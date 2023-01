Każdy z nas używa bluetooth prawie codziennie - czy to do bezprzewodowego słuchania muzyki, czy to do komunikacji z innymi urządzeniami jak zegarki czy sprzęty AGD, czy też finalnie do przesyłania plików bezprzewodowo z urządzenia na urządzenie. Jednak w przypadku Androida funkcjonalność bluetooth na tym się właśnie kończyła, a kolejne wersje poprawiały energooszczędność i stabilność połączenia. Jednocześnie tworzone są nowe standardy przesyłania danych, w szczególności muzyki, jak chociażby LDAC, mające poprawić ogólny komfort korzystania z połączenia bluetooth, jednak ciężko nazwać to nowymi funkcjami. W Androidzie 14 to się zmieni, ponieważ w końcu do systemu dodana zostanie ważna funkcja.

Odblokowanie zegarkiem dla wszystkich z Androidem 14

Jak donosi GizChina, Google pracuje nad nowym API, które pozwoli urządzeniom bluetooth na pozyskanie nowych funkcji. Dzięki temu telefon będzie mógł mierzyć dystans pomiędzy nim a odbiornikiem na podstawie siły sygnału, jaki odbiera. Oczywiście, takie narzędzie nie ma prawa być precyzyjne, ponieważ po drodze sygnał może zostać zakłócony, np. jeżeli dwa urządzenia znajdują się w osobnych pomieszczeniach. Jednak w tym wypadku dokładna odległość nie jest tak istotna, a bardziej liczy się to, czy urządzenia są w bliskiej odległości od siebie. Wszystko dlatego, że nowa funkcja ma pozwolić odblokować telefon, jeżeli w niedalekiej odległości będzie znajdowało się powiązane, zaufane urządzenie, np. zegarek.

https://twitter.com/MishaalRahman/status/1615461536708927499

Oznacza to, że w Androidzie 14 prawdopodobnie pojawi się nowa funkcja, pozwalająca na odblokowanie smarfona zegarkiem. Jednak, jak sugerują przecieki, nie będzie to główna metoda (prawdopodobnie ze względu na fakt nieprecyzyjności samego bluetooth), ale zapasowa funkcja pozwalająca odblokować telefon na wypadek, gdybyśmy zapomnieli hasła bądź np. mieli mokre ręce i nie mogli skorzystać z odblokowania za pomocą biometrii. Oczywiście, API będzie rozwijane, więc nie jest powiedziane, że niedługo nie doczekamy się w stockowym Androidzie możliwości odblokowywania telefonu za pomocą zegarka czy też innego urządzenia bluetooth.

Zazwyczaj kiedy wychodzi nowy iPhone to świat Androida podśmiewa się z tego, że wiele funkcji w iOS znane jest już od dawna użytkownikom Samsungów czy Xiaomi. Jednak w tym wypadku jest odwrotnie, ponieważ posiadacze sprzętu od Apple mogą odblokowywać swoje smartfony za pomocą Apple Watchy od lat. Niestety, patrząc na to, jak szybko nowe wersje Androida pojawiają się na smartfonach, z pewnością minie parę lat zanim funkcja będzie na wystarczającej liczbie telefonów by miała jakiekolwiek znaczenie.