Oto pogromca brudnych podłóg. MOVA X4 Pro już w Polsce

W odkurzaczach, które potrafią sprzątać zarówno na sucho, jak i na mokro, brakowało bardzo przydatnej funkcji intensywnego mycia gorącą wodą. To już jednak historia, bowiem MOVA X4 Pro potrafi to robić, w dodatku jak twierdzi producent, jest w tym wyjątkowo skuteczny. Oto odkurzacz, któremu niestraszna jest nawet najbardziej zaniedbana podłoga.

Woda o temperaturze 80 stopni Celsjusza - niezawodny sposób na najcięższe plamy

Tym, co wyróżnia odkurzacz MOVA X4 Pro na tle rynkowej konkurencji jest funkcja usuwania najcięższych zabrudzeń. Rozwiązanie to otrzymało wiele mówiącą nazwę - SpotHeat. Dosłownie tłumacząc z angielskiego oznacza to, że funkcja dedykowana jest czyszczeniu punktowemu, w miejscu najsilniejszego zabrudzenia. Drugi człon nazwy zdradza, jak rozwiązano ten problem. MOVA X4 Pro wykorzystuje bowiem ciepło, a konkretnie gorącą wodę. Użycie dedykowanego przycisku, znajdującego się na uchwycie, skutkuje uruchomieniem 10-sekundowej sekwencji. Odkurzacz atakuje wówczas brud na trzy sposoby: wysoką temperaturą, intensywnym nawilżeniem i ssaniem o mocy 20 000 Pa. Zastosowanie tak dużej siły ssania oznacza, że podłoga nie pozostanie wilgotna, dlatego nie trzeba martwić się o jej ręczne czyszczenie.

Jak udowodniono w laboratoriach MOVA, X4 Pro ma usuwać zabrudzenia dziesięciokrotnie bardziej skutecznie niż tradycyjne odkurzacze pionowe, które korzystają wyłącznie z zimnej wody. Brzmi obiecująco.





MOVA X4 Pro - wszechstronny odkurzacz za rozsądną cenę

Czym jeszcze może pochwalić się odkurzacz MOVA X4 Pro? Chociażby możliwością sprzątania pod niskimi meblami, do wysokości nawet 13 cm. Posiada również wiele przydatnych dodatków, jak szczotka zapobiegająca plątaniu się włosów i sierści, oświetlenie LED czy system ułatwiający czyszczenie wzdłuż krawędzi. Producent pamiętał również o stacji dokującej, w dodatku nieźle przemyślanej. Została skonstruowana w ten sposób, by nie trzeba było podnosić i odwracać ciężkiego odkurzacza. Wystarczy wsunąć go do stacji, a ta automatycznie uruchomi procedurę samoczyszczenia. Szczotka płukana jest wodą o temperaturze 100 stopni, a następnie osuszana gorącym powietrzem.





Długodystansowiec wjeżdża na salony

Odkurzacz MOVA X4 Pro został tak zaprojektowany, by czynności obsługowe wykonywać jak najrzadziej. Posiada baterię o mocy 6x 5000 mAh, dzięki czemu może pracować w trybie Smart nawet przez 45 minut. Tryb Hot-Water skraca czas pracy do 25 minut, co nadal pozostaje imponującym wynikiem. Z uwagi na sporą pojemność zbiornika na czystą (760 ml) i brudną (730 ml) wodę, nie trzeba martwić się ewentualnymi przerwami w pracy.

Ile kosztuje odkurzacz MOVA 3 Pro

Ten wszechstronny odkurzacz kosztuje zaskakująco niewiele, bo 2199 złotych. W dodatku obecnie można kupić go w ofercie specjalnej, w ramach której do 8 maja cena zostanie obniżona o 23%. Zainteresowani mogą szukać odkurzacza w sklepie Media Expert. Jest również dostępny w RTV Euro AGD, MaxElektro, al.to oraz na Allegro.