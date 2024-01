Apple przyłapane na kłamstwie. Teraz wypłacają użytkownikom po blisko 100 dolarów

Apple przyłapane i zmuszone do zmian

Apple w 2020 roku zgodziło się pójść na ugodę i zapłacić aż 500 milionów dolarów w ramach zbiorowego pozwu, który pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Chodzi, oczywiście, o ograniczania wydajności niektórych modeli iPhone'ów bez wiedzy ich użytkowników po tym, gdy pojemność baterii zaczęła spadać. Od czasu tej ugody minęło kilka lat — i nareszcie użytkownicy doczekali się obiecanych pieniędzy. W tym tygodniu rozpoczęto wypłaty tym, którzy zgłosili roszczenia.

Batterygate — to sytuacja, do której nigdy nie powinno było dojść

Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie internetowej akcji , Apple zgodnie z wcześniejszym harmonogramem rozpoczęło wypłacać pieniądze. Oczywiście biorąc pod uwagę skalę całej akcji i czas w którym to wszystko się rozegrało — brzmi to dość śmiesznie, ale faktem jest, że poszkodowani faktycznie zaczynają otrzymywać czeki opiewające na wysokość około 92 amerykańskich dolarów.

fot. Kamil Świtalski

Pozew o którym mowa złożono jeszcze w 2017 roku — na kilka tygodni po tym, jak Apple przyznało się, że oskarżenia o ograniczenie wydajności niektórych modeli iPhone'ów z "chemicznie zużytymi" bateriami nie są bezpodstawne. Gigant z Cupertino tłumaczył się wówczas, że wszystko to celem zapobiegnięcia nagłego wyłączania się urządzeń. Efektem całego batterygate były zmiany w systemie iOS. W wersji systemu iOS 10.2.1 Apple wprowadziło zarządzanie energią. Ponadto gigant przeprosił za brak przejrzystości i przez kilka miesięcy w autoryzowanych serwisach oferowało ogromne obniżki na wymianę akumulatorów w iPhone. Co ciekawe: Apple przez lata zaprzecza wszystkim zarzutom. Firma nigdy oficjalnie nie przyznała się do żadnego przewinienia i czuje się całkowicie niewinna. Ugoda o której mowa w ich mniemaniu to jedynie sposób na to, by uniknąć wyczerpującego, przeciągającego się latami, procesu sądowego.

Jak widać — wszystko to ciągnęło się latami, a konsekwencje dla Apple są... śmieszne. Co by nie mówić: spowalniani oni smartfony, wprowadzali klientów w błąd i dopiero gdy zostali przyłapani na gorącym uczynku, coś w temacie zrobili. Niestety, jak widać, dużym pozwala się na... po prostu więcej.