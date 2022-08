Zapłaciliście już za radio w swoich samochodach? Kara jest wysoka

Macie radio w samochodzie? To raczej pytanie retoryczne - upewnijcie się zatem, że zarejestrowaliście i zapłaciliście za odbiornik. Inaczej czeka Was spora kara.

Rzecznik Poczty Polskiej przypomina o obowiązku ​​rejestracji radioodbiornika lub telewizora i opłacania za niego abonamentu. Co jednak istotne, nie ma znaczenia, czy urządzenie znajduje się w domu czy właśnie w samochodzie - a to oznacza, że za każde radio w aucie jesteśmy zmuszeni zapłacić.

Ile kosztuje rejestracja odbiornika telewizyjnego i radiowego?

Za rejestrację radia jesteśmy zmuszeni zapłacić 7,50 zł w skali miesiąca. Jeśli rejestrujemy odbiorniki radiowo-telewizyjne, opłata wynosi 24,50 zł miesięcznie. Samo radio kosztuje zatem 90 zł rocznie, a pełen zestaw RTV już 294 zł w skali roku. Jeśli zdecydujemy się jednak zapłacić od razu na dłuższy okres, kwoty te będą nieco niższe, chociaż w tej chwili brak dokładniejszych informacji na ten temat.

Źródło: Depositphotos

Co warto zaznaczyć, to fakt, że jeśli w swoim gospodarstwie domowym płacicie już abonament radiowo-telewizyjny, nie musicie się martwić. W takim wypadku osobna opłata za odbiornik radiowy w samochodzie Was nie obejmuje - pod warunkiem jednak, że auto zarejestrowane jest na osobę prywatną, gdyż wtedy wchodzi to w cenę droższego abonamentu za odbiornik. Jeśli jednak jest to samochód zarejestrowany na jakąś działalność, jest wypożyczane bądź pojazd jest leasingowany, należy dodatkowo zapłacić 7,50 zł miesięcznie.

Co jednak w sytuacji, jeśli macie więcej niż jedno auto firmowe? Jak donosi portal wirtualnemedia.pl, należy uiścić opłatę za każdy pojazd w gospodarstwie, niezależnie od tego, ile samochodów posiadamy.

Ile wynoszą kary, jeśli nie zapłacicie za radio?

Jeśli jeszcze nie zapłaciliście za odbiornik radiowy w swoim samochodzie, lepiej zróbcie to jak najszybciej - konsekwencje są bowiem naprawdę poważne. Jeśli nie zapłacicie za odbiornik, to karą jest 30-krotność miesięcznej kwoty. W przypadku samego samochodu mówimy zatem o kwocie w wysokości 225 zł, lecz kara za odbiornik radiowo-telewizyjny wynosi już 735 zł. W kwotę kary wliczane są również opłaty za zaległe miesiące, więc możemy tutaj mówić nawet o tysiącach złotych.

Źródło: Depositphotos

Ile TVP otrzymuje pieniędzy za abonamenty? W przyszłym roku opłaty będą jeszcze większe

Według najnowszych informacji, Telewizja Polska z abonamentów rocznie inkasuje między 300 a 400 milionów złotych. Są to naprawdę ogromne pieniądze, co również wiąże się z tym, że opłaty nie znikną - chociaż jest taki projekt w Senacie, to przeciwnikami likwidacji tych opłat jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz ministerstwo kultury, więc wątpliwe, żeby mogło się to udać.

Co więcej, od 2023 roku te opłaty wzrosną. Abonament radiowy wzrośnie z 7,50 zł do 8,70 zł, a za odbiornik radiowo-telewizyjny będziemy musieli zapłacić 27,30 zł, a nie 24,50 zł, jak do tej pory. To oznacza, że koszt w skali roku w przypadku radia wzrośnie z 90 zł do 104,40 zł, za pełen abonament RTV zapłacimy 327,60 zł zamiast 294 zł. W tym wypadku wzrosną również kary - i trzeba przyznać, że jest to dość spora podwyżka względem obecnych cen, które i tak już do najniższych nie należą.

Źródło: Unsplash @mpho_mojapelo

Kto jest zwolniony z abonamentu?

Niektórzy kierowcy są jednak zwolnieni z opłacania abonamentu. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, są to osoby powyżej 75 roku życia, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy lub posiadające pierwszą grupę inwalidzką, inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane w czasie PRL, a także obywatele pobierający emeryturę nieprzekraczającą połowy przeciętnej pensji. Reszta obywateli podlega wszystkim opisanym wyżej zasadom.

Źródło: wirtualnemedia.pl

Stock Image from Depositphotos