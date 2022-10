Odkurzacze, tablet, słuchawki i opaska. Xiaomi zasypało nas nowościami

Zacznijmy od cen. Wynoszą one:

Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum – 4399 zł

Xiaomi Smart Band 7 Pro – 499 zł

Redmi Buds 4 Pro – 449 zł

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Opaska ma prostokątny ekran AMOLED o przekątnej 1,64 cala. Oferuje ponad 110 trybów sportowych. Nowością jest wbudowany system GNSS (GPS + GLONASS), dzięki czemu ślad treningu zostanie zapisany nawet jeśli nie będziemy mieli ze sobą telefonu. Urządzenie jest wodoodporne na poziomie 5 ATM, bateria ma starczać do 12 dni. Można w niej odbierać połączenia i odczytywać wiadomości SMS. Nie ma niestety NFC, więc cały czas jedyną opaską Xiaomi z płatnościami pozostaje Mi Band 6 NFC.

Redmi Pad

Tablet ma ekran IPS o przekątnej 10.61 cala z 90 Hz odświeżaniem. Procesor to MediaTek Helio G99. Urządzenie ma kamerkę przednią 8 MP z ultraszerokokątnym obiektywem 105°, można więc wykorzystywać je do telekonferencji. Bateria ma pojemność 8000 mAh. Obsługuje ładowanie 18 W, w zestawie dostajemy mocniejszą ładowarkę 22,5 W. Producent na razie nie podaje ceny urządzenia.

Redmi Buds 4 Pro

Słuchawki pozwalają na 36 godzin pracy na baterii, wliczając w to ładowanie z etui. Na jednym ładowaniu grają do dziewięciu godzin, pięć minut ładowania wystarczy na dwie godziny działania. Słuchawki mają ANC z kilkoma trybami. Są wyposażone w trzy mikrofony systemu redukcji szumów, sparowane z algorytmami AI do precyzyjnego rozpoznawania ludzkiego głosu i hałasu otoczenia.

Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum

Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum to pierwsza linia odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. W skład serii wchodzą dwa modele pionowe – Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum i Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum. Oba pracują w trzech trybach – odkurzania, mopowania i szorowania podłóg.

Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum jest wyposażony w tryb czyszczenia w wysokiej temperaturze 75°C. Odkurzacz jest również w stanie sam się oczyścić, uzupełnić wodę i wysuszyć szczotki automatycznie dzięki inteligentnej stacji bazowej all-in-one.

Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum jest najlepszym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych z trudno dostępnymi zakamarkami. Sprzątanie jest dziecinnie proste dzięki specjalnie zaprojektowanej szczotce walcowej, która może pokryć większe przestrzenie i ma regulowany uchwyt, pomagający skutecznie sprzątać pod większością mebli.