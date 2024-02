Internet mobilny na kartę - oferty od 1 GB do nawet 600 GB w miesiącu

Internet mobilny na kartę, to przydatna opcja dla wielu klientów naszych telekomów, w przeróżnym zastosowaniu. Dziś przyjrzymy się wszystkim dostępnym ofertom u operatorów, dedykowanym do korzystania z internetu w mobilnych routerach WiFi.

Bez żadnej umowy, kupujemy kartę SIM, wkładamy do routera i korzystamy z internetu mobilnego na kartę. Na przeczekanie do czasu podłączenia do internetu stacjonarnego, na wyjazdy czy na działkę lub do tabletu. Oto lista takich ofert, dedykowanych do internetu mobilnego na kartę.

Tak jak przeróżne zastosowania internetu mobilnego możemy mieć, tak samo różne mamy zapotrzebowanie na limity transferu. Przeglądając dziś oferty naszych operatorów, znalazłem pakiety miesięczne z naprawdę szerokiego zakresu limitów, począwszy od 1 GB do nawet 600 GB w miesiącu. Myślę więc, że każdy znajdzie w tym zestawieniu coś odpowiedniego dla siebie czy rodziny.

Internet mobilny na kartę w a2mobile

Zaczynamy alfabetycznie od a2mobile, gdzie dostępny jest pakiet internetu mobilnego z limitem 5 GB transferu danych w miesiącu za 12,90 zł.



5 GB – bez limitu prędkości

5–10 GB – prędkość max. 3 Mb/s

10–15 GB – prędkość max. 1 Mb/s

> 15 GB – prędkość max. 512 kb/s

Internet mobilny na kartę w Fakt Mobile

Po przekroczeniu tego limitu, prędkość internetu spada,- według poniższych progów:

W Fakt Mobile na kartę możemy skorzystać z czterech cyklicznych pakietów miesięcznych, z limitem 1 GB, 2 GB, 4 GB i 10 GB transferu danych, w cenie odpowiednio 3 zł, 5 zł, 8 zł i 15 zł miesięcznie.



Internet mobilny na kartę w Heyah

Heyah na kartę, to pakiet internetu mobilnego już do intensywniejszego korzystania, bo mamy tu limit 200 GB transferu danych w miesiącu, za 35 zł miesięcznie.



To nie jest wprawdzie oferta na kartę, tylko subskrypcja, ale warto o niej wspomnieć osobom, którym wystarczy 50 GB transferu danych, w Heyah 01 zapłacicie za taki pakiet 19,99 zł.

Internet mobilny na kartę w Klucz Mobile

W Klucz Mobile mamy aż pięć pakietów na internet mobilny. Za 1 GB zapłacimy tu 3 zł miesięcznie, za 2 GB - 5 zł, za 10 GB - 9,90 zł, za 80 GB 39,90 zł, a za 100 GB w dzień i 200 GB w nocy - 50 zł miesięcznie.



Pakiety z limitem 80 GB i 100 GB, to pakiety cykliczne,- odnawiają się automatycznie, pozostałe jednorazowe, więc co miesiąc trzeba je sobie aktywować samodzielnie.

Internet mobilny na kartę w Lajt Mobile

Lajt Mobile to trzy pakiety z limitem 1 GB, 10 GB i 20 GB, w cenie 5 zł, 10 zł i 25 zł miesięcznie.



Najtańszy pakiet jest jednorazowy, dwa droższe cykliczne.

Internet mobilny na kartę w Lycamobile

W Lycamobile skorzystamy z dwóch pakietów internetu mobilnego na Kartę. Z limitem 30 GB i 50 GB, za 25 zł i 35 zł miesięczne. Oba pakiet są cykliczne.



Internet mobilny na kartę w Mobile Vikings

Mobile Vikings ma trzy dedykowane do internetu mobilnego pakiety w ofercie na kartę. Za 40 zł miesięcznie mamy limit 100 GB, za 50 zł - 150 GB, a za 60 zł - 250 GB.



Internet mobilny na kartę w Play

Tym sposobem docieramy na koniec do górnego limitu 600 GB transferu danych w miesiącu.



Taki pakiet dostępny jest w ofercie internetu mobilnego na kartę w Play, za 50 zł miesięcznie. Na powyższej grafice,- prawdopodobnie dla uatrakcyjnienia oferty jest błąd, po zakupie nowej karty SIM, jeśli aktywujecie ten pakiet kodem dostaniecie nie 20 GB a 100 GB transferu danych.

Jednak przy aktywacji w aplikacji mobilnej Play24, jest on podwajany do 200 GB. Dodatkowo, na start dostaniecie tutaj 600 GB transferu danych do wykorzystania przez pierwszy miesiąc, a w kolejnych 11 miesiącach dodatkowo po 400 GB w miesiącu. Łącznie z transferem z pakietu będzie to więc 600 GB miesięcznie. Co po roku? To oferta na kartę do routera, a promocja ta jest systematycznie przedłużana (z jeszcze większym pakietem), więc wystarczy zakupić nową kartę SIM i ponownie włączyć ten pakiet w tej samej promocji na kolejny rok.

Stock Image from Depositphotos.