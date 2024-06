Japoński hit trafi do Game Passa. I to jeszcze w tym miesiącu!

Do Xbox Game Passa w tym miesiącu trafi hit z Kraju Kwitnącej Wiśni. Takiej okazji nie można ominąć!

Octopath Traveler to seria, obok której nie można przejść obojętnie

Octopath Traveler zadebiutował w 2018 roku. To japońskie RPG z unikalnym stylem graficznym „HD-2D” i ośmioma różnymi bohaterami, z których każdy ma swoją własną historię. Gra oferuje turową walkę, zaawansowane mechaniki RPG i wciągającą narrację. Każdy z bohaterów posiada unikalne umiejętności i swoją własną historię, co sprawia, że każda rozgrywka może być inna, a świat gry jest bogaty i pełen tajemnic do odkrycia.

Nieco ponad rok temu na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch i na PC pojawił się Octopath Traveler II. Całkowicie nowi bohaterowie z głęboko rozwiniętymi własnymi historiami i stojąca przed nimi otworem Solistia. Tu znowu mamy doskonale nam znaną grafikę 2,5D ze słynnym „rozmyciem”, która robiła wrażenie również w Triangle Strategy. Całość wypadła naprawdę nieźle, a wkrótce trafi na konsole Microsoftu — i przy okazji pojawi się w Game Passie!

Octopath Traveler II pojawi się w Xbox Game Pass. To świetne informacje dla graczy!

Hiszpański insider eXtas1s, powiązany z Exputerem, który wielokrotnie trafnie przewidywał ruchy giganta z Redmond, opublikował teraz nowe informacje związane z Microsoftem. Według leakera, kontynuacja Octopath Traveler z zeszłego roku pojawi się na konsolach Xbox Series X|S już w tym miesiącu, a co więcej, od pierwszego dnia ma być dostępna w ramach subskrypcji Xbox Game Pass. Według eXtas1sa, wraz z nią w Game Passie pojawi się również pierwsza część Octopath Traveler.

Jak wspomniałem, przewidywania tego insidera wielokrotnie okazywały się prawdziwe. Co więcej, podczas Tokyo Game Show 2023 potwierdzono, że Octopath Traveler II pojawi się na Xboksach w tym roku. Wydaje się więc, że abonenci Game Passa będą mieli co robić w tym miesiącu!

Źródło: eXtas1s / Exputer

Grafika wyróżniająca: Depositphotos