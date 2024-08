Odcinkowy pomiar prędkości to obecnie jedyny, faktycznie skuteczny bat na kierowców. Pomiar prędkości na długości kilku kilometrów ma faktyczny wpływ na uspokojenie ruchu. GITD zdaje się to zauważać i za 70 mln złotych uruchomi kolejne 43 strefy takich pomiarów, tym razem na autostradach i drogach ekspresowych.

GITD bierze się za duże prędkości

Odcinkowy pomiar prędkości (w skrócie - OPP) to obecnie chyba jedyne, skuteczne rozwiązanie, które faktycznie uspokaja ruch samochodowy na dłuższym dystansie. Wszyscy wiemy jak jest z fotoradarami, większość kierowców zwalnia przed urządzeniem i zaraz zapomina o ograniczeniu prędkości. Z OPP nie ma tak łatwo, stałą prędkość, zgodną z ograniczeniem, trzeba trzymać na dłuższym dystansie, co skutecznie studzi ułańską fantazję. Obecnie w Polsce odcinkowy pomiar prędkości działa już w 52 lokalizacjach i tylko w tym roku zanotował ponad 190 tys. wykroczeń. Średnia to zatem 3653 wykroczenia na jeden taki odcinek. Dla porównania 442 fotoradary zanotowały 461 tys. wykroczeń, co daje tylko nieco ponad 1000 mandatów na jedno urządzenie.

Dlatego Główny Inspektorat Transportu Drogowego zamierza jeszcze w tym roku wyłonić wykonawców i uruchomić kolejne 43 lokalizacje odcinkowego pomiaru prędkości. Przeznaczy na to blisko 70 mln złotych, a wszystkie urządzenia zostaną tym razem zamontowane na drogach szybkiego ruchu. 17 OPP zostanie uruchomionych na odcinkach pięciu różnych autostrad, kolejne 26 na odcinkach aż 9 różnych dróg ekspresowych. Tym samym OPP zostaną uruchomione praktycznie w całej Polsce, w każdym województwie pojawi się przynajmniej jeden taki odcinek. Największą reprezentację ma województwo mazowieckie, gdzie OPP zostanie uruchomiony na autostradzie A2 i drogach ekspresowych - S2, S7, S17 oraz S8. Na baczności będą się też musieli mieć kierowcy na pomorzu. Aż trzy strefy odcinkowego pomiaru prędkości pojawią się na trójmiejskiej obwodnicy. Miejmy nadzieje, że ograniczy to nieco liczbę wypadków na tej trasie. Pełna lista znajduje się poniżej.

Nr Województwo Początek OPP Koniec OPP Droga 1 Dolnośląskie węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe A4 2 Dolnośląskie węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion A8e 3 Dolnośląskie węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa A4 4 Kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec S5 5 Lubelskie węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów S17 6 Lubelskie Lublin Węglin Lublin Sławinek S19 7 Lubuskie węzeł Zielona Góra Północ węzeł Zielona Góra Południe S3 8 Lubuskie Gorzów Zachód Gorzów Południe S3 9 Łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk A1 10 Łódzkie węzeł Kutno węzeł Piątek A1 11 Małopolskie węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka A4 12 Małopolskie węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik A4 13 Małopolskie węzeł Brzesko węzeł Tarnów Mościce A4 14 Mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów A2 15 Mazowieckie węzeł Konotopa węzeł Opacz S2 16 Mazowieckie węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska S7 17 Mazowieckie Garwolin Zachód Garwolin Południe S17 18 Mazowieckie węzeł Radom Północ węzeł Wolanów S7 19 Mazowieckie węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8 20 Mazowieckie Nadarzyn Nadarzyn S8 21 Mazowieckie węzeł Opacz węzeł Puchały S8 22 Opolskie węzeł Opole Zachód MOP Prószków A4 23 Podkarpackie węzeł Rzeszów Wschód węzeł Rzeszów Zachód A4 24 Podlaskie Kołaki węzeł Mężenin S8 25 Pomorskie węzeł Gdynia Chwarzno w. Gdynia Wielki Kack S7 26 Pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko S6 27 Pomorskie w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa S6 28 Pomorskie Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański S7 29 Śląskie węzeł Mikołowska węzeł Murckowska A4 30 Śląskie węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki A1 31 Śląskie wysokość miejscowości Brodowe węzeł Mykanów A1 32 Śląskie węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód A1 33 Świętokrzyskie Kajetanów węzeł Kielce Północ S7 34 Warmińsko-mazurskie Rychnowo Olsztynek S7 35 Warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo S7 36 Warmińsko-mazurskie węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe S7 37 Warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe Stawiguda S51 38 Wielkopolskie węzeł Koło węzeł Dąbie A2 39 Wielkopolskie węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew S5 40 Zachodniopomorskie węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica A6 41 Zachodniopomorskie Goleniów Północ Pucie S3 42 Zachodniopomorskie Parłówko Brzozowo S3 43 Zachodniopomorskie Kołobrzeg Kołobrzeg S6

Prędkość na drogach szybkiego ruchu to duży problem

Do tej pory lokalizacje odcinkowych pomiarów prędkości skupiały się raczej na lokalnych drogach, gdzie miały uspokoić ruch w szczególnie niebezpiecznych miejscach. Statystyki są jednak nieubłagane i dosadnie pokazują, dlaczego OPP powinny powstawać na autostradach i drogach ekspresowych. Najbardziej "dochodowa" lokalizacja odcinkowego pomiaru prędkości to autostrada A4 między węzłami Kostomłoty, a Kąty Wrocławskie. Tylko w tym roku zanotowano tam ponad 63 tys. wykroczeń. Na drugim miejscu jest odcinek S7 będący jednocześnie obwodnicą Białobrzegów z wynikiem 12 tys. wykroczeń. Wyraźnie zatem widać, że dla wielu kierowców nawet prędkości autostradowe to za mało, dlatego OPP na drogach szybkiego ruchu są konieczne.

Wygląda więc na to, że w przyszłym roku ruch na wielu odcinkach dróg szybkiego ruchu w Polsce powinien się uspokoić. Być może kierowcy zauważą wtedy, że można poruszać się płynnie, z dozwoloną prędkością, tak jak to robią w np. Niemczech gdzie fotoradary działają niejako z ukrycia i każdy pilnuje ograniczenia prędkości. Dla tych, których ponosi ułańska fantazja jest jeszcze jedna zła wiadomość. GITD chce zwiększyć ściągalność mandatów i egzekwować kary administracyjnie, co ma zmniejszyć możliwości unikania odpowiedzialności za przekroczenie prędkości. Jak będzie działało to w praktyce przekonamy się za kilka miesięcy.

źródło: Dziennik/GITD