Od zawsze wiadomo, że wycena giełdowa firm rzadziej ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistą kondycją firmy, a częściej - z nastawieniem inwestorów i akcjonariuszy do danego przedsiębiorstwa. Oczywiście - wyniki finansowe mają duży udział w tym, jak wartość giełdowa się kształtuje. Jeżeli firma zarabia coraz więcej, jest duża szansa, że jej wycena będzie rosła. Jednak od pewnego czasu na rynku IT panuje swoisty pogrom i firmy, które, nie ukrywajmy, odpowiadają za kształtowanie tego, jak wygląda nie tylko rynek technologii, ale też nasze codzienne życie, notują potężne spadki. Najbardziej prominentnym przykładem tego jest Facebook, który w ciągu roku stracił 3/4 swojej wartości. W osobnym materiale wyjaśniłem wam, jakie mogą być powody takich działań, a ostatnie zwolnienia tylko potwierdzają, że w "dużym F" nie dzieje się dobrze. Jednak Facebook nie jest jedyną spółką z problemami.

Amazon pierwszą firmą, która w ciągu roku straciła bilion dolarów wartości

Od jakiegoś czasu mówiło się, że rynkowa wycena Big Techów jest napompowana niczym balonik. Jednak w momencie, w którym te firmy dowoziły coraz lepsze wyniki, wszystko zdawało się być w porządku - firmy rosły, a wraz z nimi ich rynkowa wartość. Problem pojawił się, kiedy nadszedł kryzys spowodowany problemami z łańcuchem dostaw (co mocno odbiło się na firmach tech) a za nim inflacja, która dziś rozlewa się na całym świecie. Dotyka to każdego, ponieważ z jednej strony ludzie mniej kupują, a to chociażby pociąga za sobą mniejsze budżety reklamowe. Tracą więc zarówno producenci, platformy sprzedażowe jak i social media, które przecież żyją z reklam. Kwartalne wyniki, które pokazują stagnację, a w niektórych przypadkach - regres - są zawsze mocnym światełkiem ostrzegawczym dla inwestorów, a jako, że póki co nie widać na horyzoncie końca inflacji, to akcje wielu gigantów tech mocno pikują w dół.

Obrywa się wszystkim. O Facebooku już mówiłem, ale rekordy bije też Amazon. Firma wyceniana na 1,9 biliona dolarów na początku roku, teraz ma wartość około 800 miliardów - wciąż są to olbrzymie pieniądze, ale spadek o ponad bilion nie był jeszcze nigdy odnotowany w historii. Obok tego potężne spadki zanotowała prawie każda znacząca w branży marka. Intel spadł z 279 mld do 111 mld, NVIDIA z 821 na 340 mld, Microsoft z 2,5 biliona na 1,6 biliona (również tracą prawie bilion kapitalizacji), a Google z 1,9 biliona na 1,1 biliona. Są to niesamowite liczby i pieniądze, które przeciętnemu człowiekowi ciężko sobie nawet wyobrazić. Jednocześnie jednak - wszystkie te firmy działają i póki co nikt nawet nie próbuje się zająknąć o tym, że Intel czy Google "się kończy". To pokazuje tylko, jak bardzo czasami wycena rynkowa potrafi być oderwana od rzeczywistości jak duża była faktyczna bańka giełdowa wokół tych przedsiębiostw.

