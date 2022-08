Odkurzacz automatyczny – zbędny wydatek czy rewolucja w sprzątaniu?

Odkurzacz automatyczny to urządzenie, które gości w coraz większej ilości polskich domów. Charakterystyczne, okrągłe roboty sprzątające poruszają się po podłogach, uwalniając nas od kurzu. Czy warto go kupić?

Odkąd mam przyjemność tworzyć materiały dla redakcji technologicznych, w moim mieszkaniu gościło już kilka odkurzaczy automatycznych. Były to zarówno rozwiązania najprostsze, kosztujące kilkaset złotych w chińskim sklepie wysyłkowym, jak również bardzo zaawansowane, wyposażone w stację opróżniającą. Z perspektywy czasu i wspomnianych testów wiem, że odkurzacz automatyczny to sprzęt, który z całą pewnością powinien znaleźć się w każdym domu. Ważne jednak, by przed zakupem dokładnie zapoznać się z jego rzeczywistymi możliwościami. Może się bowiem okazać, że wybrany model okaże się kompletnym rozczarowaniem. Może również dojść do sytuacji, kiedy wyobrażaliśmy sobie, że sprzęt ten działa zupełnie inaczej, niż okazało się po zakupie. Warto zatem, jeszcze przed wyłożeniem pieniędzy na stół, zasięgnąć języka i poświęcić czas na lekturę przynajmniej kilku recenzji.

Jak w przypadku praktycznie wszystkich urządzeń elektronicznych, zwłaszcza sprzętu AGD, odkurzacz automatyczny ma szereg zalet, ale również wad, o których trzeba koniecznie pamiętać. Co zyskamy dzięki temu, że robot sprzątający trafi do naszego domu? Jakie ma mankamenty? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym materiale.

Odkurzacz automatyczny – dlaczego warto go kupić?

Odpowiedź na tak zadane pytanie jest prosta i oczywista. Podstawowym argumentem przemawiającym za zakupem odkurzacza automatycznego jest wygoda. Czy w ogóle istnieje ktoś, kto lubi odkurzać? Być może tak, jednak z całą pewnością nie jestem to ja. Cóż, mam alergię, dlatego odkurzanie zawsze było dla mnie drogą przez mękę. Odkąd w domu pojawił się odkurzacz automatyczny, mój problem stał się zdecydowanie mniejszy.

By poodkurzać dom czy mieszkanie tradycyjnym odkurzaczem, trzeba wyjąć go z miejsca przechowywania, rozwinąć przewód zasilający, podłączyć do gniazdka, włączyć odkurzacz, a następnie poświęcić kilkanaście czy kilkadziesiąt minut na ręczne wyczyszczenie każdego zakamarka. Dodatkowo należy pamiętać o regularnej wymianie worków na nieczystości, a także o kontroli stanu filtrów w odkurzaczu. W przypadku robota sprzątającego całość przebiega zupełnie inaczej.

Co trzeba zrobić, by odkurzacz automatyczny skutecznie posprzątał mieszkanie? Wystarczy upewnić się, że na trasie jego przejazdu nie leżą zbędne przedmioty, które mogłyby utrudnić albo wręcz uniemożliwić przejazd, a następnie wydać polecenie uprzątnięcia mieszkania bądź jego części. W jaki sposób? Oczywiście, wciąż można po prostu wcisnąć przycisk na odkurzaczu, jednak nie w każdej sytuacji jest to najwygodniejsze wyjście. Odkurzacz automatyczny można włączyć albo z poziomu dedykowanej aplikacji mobilnej w smartfonie, albo przy pomocy asystenta głosowego, albo korzystając z aplikacji do zarządzania rozwiązaniami inteligentnego domu. Co dalej? Tak właściwie… to wszystko. Po skończonej pracy odkurzacz sam wróci do stacji ładowania, a jeśli jest to stacja wyposażona w mechanizm odbierania nieczystości, zostanie automatycznie opróżniony z zebranego kurzu. Wygodniej? Zdecydowanie!

Czego robot sprzątający nie zrobi?

Czy fakt posiadania odkurzacza automatycznego oznacza, że ten tradycyjny można komuś oddać albo sprzedać? Niestety, nie tak szybko. Robot sprzątający, choć potrafi wiele, nie nadaje się do wszystkiego tego, co zwykły odkurzacz. Raz na jakiś czas dobrze jest samodzielnie odkurzyć mieszkanie, bo tylko wtedy będziemy absolutnie pewni, że wszystkie zakamarki zostały dokładnie uprzątnięte. Poza tym, podłogi wcale nie są jedyną powierzchnią, jaką sprzątamy przy pomocy odkurzacza. Robot sprzątający nie pomoże nam odkurzyć mebli czy samochodu, dlatego o rezygnacji z odkurzacza ręcznego, na ten moment, nie ma mowy.

Idealnym duetem wydaje się być robot sprzątający w parze z odkurzaczem pionowym. To, czego odkurzacz automatyczny nie posprząta, zawsze można uprzątnąć przy pomocy odkurzacza pionowego. Ten, dzięki dodatkowym akcesoriom, świetnie nadaje się nie tylko do posprzątania mebli, samochodu czy zakamarków niedostępnych dla robota sprzątającego, ale również pomoże w przypadku większego zabrudzenia, z którym robot mógłby sobie nie poradzić.

Z dystansem należy podejść również do funkcji mopowania, oferowanej przez niektóre odkurzacze. Ta realizowana jest w mocno zróżnicowany sposób, w zależności od konkretnego modelu. Najbardziej zaawansowane odkurzacze są w stanie wręcz szorować podłogę, wykorzystując mechanizm zbliżony do tego zastosowanego w szczoteczce sonicznej. Nieco mniej zaawansowane wyposażone są w funkcję inteligentnego dozowania wody, w zależności od zabrudzeń i sprzątanej powierzchni. Są również konstrukcje najprostsze, gdzie mopowanie to słowo zdecydowanie na wyrost. Ich sprzątanie na mokro sprowadza się do ciągnięcia za sobą mokrej ścierki, do której w miarę upływu czasu sączy się woda z pojemnika. Czy można nazwać to mopowaniem? W żadnym wypadku. To wyłącznie delikatne przetarcie mokrą ścierką, nic więcej.

Pamiętajmy również o tym, że odkurzacz automatyczny nie jest całkowicie bezobsługowy. W modelach bez stacji opróżniającej należy własnoręcznie wyczyścić zbiornik na kurz po każdym użyciu. Dodatkowo, niezależnie od faktu posiadania stacji, należy kontrolować stan filtra, by w razie potrzeby przeprowadzić wymianę.

Jeżeli odkurzacz automatyczny, to jaki?

Dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad tym, czy kupić odkurzacz automatyczny, przygotowałem kilka wskazówek, jakie warto wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji zakupowej. Naturalnie, nie należy traktować ich jako bezwzględnej wyroczni, to jedynie moje luźne wnioski, jakie udało mi się zebrać po przetestowaniu kilku tego typu urządzeń.

Po pierwsze i najważniejsze, w przypadku odkurzaczy automatycznych, zasada co tanie to drogie sprawdza się jak mało gdzie. Niestety, roboty, które trafiają do marketów w cenie kilkuset złotych, raczej nie okażą się właściwym wyborem. Decydując się na zakup odkurzacza automatycznego zdecydowanie lepszym wyborem będzie sięgnięcie po produkt uznanej marki, która posiada już wiedzę i doświadczenie z zakresu projektowania i produkowania tego typu urządzeń. Dodatkowo odkurzacz od uznanego producenta będzie posiadał dedykowaną aplikację mobilną, najczęściej z możliwością integracji z popularnymi systemami inteligentnego domu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie ku temu, by wybrać odkurzacz chińskiego producenta, dostępny w jednym ze sklepów wysyłkowych. Odkurzacze Xiaomi, Roidmi, Viomi, Dreame, a nawet Roborock często znajdziemy tam w zdecydowanie bardziej atrakcyjnych cenach. Taki zakup, jak najbardziej, warto rozważyć.

Po drugie, zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób odkurzacz porusza się po sprzątanej powierzchni. Z doświadczenia wiem, że odkurzacze wyposażone w funkcję mapowania pomieszczeń robią to zdecydowanie sprawniej. Choć odkurzacz sprzątający ze skanerem LiDAR będzie nieco droższy, zapewni nam zdecydowanie dokładniejsze sprzątanie i nie tylko. Odkurzacz, który jest w stanie stworzyć dokładną mapę sprzątanej powierzchni okazuje się być zdecydowanie bardziej przydatnym narzędziem. Dzięki mapowaniu, w dedykowanej aplikacji możemy podzielić nasze mieszkanie na pomieszczenia czy strefy sprzątania, postawić niewidzialną ścianę itp. Dopłata do zaawansowanych funkcji mapowania, moim zdaniem, jest słuszną decyzją.

Po trzecie, przed zakupem warto upewnić się, w jaki sposób dany model odkurzacza traktuje meble i ściany. Niektóre modele są w stanie dojechać do przeszkody na milimetry i tylko delikatnie musnąć ją zderzakiem, podczas gdy inne uderzają w przeszkody niemal z całej siły. Powstające w ten sposób nieestetyczne zarysowania z pewnością zniechęcą nas do dalszego używania odkurzacza.

Po czwarte, funkcje dodatkowe zawsze są mile widziane. Jak wspomniałem wcześniej, bardzo przydatna okazuje się stacja opróżniająca, która mocno zwiększa komfort korzystania z odkurzacza, zwłaszcza w przypadku alergików. Przyda się również funkcja mopowania, o ile tylko będzie to coś lepszego, niż tylko ciągnięcie mokrej ścierki za odkurzaczem.

Po piąte, cena. Cóż, decydując się na zakup odkurzacza automatycznego, musimy przeznaczyć na ten cel konkretne środki. Z doświadczenia wiem, że najlepiej celować w średnią półkę cenową. Jeśli to nasz pierwszy odkurzacz automatyczny, zakup czegoś kosztującego kilka tysięcy złotych raczej okaże się błędem. Podobnie w drugą stronę - tańszymi konstrukcjami nie ma sensu zawracać sobie głowy. Jaki budżet będzie wystarczający do zakupu fajnego robota sprzątającego? Myślę, że około 1500 złotych.

Podsumowując, robot sprzątający to naprawdę fajny gadżet, który uwalnia nas od jednej z najmniej lubianych prac domowych. Jako że nasz czas jest bezcenny, z całą pewnością warto go kupić. Należy jednak pamiętać o powyższych wskazówkach żeby nie wpaść na minę i nie zrazić się do tego typu urządzeń już na starcie.

Jakie macie doświadczenia z odkurzaczami automatycznymi? Polecilibyście ich zakup swoim bliskim? Na Wasze wrażenia czekamy w komentarzach.