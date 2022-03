Nie lubicie kina? Wiemy, kiedy Batman miałby trafić na HBO Max

The Batman radzi sobie najlepiej ze wszystkich filmów z Człowiekiem Nietoperzem, które trafiły do polskich kin, ale wielu widzów czeka na premierę na HBO Max. Kiedy ma ona nastąpić?

Wszyscy pamiętamy 2021 rok, kiedy to HBO Max stało się prawdziwym hubem filmowych nowości Warner Bros. Wszystkie nowe tytuły, które trafiały do kin - w tym "Kosmiczny Mecz: Nowa Era", "Godzilla vs. Kong", "Matrix: Zmartwychwstania" oraz "Diuna" - od razu pojawiały się także na HBO Max. Wielu widzów doceniło możliwość uniknięcia wizyty w multipleksie i platforma, która potrzebowała soczystej promocji, szybko zyskiwała nowych użytkowników.

HBO Max i Warner walczą o widzów. Takie działania przynoszą rezultaty

Czy można więc uznać, że taką decyzją udało się usatysfakcjonować każdą ze stron? Nic bardziej mylnego, bo twórcy kilku filmów głośno wyrażali swoje niezadowolenie z takiego obrotu sprawy - między innymi Denis Villeneuve, który nakręcił "Diunę" i dopiero po fakcie dowiedział się, co czeka jego nowy film, a także Christopher Nolan, który ostatecznie pożegnał się ze studiem i nadchodzącego "Oppenheimera" przygotowuje we współpracy z Universalem.

HBO Max niestrudzenie walczy o uwagę i portfele widzów, a mając w swoim portfolio tak silne marki zamierza z nich skorzystać. Plan na 2022 rok i następne lata zakłada premiery nowości kinowych zaledwie 45 dni po debiucie na dużym ekranie. Dopiero w momencie premiery "The Batman" okaże się, czy Warner i HBO Max dotrzymają słowa, a najnowszy film z Człowiekiem Nietoperzem świetnie radzi sobie w kinach, także w Polsce, bo widownia wyniosła już ponad pół miliona widzów i prognozowane jest przekroczenie miliona (Box Office'owy Zawrót Głowy). Jak na razie żadne oficjalne zapowiedzi tak szybkiego dodania "Batmana" na platformę VOD nie padły, ale...

Kiedy Batman pojawi się na HBO Max?

Włodarze serwisu wielokrotnie podkreślali, że film trafi na HBO Max, tylko nie doprecyzowali kiedy. Nawet w rozmowie ze mną Christina Sulebakk, szefująca HBO Max w regionie EMEA, potwierdziła takie plany, lecz nie przyznała, czy wydarzy się to już pod koniec kwietnia. Redakcja serwisu Deadline potwierdza jednak, że krążące po Sieci informacje, jakoby "The Batman" miał zawitać na HBO Max 19 kwietnia, a na kanałach HBO 23 kwietnia, są prawdziwe.

Biorąc pod uwagę fakt, że HBO Max w pełni funkcjonuje 10w Polsce, a oferta ma być na bieżąco rozbudowywana, to nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym miałaby nas ominąć taka premiera, ponieważ byłby strzał w stopę już na początku funkcjonowania platformy, przed której debiutem obiecywano nam tak wiele.