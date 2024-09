Virgin Mobile konkurencji się nie kłania. Pakiet bez limitu za 9 złotych!

Przed wprowadzeniem nowej oferty, w Virgin Mobile na kartę mogliśmy korzystać z czterech miesięcznych pakietów. #MINI9, #GIGADAJE, #GIGAMAKS i #GIGACZAD.

Najtańsza oferta na kartę bez limitu za 9 zł

Zacznijmy od oferty #MINI9, bo ta istotnie się zmienia, jeśli chodzi o zawartość. Do tej pory, zawierała ona pakiet 300 wiadomości SMS, 300 minut rozmów i 1 GB transferu danych za 9 zł miesięcznie:

W nowej ofercie, cena pozostaje bez zmian, zostaje też 1 GB transferu danych (również w roamingu UE), ale zamiast pakietu minut i rozmów, mamy tu teraz nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS - tym samym, to obecnie najtańsza oferta na rynku w tej zawartości:

Virgin Mobile na kartę z „darmowymi” gigabajtami

Pozostałe pakiety również doczekały się zmian, oprócz pakietu #GIGADAJE. Dotychczas wyglądały one tak:

W nowej ofercie pojawia się nowy pakiet - #GIGAWYPAS za 40 zł miesięcznie, z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS oraz z limitem 100 GB transferu danych w miesiącu. Do tego roczna promocja z „darmowymi” gigabajtami z paczką 450 GB miesięcznie, co łącznie daje 550 GB w miesiącu przez 12 miesięcy.

Pakiet #GIGACZAD z kolei, kosztuje 35 zł miesięcznie i zawiera limit 50 GB + 400 GB z promocji, razem 450 GB w miesiącu. Natomiast #GIGAMAKS za 30 zł, to 30 GB w pakiecie i skromne 100 GB miesięcznie w rocznej promocji, razem 130 GB miesięcznie.

Jako minus nowej oferty na kartę w Virgin Mobile, należy wspomnieć o braku nielimitowanych wiadomości MMS. W starej ofercie, były takowe przynajmniej w najdroższym wówczas pakiecie #GIGACZAD za 35 zł miesięcznie.

Skoro w tytule mowa o konkurencji, sprawdźmy jak wyglądają obecnie oferty na kartę innych submarek „wielkiej czwórki”.

Oferta na kartę w nju mobile (Orange)

W nju na kartę, aktualnie dostępne są dwa pakiety, oba z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi oraz z nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS.

Tańszy pakiet za 19 zł miesięcznie zawiera limit transferu danych na poziomie 20 GB, do tego promocja z "darmowymi" gigabajtami na rok - po osiągnięciu limitu wydatków w miesiącu, czyli 19 zł, przysługuje nam paczka 599 GB na na start i 2400 GB do wykorzystania przez rok. Podobnie to wygląda w droższej ofercie za 29 zł miesięcznie, z tym że w tym pakiecie mamy większy limit 40 GB w miesiącu.

Oferta na kartę w Plush (Plus)

W Plush na kartę możemy skorzystać z jednego z czterech pakietów z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS. Najtańszy za 25 zł zawiera limit 10 GB transferu danych, za 30 zł - 30 GB, do tego 12 paczek po 100 GB w miesiącu, za 35 zł - 40 GB i 900 GB start oraz 11 paczek po 500 GB, a za 40 zł miesięcznie - 50 GB i 900 GB na start oraz 11 paczek po 500 GB.

Warto tu jeszcze wspomnieć o unikalnej opcji nielimitowanego internetu mobilnego na 1 dzień za 1 zł, dostępnej w pakietach za 30 zł, 35 zł i 40 zł miesięcznie.

Oferta na kartę w Heyah (T-Mobile)

W Heyah na kartę mamy trzy nielimitowane pakiety. Najtańszy S kosztuje 35 zł miesięcznie i zawiera 55 GB transferu danych, droższy za 40 zł miesięcznie - 70 GB, a najdroższy za 55 zł miesięcznie - 100 GB.

We wszystkich pakietach dostępna jest też roczna promocja z "darmowymi" gigabajtami - 1200 GB, do wykorzystania w rok.