Najlepsza oferta głosowa z domowym internetem mobilnym (minimum 200 GB) w zasięgu sieci Plus

Jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze danego operatora jest jego zasięg w naszej lokalizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o internet mobilny, więc zestawienia podzieliliśmy na cztery części, czyli na tyle ilu mamy operatorów infrastrukturalnych.

Zaczynamy od zasięgu sieci Plus, na nadajnikach którego działa najwięcej operatorów. Kryterium doboru ofert wygląda następująco:

dla ofert głosowych: nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i minimum 30 GB transferu danych

dla ofert na internet mobilny: limit transferu na poziomie minimum 200 GB w miesiącu

Najlepsza oferta na abonament głosowy i internet mobilny w Plus

Sprawdzimy najpierw najlepszą ofertą łączoną w Plusie. Według naszych kryteriów będzie to abonament głosowy za 55 zł z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych. Z kolei w przypadku internetu mobilnego dobieramy do zestawu plan za 75 zł miesięcznie, który zawiera limit transferu danych na poziomie 250 GB w miesiącu.

Z uwagi na to, że to oferta łączona, za internet mobilny zapłacimy połowę ceny, razem więc koszt miesięczny zestawu zamknie się nam w kwocie 105 zł miesięcznie.

Najlepsza oferta na abonament głosowy i internet mobilny w Plush

W submarce Plush najlepszą opcją będzie abonament głosowy za 30 zł miesięcznie, który zawiera zestaw usług identyczny jak w przypadku abonamentu w Plusie.

Natomiast najlepszy plan na internet mobilny to pakiet z limitem 200 GB transferu w miesiącu za 60 zł. Za cały zestaw zapłacimy więc 90 zł miesięcznie.

Warto tu zaznaczyć, iż w przypadku innego operatora na nadajnikach Plusa - a2mobile, który nie znalazł się w zestawieniu, za zestaw - pakiet głosowy z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych, do tego internet mobilny z połowę mniejszym transferem 100 GB (obie oferty z dostępem do 5G) zapłacimy podobnie co w Plush - 89,90 zł.

Najlepsza oferta na abonament głosowy i internet mobilny w Premium Mobile

W Premium Mobile za pakiet głosowy z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych wraz z internetem mobilnym z limitem 200 GB transferu danych, zapłacimy łącznie 129,60 zł miesięcznie - drożej niż w Plus i Plush.

Najlepsza oferta na abonament głosowy i internet mobilny w Otvarta

Podobną ofertę ma również operator wirtualny Otvarta, tylko nieco taniej. Za zestaw z pakietem głosowym z limitem 31 GB transferu danych oraz internetem mobilnym z limitem 200 GB transferu zapłacimy 109,98 zł miesięcznie.



Najlepsza oferta na abonament głosowy i internet mobilny w zasięgu sieci Plus

Usługi\Operator Plush Plus Otvarta Premium Mobile rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych w smartfonie 30 GB 30 GB 31 GB 30 GB dostęp do 5G tak tak tak nie transfer danych w routerze WiFi 200 GB 250 GB 200 GB 200 GB dostęp do 5G tak tak tak tak Koszt miesięczny 90,00 zł 105,00 zł 109,98 zł 129,60 zł

Tak więc najlepszą ofertą łączoną na abonament głosowy i internet mobilny w zasięgu sieci Plus ma obecnie Plush - to pod względem ceny, a jeśli chodzi o zawartość - 50 GB więcej transferu w miesiącu za 15 zł drożej - Plus. Chodzi oczywiście o transfer dzienny. Premium Mobile i Otvarta mają wprawdzie dodatkowe 200 GB do wykorzystania w nocy, ale pod warunkiem dostępnego transferu dziennego - po jego wyczerpaniu, transfer nocny też się zeruje.

