Koszenie na autopilocie – MOVA 600 i 1000 ułatwiają życie

Wiosna na dobre już do nas zawitała, a to oznacza, że niebawem rozpoczniemy prace ogrodowe, by doprowadzić podwórka i działki do porządku. Zamiast jednak spędzać godziny na żmudny pielęgnowaniu trawnika, można przekazać te zadania w ręce technologii, a konkretniej robotów. MOVA ma bowiem w ofercie inteligentne kosiarki autonomiczne, które chętnie wyręczą Cię w dbaniu o perfekcyjną zieleń.

MOVA 600 i MOVA 1000 – więcej, niż kosiarka

Roboty koszące MOVA 600 i MOVA 1000 to inteligentne rozwiązanie dla entuzjastów pięknie przystrzyżonych ogrodów. Jeśli zależy Ci na czasie i wygodzie, to być może właśnie znalazłeś rozwiązanie, które sprawi, że zwykła kosiarka na zawsze wyląduje w składziku na narzędzia – już tłumaczę dlaczego.

Te niewielkie, futurystycznie wyglądające pojazdy korzystają z wielu zaawansowanych rozwiązań, dzięki którym są w stanie efektywnie kosić trawę, dostosowując się do różnych terenów, a także samodzielnie mapować przestrzeń, by skutecznie omijać przeszkody. Na dodatek ładują się szybko, pracują cicho i cechują się dobrą odpornością na warunki atmosferyczne. Nazwy modeli wskazują na ich zdolność do pracy na danej powierzchni: kolejno 600 m2 i 1000 m2. Zaintrygowany? No to pogadajmy o szczegółach.

Efektywne i precyzyjne koszenie

Koszenie wzdłuż linii prostych, na krzyż czy raczej spiralne? Technik ręcznego koszenia trawy jest wiele, ale może zamiast tego zaufać technologii, skrojonej w taki sposób, by zrobić to możliwie jak najlepiej? Roboty koszące MOVA biorą się do pracy po precyzyjnym zeskanowaniu terenu dzięki technologii UltraView i systemowi mapowania 3D LiDAR. Te rozwiązania pozwalają im na 360-stopniową analizę otoczenia w czasie rzeczywistym i skuteczne unikanie przeszkód.

Robot samodzielnie tworzy mapę Twojego ogrodu, radząc sobie z różnymi warunkami oświetleniowymi i nachyleniem do 45%. Nie ma więc mowy, by trawnik został skoszony nierówno, a na dodatek nie trzeba przejmować się przestawianiem mebli ogrodowych – roboty koszące MOVA po prostu je ominą.

To samo tyczy się zwierząt domowych – sensory wykryją pupili ze sporym wyprzedzeniem, unikając potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Tryby pracy dostosowane do Twoich potrzeb

Trawnik trawnikowi nierówny, a każdy ogród wymaga zindywidualizowanego podejścia. Dlatego też roboty koszące MOVA korzystają z kilku trybów pracy (m.in. koszenie krawędziowe, punktowe i manualne), dzięki czemu mogą dynamicznie dostosowywać się do zmieniających się warunków otoczenia.

Możliwe jest regulowanie wysokości cięcia trawy w zakresie od 2 do 6 cm. Nie trzeba się też obawiać o „pominięte” miejsca i nierówne kępki, bo roboty pilnują ścieżek pracy w kształcie U, co przekłada się na równomierne i efektywne koszenie.

Nawet jeśli Twój ogród nie jest do końca równy i na posesji występują warunki utrudniające prace klasycznej kosiarce, roboty MOVA 600 i MOVA 1000 nie powinny mieć z tym problemu. Szczególnie w MOVA 1000, który posiada terenowe kóła z dobrą przyczepnością. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, by minimalizować przypadki poślizgnięć. Tu słusznie mogłyby pojawić się obawy o ślady, pozostawiane przez koła, ale to twórcy także przewidzieli – nacisk na podłoże jest równomiernie rozłożony, więc nie naruszają one procesu pielęgnacji.

Wygodne sterowanie z poziomu apki

Jak przystało na urządzenia inteligentnego domu, roboty koszące MOVA mają też własną aplikację mobilną MOVAhome, pozwalającą na zarządzanie pracą z poziomu smartfona.

Jej funkcjonalności wykraczają dalece poza klasyczne wybudzanie maszyny i podglądanie stanu naładowania – dzięki aplikacji mobilnej można sterować trybami pracy, tworzyć i zarządzać obszarami koszenia (przydatne dla posiadaczy dużych posesji i kilku ogrodów), a także personalizować wzory i ścieżki, którymi podąża robot.

Przydatną funkcją jest też wyznaczanie wirtualnych granic. Pozwala na wykluczanie wybranych obszarów (na przykład miejsc, gdzie trawa została dopiero posadzona) lub ustalać harmonogram koszenia wyznaczonych stref tylko w konkretnych terminach. Opcji personalizacji robotów MOVA 600 i MOVA 1000 jest więc naprawdę sporo.

Bezpieczny i odporny

Wspomniałem wcześniej, że roboty koszące MOVA 600 i MOVA 1000 są zdolne do wykrywania z wyprzedzeniem znajdujących się wokół nich obiektów ruchomym, takich jak psy czy koty. A co z człowiekiem? Co w momencie, gdy ktoś szybko podniesienie robota w trakcie pracy? Wtedy urządzenie natychmiast uruchomi alarm, wysyłając również powiadomienie na telefon.

Oprócz bezpieczeństwa domowników i zwierząt ważne jest też bezpieczeństwo samego robota, dlatego MOVA 600 i MOVA 1000 mogą pochwalić się zgodnością z certyfikatem IPX6, a to oznacza, że krótkotrwałe, silne strumienie wody z każdej strony nie stanowią dla nich zagrożenia.

Robot może też samodzielnie wykrywać opady deszczu i reagować na nie automatycznym powrotem do stacji ładowania – urządzenie przeczeka niekorzystne warunki atmosferyczne i będzie gotowe do dalszej pracy. Zautomatyzowany powrót do bazy odbywa się również w momencie spadku wskaźnika naładowania baterii poniżej 15%. W przypadku MOVA 1000 wystarczy 40 minut pod ładowarką, by robot mógł wznowić koszenie.

Skoro już jesteśmy w temacie ochrony i bezpieczeństwa, to wspomnę, że roboty koszące MOVA mają też na uwadze dbanie o słuch użytkowników – poziomu hałasu poniżej 60 db nie będzie irytował, bo to tyle, co zwykła rozmowa.

Twój trawnik Ci podziękuję

Jeśli przygotowujesz się do sezonu wiosenno-letniego i chcesz zautomatyzować proces dbania o trawę w ogrodzie, to MOVA 600 i MOVA 1000 będą idealnym rozwiązaniem. Roboty koszące samodzielnie zmapują Twoją posesję i zajmą się precyzyjnym strzyżeniem w różnych trybach pracy, omijając przeszkody i zwierzęta domowe. Funkcjami robotów możesz wygodnie sterować z poziomu aplikacji mobilnej, wyznaczając strefy koszenia, personalizując sposób poruszania się robota i zarządzając wieloma obszarami w przypadku dużych posesji.

Nie musisz obawiać się deszczu, bo urządzenia posiadają czujniki, które wymuszają powrót do bazy. Łatwo też dbać o ich higienę, bo dzięki IPX6 można wyczyścić roboty zwykłym wężem ogrodowym. Czy dbanie o trawnik jak z katalogu może być łatwiejsze?

Dodatkowo MOVA przygotowała promocje na oba urządzenia. MOVA 1000 jest objęta promocją -12% ze sugerowanej ceny katalogowe, a MOVA 600 jest objęta promocją -10% ze sugerowanej ceny katalogowe. Promocja trwa od 10 do 27 kwietnia 2025. Aktualne ceny znajdziecie pod LINKIEM.