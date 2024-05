Call of Duty: Black Ops 6 oficjalnie! Kiedy premiera?

Call of Duty: Black Ops 6 – tak oficjalnie nazywa się najnowsza odsłona serii, która przyciąga graczy przed ekrany telewizorów i monitorów od ponad 20 lat. Activision prezentuje pierwszy, krótki teaser oraz logo gry, która do sklepów trafi tej jesieni. Na szczegóły jednak przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Kilka tygodniu temu firma Microsoft oficjalnie potwierdziła specjalne wydarzenie skupiające się na grach Xbox. 9 czerwca fani konsoli zaproszeni są do obejrzenia Xbox Games Showcase, po którym odbędzie się jeszcze jedna prezentacja skupiająca całą uwagę na jednym tytule. Firma podgrzewała atmosferę prezentując grafikę z zamazanymi informacji o tytule, który miał być głównym punktem tego wydarzenia. Nie mówiła jednak wprost, o co dokładnie chodzi. Choć fani odkryli, że chodzi właśnie o nowe Call of Duty, teraz już wiemy, że w ramach Black Ops 6 Direct zaprezentowane zostaną dodatkowe szczegóły związane z grą oraz przywilejami dla graczy Xbox.

Przez lata to Sony i PlayStation było faworyzowane przez Activision Blizzard – i to zapewne dzięki sporym pieniądzom, które "niebiescy" wpłacali za możliwość oferowania graczom wcześniejszego dostępu do bety, czy innych przywilejów. W tym roku to się skończy. Fakt, że twórcy i wydawca Call of Duty trafił w ręce Microsoftu oznacza jedno. To gracze Xbox będą mieli pierwszeństwo w dostępie do testów serwerów i wcześniejszej możliwości rozgrywki. Ostatnie plotki mówią także, że tegoroczna odsłona Call of Duty trafi również do abonamentu Xbox Game Pass i to w dniu premiery.

Call of Duty z priorytetem na Xbox. Będzie to najlepsza konsola do gry

A to oznacza, że gracze otrzymają dostęp do gry bez konieczności wydawania kilkuset złotych. Wystarczy subskrypcja usługi. Niestety pojawiają się sygnały, że w związku z rozszerzeniem biblioteki gier w Xbox Game Pass, Microsoft rozważa podniesienie cen abonamentu. Na podobnym krok firma zdecydowała się w zeszłym roku tłumacząc to m.in. sytuacją na rynkach międzynarodowych i stale rosnących kosztach utrzymania infrastruktury. Niewykluczone, że do wyboru pojawi się więcej planów niż jest obecnie. Przypomnę tylko, że niedawno firma zrezygnowała z Xbox Live Gold zmieniając ten plan w Xbox Game Pass Core – podstawowy abonament za 29 zł miesięcznie oferujący dostęp do rozgrywki multiplayer, katalog (ponad 25 gier) różnych tytułów i zniżki w sklepie. Jeśli do oferty dołączą kolejne plany, można podejrzewać, że będą droższe niż ten Ultimate. Ten kosztuje 62,99 zł i zawiera:

Setki wysokiej jakości gier na konsolach, komputerach i w chmurze

Nowe gry dostępne w dniu premiery

Oferty, zniżki i korzyści dla członków

Sieciowa rozgrywka wieloosobowa na konsolach

Abonament EA Play

Będziecie chętni zapłacić więcej, jeśli w ramach abonamentu dostępne będzie Call of Duty: Black Ops 6 w dniu premiery?