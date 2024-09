MOVA E30 Ultra: nowy robot z funkcją mopowania już w Polsce. Kusi promocją na start!

Marka MOVA oficjalnie zadebiutowała na polskim rynku raptem kilka tygodni temu, a już wprowadza na naszym rynku nowość, obok której trudno przejść obojętnie. Dziś oficjalnie debiutuje urządzenie, które łączy zaawansowaną technologię i wygodę użytkowania – robot odkurzająco-mopujący MOVA E30 Ultra. Ten sprzęt ma ambicje zrewolucjonizować sposób, w jaki sprzątamy nasze cztery kąty. Wyróżniać go ma wysoka efektywność, automatyzację, a wszystko to w cenie, która nie zwala z nóg.

MOVA – marka, która zadba o porządek w Twoim domu

Marka MOVA ciężko pracuje nad tym, by stać się synonimem nowoczesnych rozwiązań w zakresie zaawansowanych urządzeń AGD. Jej twórcy obrali sobie za cel dostarczanie sprzętów, które ułatwiają codzienne obowiązki domowe, przy jednoczesnym zadbaniu o przystępne cenoy. MOVA E30 Ultra to sprzęt, który jest kolejnym krokiem w realizacji tej wizji. To niepozorny robot sprzątający łączączy w sobie moc, precyzję i funkcjonalność. A wszystko to wraz z intuicyjną konfiguracją i obsługą!

MOVA E30 Ultra

MOVA E30 Ultra: wszystko, co musisz wiedzieć o nowym odkurzaczu

Największą innowacją MOVA E30 Ultra, obok której nie da się przejść obojętnie, bez wątpienia jest technologia Vormax. To ona odpowiedzialna jest za wysoka moc ssania, dochodzącą do poziomu 7000 Pa. W praktyce to oznacza nie mniej, nie więcej, a tyle, że przewyższa w temacie większość dostępnych na rynku urządzeń. Tym samym odkurzacz poradzi sobie nawet najtrudniejszymi do usunięcia zanieczyszczeniami. Co więcej: ultradźwiękowe rozpoznawanie dywanów pozwala robotowi automatycznie dostosować moc ssania, gwarantując idealne czyszczenie zarówno twardych, jak i miękkich, powierzchni.

Poza tym robot MOVA E30 Ultra wyposażony został w system DuoScrub, wykorzystujący podwójne obrotowe mopy. To właśnie one pozwalają wyręczyć nas nie tylko w odkurzaniu, ale także zmywaniu podłóg. Ponadto odpowiednio zaprojektowane algorytmy ruchu sprawiają, że sprzęt ten perfekcyjnie radzi sobie z czyszczeniem powierzchni także wzdłuż ścian. Docierając tam, gdzie wiele konkurencyjnych sprzętów ma niemałe trudności.

MOVA E30 Ultra pochwalić się także może unikalną funkcją podnoszenia mopa. Dzięki unoszeniu go na wysokość 10,5 mm robot bez najmniejszych problemów przemieszcza się z twardych powierzchni na dywany – i to bez ryzyka zmoczenia tkanin. Inteligentny system rozpoznawania powierzchni dba także o dogłębne czyszczenie dywanów, dzięki zwiększaniu mocy po ich wykryciu.

MOVA E30 Ultra

Wygoda, jakiej jeszcze nie znałeś

Robot posiada w zestawie stację dokującą z workiem na kurz o pojemności 3,2 litra, która pozwala pracować mu nawet przez 75 dni bez konieczności naszej ingerencji i opróżniania zbiornika na zabrudzenia. To innowacyjne rozwiązanie eliminuje konieczność regularnego zaglądania do robota, co bezpośrednio przekłada się na wygodę jego użytkowania. Ponadto MOVA E30 Ultra automatycznie czyści i suszy swoje ściereczki mopujące – tym samym eliminując problem nieprzyjemnych zapachów i rozwoju bakterii.

Urządzenie wyposażone zostało w akumulator o pojemności 5200 mAh pozwalający na wyczyszczenie nawet do 225 m² na jednym ładowaniu. Kompaktowe wymiary E30 Ultra (349 na 349 na 98 mm) oraz zaawansowane czujniki umożliwiają mu dotarcie do niewielkich, na co dzień trudno dostępnych, miejsc.

MOVA E30 Ultra

Nie zawsze jednak musimy sprzątać całość. Dzięki implementacji technologii Smart Pathfinder pozwalającej mapować przestrzeń i planować trasy sprzątania możemy każdorazowo zapewnić robotowi efektywną trasę – z ominięciem przeszkód, przy jednoczesnym dotarciu do wszystkich miejsc, na których nam zależy.

Zarówno obsługa jak i kontrola odkurzacza jest niezwykle prosta – a wszystko to za pośrednictwem intuicyjnie zaprojektowanej aplikacji mobilnej. To ona pozwala nie tylko na zdalne sterowanie robotem, ale także planowanie harmonogramu sprzątania, tworzenie map pomieszczeń oraz ustawianie tzw. "wirtualnych granic" – czyli miejsc, gdzie robot nie wjeżdża. Ponadto urządzenie współpracuje też popularnymi asystentami głosowymi – jak Google czy Siri.

MOVA E30 Ultra już dziś w Polsce. Teraz zgarniecie robota w promocyjnej cenie!

MOVA E30 Ultra trafia do polskiej oferty już dziś w cenie 1999 zł. Przez najbliższy tydzień (do 19 września włącznie) można nabyć to urządzenie w promocyjnej cenie na start, a ponadto bez dodatkowych kosztów dostaniemy także zestaw akcesoriów pomocniczych. Robot dostępny jest w największych sieciach Media Expert, RTVEuroAGD, Mex Elektro, al.to, a także na Allegro!

Wpis powstał przy współpracy z marką MOVA