Odkurzacz pionowy z funkcją mopowania - czy warto?

Odkurzacz pionowy z funkcją mopowania – brzmi jak gadżet, który może znacząco ułatwić sprzątanie. Czy rzeczywiście tak jest? Czy tego typu urządzenie to jedyny słuszny wybór, czy może kolejny „superwynalazek”, który szybko wyląduje w kącie zastąpiony zwykłym mopem i tradycyjnym odkurzaczem? Sprawdźmy, co mają do zaoferowania te sprzęty, jakie są ich zalety, a gdzie mogą pojawić się problemy.

Reklama

Dwa w jednym – wygoda czy kompromis?

Idea jest prosta: masz jedno urządzenie, które odkurza i jednocześnie myje podłogę. Możesz pozbyć się kurzu, a potem od razu przetrzeć powierzchnię na mokro. Brzmi jak sensowne rozwiązanie, prawda? W praktyce jednak nie zawsze jest tak różowo. Funkcja mopowania w odkurzaczach pionowych to zazwyczaj dodatkowy moduł, który umożliwia podczepienie pojemnika na wodę i specjalnej nakładki mopującej. Nie jest to więc pełnoprawne mycie podłóg, jak w przypadku dedykowanych mopów parowych czy robotów mopujących, ale bardziej „przeciąganie wilgotną ścierką”.

Czy to wystarczy? Jeśli nie masz dużego mieszkania i nie oczekujesz gruntownego szorowania podłóg, taki odkurzacz może się sprawdzić. Kurz, plamy po kawie czy ślady po butach – to wszystko raczej schodzi bez większego problemu. Jeśli jednak liczyłeś(-aś) na dokładne mycie fug czy usuwanie zaschniętych zabrudzeń, możesz być rozczarowany(-a). Odkurzacz z funkcją mopowania to przede wszystkim sprytne rozwiązanie do codziennego odświeżania podłóg, a nie narzędzie do walki z ekstremalnymi zabrudzeniami.

Sprzątanie na „jeden strzał” – dla kogo?

Jeżeli masz mieszkanie, w którym dominują panele, płytki czy winylowe wykładziny, a na dywany praktycznie nie ma miejsca, taki odkurzacz może Ci się spodobać. Nie musisz wyciągać dwóch urządzeń – odkurzacza i mopa. Jeden ruch ręką, a podłoga jest względnie czysta. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie mają czasu na rozkładanie pełnego arsenału sprzętów do sprzątania.

Rodzice małych dzieci z pewnością docenią możliwość szybkiego pozbycia się okruszków, a potem natychmiastowego przemycia podłogi. To także świetna opcja dla właścicieli zwierząt – sierść, błoto z łap czy resztki karmy można usunąć w kilka minut.

Jak to działa?

Odkurzacze pionowe z funkcją mopowania korzystają zazwyczaj z technologii ssania cyklonowego, co oznacza, że dobrze radzą sobie z usuwaniem drobnych zanieczyszczeń i kurzu. Dodaj do tego filtry HEPA, a masz urządzenie, które poradzi sobie z alergenami i roztoczami.

Funkcja mopowania to najczęściej prosty system podawania wody na nakładkę mopującą. Możesz kontrolować poziom wilgotności, co przydaje się na różnych powierzchniach. Czasem producenci oferują nawet funkcję automatycznego dozowania płynu czyszczącego. Nie spodziewaj się jednak cudów – zabrudzenia schodzą głównie dzięki wilgotnej ściereczce, a nie skomplikowanym mechanizmom myjącym. Po sprzątaniu trzeba jeszcze dokładnie umyć końcówkę mopującą i porządnie ją osuszyć. Jeśli o tym zapomnisz, pozbycie się nieprzyjemnego zapachu może być potem trudne...

Bateria i czas pracy

Niestety, baterie w odkurzaczach pionowych z funkcją mopowania działają podobnie jak w urządzeniach pozbawionych tej funkcji. Średnio to od 30 do 60 minut. Jeśli masz większe mieszkanie, może okazać się, że będziesz musiał(a) przerywać sprzątanie, żeby podładować urządzenie. Oczywiście, im droższy model, tym lepsza bateria i krótszy czas ładowania, ale nadal warto mieć to na uwadze.

Reklama

Dodatkowo funkcja mopowania może zużywać więcej energii – w końcu odkurzacz nie tylko zasysa kurz, ale też obsługuje system nawilżania. Jeśli planujesz sprzątanie „na raz” całego mieszkania, może być konieczne szybkie ładowanie lub przemyślane zarządzanie czasem pracy.

Odkurzacz z funkcją mopowania: Warto, czy nie?

Odkurzacz pionowy z funkcją mopowania to naprawdę fajny gadżet, ale trzeba wiedzieć, czego się po nim spodziewać. Jeśli zależy Ci na szybkim sprzątaniu i odświeżeniu podłóg, takie urządzenie może być strzałem w dziesiątkę. Jest wygodne, lekkie i oszczędza czas. Z drugiej strony, jeśli masz mieszkanie pełne dywanów lub często zmagasz się z trudnymi zabrudzeniami, lepiej postawić na tradycyjne odkurzacze lub pełnoprawne mopy parowe, albo zwykłe (te analogowe).