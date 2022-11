Największy problem platformy ma zniknąć

Jeśli korzystaliście kiedykolwiek z Airbnb, to doskonale zdajecie sobie sprawę z tajemniczych i ukrytych opłat, które sprawiały, że tanie noclegi... cóż, wcale nie były tanie. Po naliczeniu dodatkowych opłat, kwota za nocleg niejednokrotnie nawet się podwajała, przez co korzystanie z Airbnb bywało swego rodzaju loterią.

Firma zapowiedziała jednak nową aktualizację swojej aplikacji, która ma pojawić się już w grudniu. Dzięki temu nie będziemy mieli już złudzenia bardziej przystępnej ceny danego noclegu, niż w istocie jest - i bez dwóch zdań jest to coś, na co mnóstwo osób czekało.

Źródło: Unsplash @karsten116

Filtrowanie cen noclegów nie będzie już “chować” niektórych opłat

Użytkownicy Airbnb dzięki update’owi będą mogli filtrować wyniki wyszukiwania w taki sposób, żeby wyszukując oferty widoczne były całe kwoty poprzez kliknięcie opcji “Wyświetl całkowitą cenę”. Z tego względu dodatkowe opłaty, takie jak usługa za sprzątanie, nie będą nas już zaskakiwać. Wszystkie informacje dotyczące planów na następny miesiąc udostępnił za pośrednictwem Twittera dyrektor generalny Airbnb, Brian Chesky.

Ponadto, zostanie udostępniony pełny podział opłat serwisowych, zniżek i podatków usługi, a łączna cena zakwaterowania będzie miała pierwszeństwo przed stawkami za nocleg w algorytmie wyszukiwania Airbnb. Całość ma zostać wprowadzona do 15 grudnia tego roku - więc jest to już kwestia naprawdę niedługiego czasu.

Jest to oczywiście niezwykle istotne, bowiem po części przywróci to ideę Airbnb. Aplikacja w głównej mierze ma być alternatywą dla drogich noclegów w hotelach i sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy - i dzięki wspomnianej aktualizacji to znowu będzie miało sens. Co myślicie o tej aktualizacji i czy kiedykolwiek mieliście niemiłą sytuację z “ukrytymi opłatami”?

Źródło: Brian Chesky (Twitter)