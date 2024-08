MOVA Wkracza do Polski. Nowa era sprzątania już dostępna

MOVA to marka należąca do Dreame – doskonale znanej firmy, która na polskim rynku znana jest przede wszystkim z bezprzewodowych odkurzaczy pionowych. MOVA wchodzi na polski rynek z ambitnym celem. Chce dostarczyć klientom nowoczesnych i skutecznych rozwiązań do sprzątania. Marka ta łączy zaawansowaną technologię z koncepcją "smart living", oferując produkty, które nie tylko ułatwiają codzienne obowiązki, ale także podnoszą komfort życia użytkowników.

Wejście MOVA na polski rynek ma być dla firmy znaczącym wydarzeniem. Liczy ona na to, że produkty, które już trafiły do sprzedaży, zostaną pozytywnie przyjęte przez polskich konsumentów, ceniących sobie przede wszystkim nowoczesność i efektywność w codziennym życiu. MOVA prezentuje bogatą ofertę, gotową na zdobycie mocnej pozycji w segmencie inteligentnych urządzeń czyszczących.

MOVA wkracza do Polski. Co oferuje producent urządzeń sprzątających?

W portfolio MOVA znajdują się nowoczesne roboty sprzątające z serii S – S10 oraz S10 Pro wyposażone w innowacyjne technologie, w tym system mopowania VibroTurbo. Dla zwolenników tradycyjnych metod sprzątania, MOVA oferuje odkurzacze pionowe z serii J – J10, J20 i J30, które charakteryzują się różnorodnymi funkcjami i czasami pracy. Uzupełnieniem oferty są wszechstronne odkurzacze do sprzątania na sucho i mokro. To seria K reprezentowana przez modele K10 i K10 Pro. MOVA jest doskonale przygotowana, aby sprostać wymaganiom polskich konsumentów, oferując zarówno nowoczesne technologie, jak i tradycyjne rozwiązania.

MOVA wyróżnia się nie tylko zaawansowanymi technologiami, ale także korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Produkty tej marki są skierowane do szerokiego grona odbiorców – od osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inteligentnymi urządzeniami czyszczącymi, po tych, którzy cenią sobie oszczędność czasu i energii w codziennych obowiązkach domowych.

Przyjrzyjmy się ofercie i sprawdźmy, jakie urządzenie MOVA trafiły właśnie do sprzedaży w naszym kraju.

MOVA J10, J20, J30

MOVA J10

MOVA w Polsce debiutuje z trzema odkurzaczami pionowymi różniącymi się funkcjami i akcesoriami. Odkurzacz MOVA J10 wyposażony jest w bezszczotkowy silnik o mocy 150 W i akumulator pozwalający na pracę urządzenia przez 35 minut. Głowica szczotki wyposażona jest w dodatkowe oświetlenie ułatwiające dokładniejsze odkurzanie, a składana rura doskonale się sprawdzają podczas sprzątania w ciemnych zakamarkach oraz pod meblami.

MOVA J20 posiada silnik o mocy 250 W oraz wymienną baterię oferującą do 50 minut pracy na jednym ładowaniu. Podobnie jak w niższym modelu, posiada składaną rurę do odkurzania w trudno dostępnych miejscach, bez schylania, a diody LED wbudowane w szczotkę uniwersalną pozwolą dostrzec mniej widoczne zabrudzenia.

MOVA J20

MOVA J30 to najmocniejszy i najbardziej zaawansowany z oferowanych przez firmę odkurzaczy z serii J, oferujący silnik o mocy 450 W z wymiennym akumulatorem zapewniającym do 60 minut pracy. Oprócz wspomnianych już wyżej rozwiązań, J30 posiada też dotykowy panel LCD wyświetlający najważniejsze informacje o odkurzaczu i pozwalający na zmianę trybu pracy.

MOVA J30

MOVA J10 i J20 w zestawie posiadają ssawkę szczelinową, szeroką ssawkę uniwersalną oraz uchwyt ścienny. Natomiast w pudełku z J30 znajdziecie jeszcze zmotoryzowaną mini szczotkę, którą można wykorzystać do odkurzania tapicerki, w tym kanap, łóżek, foteli, czy innych mebli, z których chcecie pozbyć się np. sierści. Komplet uzupełnia takżę dodatkowy uchwyt na same akcesoria.

MOVA K10, K10 Pro

MOVA w swojej ofercie ma również urządzenia bezprzewodowe “dwa w jednym” oferujące odkurzanie na sucho i mokro. MOVA K10 posiada silnik szczotkowy i akumulator oferujący czas pracy 30 minut na jednym ładowaniu. Szczotkę do sprzątania 6 mm przy krawędziach, skrobak wewnątrz szczotki czy ekran LCD wyświetlający informacje o urządzeniu.

MOVA K10

MOVA K 10 Pro posiada silnik bezszczotkowy oferujący 15 kPa mocy i oferuje m.in. automatyczne dostosowanie mocy ssania do każdego cyklu (Inteligentne wykrywanie sprzątanie), a bateria pozwala na 30 minut pracy na jednym ładowaniu. Podobnie jak K10, urządzenie to posiada zbiornik czystej wody o pojemności 890 ml i zbiornik brudnej wody o pojemności 600 ml. Do tego wygodny wyświetlacz LCD oraz specjalnie zaprojektowana szczotka do sprzątania przy krawędziach oraz podwójny skrobak wewnątrz szczotki zapewniający pozbycie się najbardziej uporczywych plam.

MOVA K10 Pro

MOVA S10 i S10 Plus

Szukacie robota sprzątającego, który wykona za Was większość pracy? MOVA S10 zapewnia wydajne sprzątanie od krawędzi do krawędzi – na sucho, jak i mokro. Technologia RoboSwing zapewnia o 15% większą wydajność sprzątania narożników. Dzięki funkcji solidnego szorowania, także z naciskiem, robot S10 z łatwością usuwa uporczywe plamy, np. z soku czy kawy. Duża moc ssania 7000 Pa odkurzacza skutecznie pochłania cząsteczki brudu, śruby i inne twarde przedmioty.

MOVA S10

Model MOVA S10 Plus wyposażony jest dodatkowo w system DualBoost 2.0. To stacja dokująca wyposażona w technologię automatycznego opróżniania robota, która posiada szczelny worek o pojemności 4 zapewniający bezdotykowe sprzątanie nawet przez 3 miesiące. W zestawie, wraz z tym urządzeniem, znajdziecie również płytkę przedłużającą rampy dla stacji dokującej ułatwiającą “parkowanie” robota.

MOVA S10 Plus

Urządzenia MOVA już w Polsce. Na start ciekawa promocja

MOVA do Polski zawitała z ofertą promocyjną. I to już dnia pierwszego. Czego mogą się spodziewać klienci chcący wypróbować sprzęty tej firmy? Od 19 sierpnia 2024 r. macie możliwość kupienia opisywanych wyżej produktów w cenach niższych o 15 procent. Warto się jednak pospieszyć, gdyż promocja zakończy się 1 września. A co jest objęte specjalną ofertą?

Odkurzacz pionowy MOVA J10 – 369 zł

Odkurzacz pionowy MOVA J20 – 479 zł

Odkurzacz pionowy MOVA J30 – 639 zł

Odkurzacz pionowy typu Wet&Dry MOVA K10 – 759 zł

Odkurzacz pionowy typu Wet&Dry MOVA K10 Pro – 1099 zł

Robot odkurzająco-mopujący MOVA S10 – 1099 zł

Robot odkurzająco-mopujący MOVA S10 Plus – 1499 zł

Regularne ceny zakończeniu promocji będą wyglądały następująco:

MOVA J10 – 439 zł

MOVA J20 – 569 zł

MOVA J30 – 749 zł

MOVA K10 – 899 zł

MOVA K10 Pro – 1299 zł

MOVA S10 – 1299 zł

MOVA S10 Plus – 1749 zł

Urządzenia MOVA dostępne są w wybranych sklepach z elektroniką oraz w popularnych sklepach internetowych, takich jak: RTV EURO AGD, Media Expert, MaxElektro, al.to oraz Allegro.

Wpis powstał we współpracy z firmą MOVA