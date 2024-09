Internet mobilny bez umowy na kartę

Internet mobilny bez umowy, przyda się wszędzie tam, gdzie nie możemy skorzystać z internetu stacjonarnego, ale to też idealne rozwiązanie do okazjonalnego skorzystania z internetu zawsze wtedy, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Polecamy na Geekweek: Odpalił Linuxa na najstarszym procesorze Intela. PC włączał się ponad 4 dni

Idealnie wpisuje się to w target studentów, ale zestawienie to kieruje do szerszego zakresu odbiorców i zastosowania. Jednym zdaniem - będą to oferty na kartę, a więc kupujemy starter, wkładamy do routera mobilnego, doładowujemy i korzystamy.

To oferty bez umowy, nie musimy więc się martwić o regularne płatności czy konieczność doładowywania - zwykle po pierwszym mamy zagwarantowane przynajmniej kilka miesięcy ważności konta. Karta SIM do internetu mobilnego nie będzie nam służyła do rozmów czy wiadomości, więc doładowania możemy realizować tylko wtedy, gdy będziemy potrzebowali z niej skorzystać.

Zanim zaczniemy jeszcze jedno zastrzeżenie, będą to dedykowane oferty na internet mobilny, bez usług głosowych (z jednym wyjątkiem) i bez żadnych umów, czyli również bez ofert z miesięcznym okresem zobowiązania. Do zestawienia dobierzemy oferty z limitem transferu danych na poziomie minimum 200 GB w miesiącu, w zasięgu Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Najlepsza oferta na internet mobilny bez umowy (Orange)

W zasięgu Orange, najlepszą opcją będzie Orange Flex - i to jest ten wyjątek, o którym wspominałem wyżej. To oferta typowo głosowa, ale można w niej skorzystać za darmo z dodatkowej karty SIM/eSIM, z tym samym numerem do routera mobilnego.

Co więcej, mamy tu internet mobilny bez limitu danych i prędkości. Jeśli potrzebujemy go przez cały miesiąc, możemy wykupić najdroższy pakiet za 80 zł, który zawiera już usługę UNLMTD, a w przypadku okazjonalnego skorzystania z internetu na dodatkowej karcie SIM/eSIM, możemy ją włączyć na tydzień w tańszych planach za 15 zł lub na miesiąc za 45 zł i 30 zł. Bez tej usługi na dodatkowej karcie korzystamy z limitu na karcie głównej, w zależności od wybranego pakietu.

Najlepsza oferta na internet mobilny bez umowy (Play)

W zasięgu sieci Play, najlepszą ofertą bez umowy na internet mobilny będzie Mobile Vikings na kartę. Za 60 zł dostajemy tu limit 250 GB w miesiącu na karcie SIM lub eSIM.

Warto tu jeszcze wspomnieć o ofercie z mniejszym limitem, ale i tańszej - Play internet na kartę za 50 zł, gdzie dostępne jest 200 GB transferu danych w miesiącu. Dodatkowo możemy tu zgarnąć 8,4 TB transferu danych na rok, ale tu już wymagane jest regularne doładowywanie i zachowanie cykliczności tego pakietu.

Najlepsza oferta na internet mobilny bez umowy (Plus)

W zasięgu sieci Plus nie ma oferty na internet mobilny bez umowy, z takimi dużymi limitami transferu danych. Dostępne są one tylko przy umowach, wprawdzie z miesięcznym okresem wypowiedzenia, no ale z obowiązkiem comiesięcznych płatności w czasie jej trwania:

Otvarta - 200 GB (+200 GB w nocy) za 64,99 zł lub 500 GB za 99,99 zł

Plush - 200 GB za 60 zł

Premium Mobile - 200 GB za 49,99 zł lub 500 GB za 69,90 zł

Najlepsza oferta na internet mobilny bez umowy (T-Mobile)

Na koniec została nam oferta w zasięgu sieci T-Mobile, będzie to Heyah na kartę i pakiet internetu mobilnego z limitem 200 GB za 35 zł miesięcznie. To jednocześnie najtańsza oferta w tym zestawieniu.

Stock Image from Depositphotos.