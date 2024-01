Od przybytku głowa nie boli. Nowe komputery Apple już wkrótce w sprzedaży

Apple pracuje nad nowym modelem Mac Studio. Mocny komputer stacjonarny kierowany ku profesjonalistom ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. A dokładniej rzecz mówiąc: w drugiej jego połowie.

Nowy Mac Studio z układem M3. Kiedy komputer trafi do sklepów?

W najnowszym biuletynie "Power On", Mark Gurman wdał się w szczegóły dotyczące najnowszego modelu komputera ‌Mac Studio‌. Najnowszy sprzęt od Apple będzie prawdopodobnie wyposażony w nową, jeszcze niezapowiedzianą, czwartą wersję chipa M3. Jak wcześniejsze generacje, ten wariant również miałby podwoić rozwiązania wersji "Max" procesora. W praktyce ma to oznaczać mniej więcej tyle, że zaoferuje nawet 32 rdzenie CPU i 80 rdzeni GPU.

Kiedy prezentacja Mac Studio z M3?

Popularna firma badawcza z Tajwanu, TrendForce, twierdzi, że Apple zaprezentuje nowego ‌Maka Studio‌ z chipem M3 Ultra podczas swojej czerwcowej konferencji WWDC. Stawiają tu na analogię poprzednich prezentacji — tak właśnie sprawy miały się z modelami M2 Max i ‌M2‌ Ultra ‌Mac Studio‌ w ubiegłym roku. Przed premierą tych modeli w 2023 roku Gurman informował, że Apple już pracuje nad dwoma następnymi maszynami.

Wbrew wcześniejszym sugestiom, Gurman uważa również, że Apple prawdopodobnie zaktualizuje swój inny stacjonarny komputer: Mac Pro. Wszystko to w oparciu o nieco bardziej przemyślaną strategię produktową. Analityk z Bloomberga twierdzi, że tym razem Apple nie porzuci modelu komputera po zaledwie jednym roku.

Na tę chwilę warto mieć jednak na uwadze, że to wciąż plotki i analizy — żadne oficjalne informacje. Inna rzecz to taka, że jeżeli ktoś potrzebuje mocnego narzędzia do pracy, to prawdopodobnie nie będzie czekał ponad pół roku na premierę nowej wersji, tylko czym prędzej wybierze się do sklepu po dostępne obecnie modele.