Kierowcy uwielbiają naginać ten przepis. Potem płacą wysokie kary, czasem podwójnie

Nadmierne przekraczanie prędkości to plaga wśród kierowców. Pomimo wysokich kar pieniężnych, wprowadzenia recydywy wielu z nich dalej decyduje się naginać prawo.

Przepis, o którym wielu zapomina

Źródło: Depositphotos

Jeżeli ktoś zostałby zapytany jakie jest największe wykroczenie wśród kierowców, większość bez wątpienia wskazałaby na jazdę z większą prędkością niż dozwolona na danym obszarze. Oczywiście, mandat i punkty karne to niejedyne konsekwencje wynikające z ignorowania tego przepisu. Dochodzi do tego również zagrożenie życia kierowcy, jego pasażerów oraz innych uczestników ruchu.

Z raportu stworzonego przez analityków rankomat.pl możemy dowiedzieć się, że wielu kierowców nie potrafi prawidłowo korzystać z hamulca. Na odcinkowym pomiarze prędkości na autostradzie A4, między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, w ciągu sześciu miesięcy system zarejestrował 152 000 wykroczeń. Warto wspomnieć, że fotoradar został uruchomiony w lipcu zeszłego roku.

Nadmierna prędkość nie popłaca. Ostatnio przekonało się o tym kilku kierowców

Źródło: Depositphotos

Regularnie na drogach przeprowadzane są akcje sprawdzające, czy kierowcy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Jak wiemy, nie zawsze i nie wszyscy. Z tego powodu policjanci z suwalskiej drogówki monitorowali prędkość pojazdów poruszających się w obszarze zabudowanym.

Podczas tej akcji zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy przekroczyli limit prędkości o ponad 50 km/h. Pierwszy z nich, 47-latek jadący Kią, został zatrzymany w gminie Przerośl w Łanowiczach Dużych, gdzie jechał z prędkością 106 km/h na terenie zabudowanym. Mężczyzna musiał pożegnać się ze swoim prawem jazdy.

Uprawnienia do prowadzenia pojazdów stracił również kolejny kierowca zatrzymany w gminie Przerośl. Tym razem był to 48-letni kierowca Audi, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 72 km/h. To miejsce już nie raz było wskazywane przez internautów na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Obaj kierowcy, oprócz zatrzymania prawa jazdy, zostali również ukarani mandatami w wysokości 1500 i 2500 zł. Dodatkowo na ich konta doliczono pokaźną liczbę punktów karnych.

Jakie kary grożą kierowcom, którzy nie przestrzegają przepisów?

Recydywiści, którzy regularnie łamią przepisy drogowe, muszą liczyć się z wyższymi mandatami. System podwójnych mandatów polega na tym, że powtórzenie wykroczenia w ciągu dwóch lat gwarantuje wyższe kary. Dotyczy to przypadków, kiedy prędkość zostanie przekroczona o minimum 31 km/h.

Pełną listę kar przedstawiam poniżej: