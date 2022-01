Nowa oferta MagentaBIZNES w T-Mobile. Sprawdzamy jak wypada teraz na tle konkurencji

Wczoraj T-Mobile poinformował o udostępnieniu nowej oferty dla małych firm, to dobra okazja, by przyjrzeć się podobnym ofertom w Orange, Play i Plus. Zwykle porównujemy oferty dla klientów indywidualnych, dziś skupimy się na biznesowej części ofert naszych telekomów.

Oferta dla małych firm w T-Mobile - MagentaBIZNES

Zaczynamy od oferty w T-Mobile, w której dostępne mamy cztery plany: S, M, L i VIP w cenie od 45 zł do 120 zł miesięcznie. Oczywiście wszystkie plany oferują nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS - w kraju i w roamingu UE, zresztą tak jak u pozostałych operatorów.

Na uwagę zasługuje tu fakt, że w planach 75 zł i 90 zł miesięcznie dostępny jest internet bez limitu danych jedynie z ograniczeniem prędkości odpowiednio do 30 Mb/s i aż 200 Mb/s, a w najdroższym planie nie ma i limitów prędkości, co ma znaczenie w kontekście dostępności 5G w każdej z taryf.

Co więcej, w każdym planie dostajemy dodatkową kartę SIM do internetu, którą można włożyć do routera WiFi i korzystać z nielimitowanego dostępu do sieci w firmie. Nie zabrakło tu też rozmów międzynarodowych do krajów UE - w najtańszym planie 100 minut, w planie za 75 zł również + 100 minut współdzielonych na każdym numerze na jednym koncie, w planie za 90 zł - 200 minut współdzielonych, a w najdroższym 500 minut.

Oferta dla małych firm w Orange

Orange dla firm też przygotował cztery plany abonamentowe w podobnych cenach, ale w żadnym nie znajdziemy nielimitowanego internetu czy dodatkowej karty SIM. Jedynie w planach od 75 zł możemy wybrać od 1 do 3 usług dodatkowych - płatnych po 5 zł miesięcznie. Są to między innymi połączenia międzynarodowe do krajów UE, Szwajcarii, USA i Kanady, minuty na połączenia na Ukrainę czy serwis telefonu.

Oferta dla małych firm w Plus

Plus z kolei ma aż 5 planów dla firm, prócz najtańszego za 35 zł pozostałe zawierają rozmowy międzynarodowe do krajów UE i od 7 GB do 120 GB transferu danych. Podobnie jak w Orange nie znajdziemy tu dodatkowej karty SIM czy nielimitowanego internetu.

Oferta dla małych firm w Play

Natomiast w Play dla firm mamy hybrydową ofertę na abonament - trzy plany głosowe + dwa plany głosowe z dodatkową kartą do internetu w biurze z limitem transferu danych 200 GB i 300 GB w miesiącu.

Porównanie ofert dla firm - Orange, T-Mobile, Play, Plus

Do porównania ofert dla firm u naszych telekomów do tabelki wrzucimy po jednym z planów, kosztującym miesięcznie w okolicach 70 zł +VAT.

Usługi\Abonamenty Orange Play Plus T-Mobile rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane połączenia międzynarodowe opcja za 5 zł brak 300 minut 200 minut transfer danych w smartfonie 90 GB 60 GB 70 GB bez limitu danych dostęp do 5G Tak Tak Tak Tak transfer danych w routerze WiFi Brak 200 GB Brak bez limitu danych dostęp do 5G Brak Tak Brak Tak abonament netto 75,00 zł 70,00 zł 65,00 zł 75,00 zł

Bez wątpienia najlepszą ofertą dla firm jest obecnie ta w T-Mobile, za 75 zł dostajemy więcej niż w tej samej cenie w Orange. Jeśli chodzi o najtańszego Plusa, to wyraźnie tu brakuje braku limitów danych i dodatkowej karty SIM do internetu, co znajdziemy w ofercie T-Mobile za 10 zł więcej.

W przypadku, gdy potrzebujemy większych prędkości transferu danych, w planach za około 90 zł, również T-Mobile wypadłby lepiej w porównaniu z konkurencją. Jeśli chodzi o najtańsze plany za 45 zł miesięcznie, większość operatorów ma zbliżone w zawartości oferty, z tym że Plus najtańszy pakiet ma za 35 zł, ale zawiera limit jedynie 7 GB transferu danych.

Stock Image from Depositphotos.