostępnych było 300 GB w pierwszym roku, 150 GB w drugim, a po nowemu od razu jest dwa razy więcej - aż 600 GB przez cały okres umowy.

Jak to wygląda obecnie na tle konkurencji? Sprawdźmy.

Oferta na abonament komórkowy w Play

W porównywalnym do Orange abonamencie za 55 zł, mamy 30 GB transferu danych - w Play za 50 zł dostępny jest o połowę mniejszy transfer danych - 15 GB. Natomiast takie same cenowo abonamenty za 65 i 85 zł w Play zawierają 120 GB i 240 GB. Najdroższy plan za 95 zł to 600 GB, czyli tyle co w Orange za 85 zł, ale rozdzielone na dwie karty SIM - do telefonu i routera WiFi.



Oferta na abonament komórkowy w Plus

W Plusie abonament za 59 zł zawiera limit 50 GB, to więcej o 20 GB niż w Orange za 55 zł, z kolei w planie za 69 zł mamy 120 GB, w Orange za 65 zł jest już 140 GB. Najdroższy abonament w Plusie kosztuje 99 zł z ustawionym limitem na 250 GB, w Orange w nowej ofercie za 85 zł dostajemy 600 GB, czyli ponad dwukrotnie więcej za 14 zł mniej.



Oferta na abonament komórkowy w T-Mobile

Ciężko porównywać nową ofertę Orange do tej dostępnej od ponad roku w T-Mobile, w której to abonament M za 70 zł ma nielimitowany w dane internet mobilny w telefonie, jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, a abonament L za 90 zł jest bez żadnych limitów - danych i prędkości. Porównywalny tylko - wręcz identyczny, jest plan S - w cenie i zawartości oraz dostępny jest również tańszy plan za 40 zł z niewielkim transferem danych.



Tak więc nowa oferta na abonament komórkowy w Orange wydaje się konkurencyjna i mocno ukierunkowana nie tylko na zwiększenie ARPU, ale i podebranie klientów od Play i Plusa (dla przenoszących numer od konkurencji jest dodatkowe 2 - plan M lub 5 - plan L, miesięcy abonamentu gratis). T-Mobile raczej tu nie straci, klienci którym zależy na dużych transferach danych w smartfonie, w miejsce 140 GB czy 600 GB w Orange, będą woleli dopłacić 5 zł miesięcznie, by nie martwić się w ogóle o limity.