HBO Max na premierę przywitało nas rozbudowanym katalogiem o dodatkowe tytuły, ale jednocześnie zauważano, że pewne produkcje pozostały dostępne tylko na HBO GO. Sytuacja ta nie uległa znaczącej poprawie, ale oferta jest rozszerzana o kolejne seriale i filmy. Wśród nich nie brakuje tytułów, które powinny być w katalogu od początku, ale jednocześnie przybywa produkcji Max Original, czyli seriali powstających z myślą o dystrybucji na HBO Max. Wśród tych serii na pewno warto wymienić "Pozłacany wiek" oraz "Minx", których nowe odcinki są dodawane regularnie na platformę.

Nowe filmy i seriale na HBO Max

Pierwszy z seriali opowiada o wydarzeniach z 1882 roku i skupia się na młodej kobiecie, która przeprowadza się z Pensylwanii do Nowego Jorku. Na miejscu zostaje uwikłana w konflikt pomiędzy jedną z jej ciotek, która jest dziedziczka fortuny, a bogatymi sąsiadami. W "Minx" śledzimy losy młodej feministki, która postanawia stworzyć pierwszy erotyczny magazyn dla kobiet. Akcja tego serialu komediowego rozgrywa się w latach 70. poprzedniego wieku w Los Angeles. Wśród właśnie dodanych tytułów jest też długo wyczekiwany "Psi patrol" oraz "Świat, który nadejdzie".

Dość regularnie publikowane są też zapowiedzi tytułów, które zmierzają do HBO Max. Wiemy jakich filmów i seriali można spodziewać się w kwietniu, choć premiery niektórych z nich nie zostały jeszcze potwierdzone. Na pewno pojawienie się "The Bamtan", "Tokyo Vice" oraz "Odwilży" jest wyczekiwane przez niemałą grupę widzów, dlatego wieści dotyczące kolejnych tygodni będą równie emocjonujące. Wygląda bowiem na to, że już w maju HBO Max może zyskać najnowszą odsłonę Jamesa Bonda "Nie czas umierać", a także "Suszę", której seans w kinie wspominam bardzo miło i z chęcią powtórzę ten film. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to może być jedna z ciekaszych nowości na następne miesiące.

Ponadto w maju (lub trochę wcześniej) do HBO Max mają trafić "Zabójczy koktajl", "Escape Room 2", "Girl Next", "Przystanek Ziemia", "The Marksman" oraz "Alex Ferguson: Never Give In". W kwietniu mamy natomiasto doczekać się jeszcze "Doskonałego ujęcia", którego premiera została w Polsce przesunięta z 24 marca. W 6-odcinkowej serii przedstawione są najbardziej kultowe ujęcia z filmów wraz z omówieniem ich oraz ukazaniem kulisów powstania.

W tym miejscu warto dodać, że z debiutem HBO Max cały czas wiążemy duże nadzieje, ponieważ biblioteki i marki należące do tego samego koncernu (DC, Cartoon Network, Adult Swim i inne) wcale nie są pełne i sporo brakuje im do tego, co oferuje usługa chociażby w USA. Ze względu na to, że HBO Max jest centralnym hubem dla treści WarnerMedia możemy i powinniśmy na to liczyć, podobnie jak na dostępność filmów i seriali w 4K, które są dostępne w innych miejscach (sklepy i wypożyczalnie online oraz wydania 4K Ultra HD Blu-ray), a z jakichś powodów wciąż możemy je oglądać tylko w HD na HBO Max.

Losowe odtwarzanie na HBO Max - nowa funkcja

HBO Max wzorem Netfliksa pokazało nową funkcję, dzięki której możemy wylosować treści do oglądania. Co ciekawe, nie działa to na tej samej zasadzie, jak u konkurencji, ponieważ nie ma to zastosowania przy wszystkich tytułach. Netflix, na przykład, uznał, że należy pozwolić widzom losowo rozpoczynać odtwarzanie filmu lub serialu z całego katalogu z uwzględnieniem algorytmów i gustu użytkownika. Dlatego przycisk widnieje np. na ekranie wyboru profilu. HBO Max stawia na zupełnie inną strategię, gdyż losowanie odbywa się tylko na podstronach wybranych seriali.

Lista poniżej nie zawiera wszystkich dostępnych u nas tytułów, serwis Deadline podał ją w kontekście amerykańskiej oferty, ale być może w przyszłości i te produkcję zawitają do nas, więc możecie się z nią zapoznać w całości. Co interesujące, nawet w polskiej wersji HBO Max przycisk nosi nazwę "Shuffle", więc prace najwyraźniej jeszcze trwają, ale na oferowanych w Polsce serialach - na przykład "Przyjaciele" - możemy z niego skorzystać.

A World of Calm

Adventure Time

Anthony Bourdain: Parts Unknown

Apple & Onion

Chappelle Show

Courage the Cowardly Dog

Craig of the Creek

Curb Your Enthusiasm

Ed, Ed and Eddy

ER

Flight of the Conchords

Fresh Prince

Friends

Full House

Great Pottery Throwdown

Hot Ones

How It Really Happened

Impractical Jokers

Key and Peele

Looney Tunes

Martin

Mike & Molly

Regular Show

Reno 911!

Rick & Morty

Robot Chicken

Scooby-Do, Where Are You!

Selena + Chef

Sesame Street

South Park

Teen Titans Go!

The Amazing World of Gumball

The Big Bang Theory

The Boondocks

The Mentalist

The Middle

The Nanny

The Office

The Shot: Uninterrupted

Tom and Jerry

Total Dramarama

Two and a Half Men

We Bare Bears

Whose Line is it Anyway

Young Sheldon

Źródło: Upflix.pl