Obrady Sejmu w kinie? Tak, poproszę!

Sejm RP idzie po złoty przycisk na YouTube

Jak ostatnio pisał Piotr Kurek, Sejm na YouTube cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony Polaków — i wcale nie jest to zaskakujące, gdyż polityczne zawirowania, których jesteśmy świadkami, przyciągają uwagę wszystkich — nawet tych, którzy polityką się nie interesują. Kilka tygodni temu, Krzysztof Rojek w swoim tekście Oto dlaczego moim zdaniem Sejm POWINIEN otrzymać srebrny przycisk YouTube postawił sprawę jasno: kanałowi należy się wyróżnienie ze strony YouTube. I być może wkrótce tak się stanie.

Milionowe wyświetlenia, przebita bariera 100 tysięcy subskrypcji i lecenie po milion subskrypcji (kto wie, może wkrótce podczas transmisji zobaczymy nie tylko srebrny, ale nawet i złoty przycisk od YouTube) to tylko start. Teraz okazuje się, że podbicie ekranów naszych telewizorów, komputerów czy smartfonów to za mało — możliwe, że obrady Sejmu zobaczymy również na wielkim ekranie.

Obrady Sejmu w kinie? Czemu nie!

Dziś dowiedzieliśmy się, że content, który nie tylko zebrał wielu fanów na YouTubie, ale także podbił format shortów na YouTubie, TikToku czy Instagramie, może pojawić się również w kinie. Warszawska Kinoteka wystąpiła do Centrum Informacyjnego Sejmu z prośbą o zgodę na udostępnienie retransmisji obrad Sejmu, które odbędą się 11 grudnia tego roku. Karolina Fornal z działu marketingu i dystrybucji Kinoteki, skomentowała tę sprawę dla serwisu komputerswiat.pl:

Pomysł oglądania obrad Sejmu wyszedł od Michała Marszała, a my w Kinotece możemy to marzenie zrealizować. Jak się okazuje, nie tylko on chciałby obejrzeć obrady na dużym ekranie, bo zainteresowanie jest spore.

fot. Piotr Tracz/Kancelaria Sejmu

Jeśli uda się uzyskać pozwolenie i obrady Sejmu faktycznie trafią do Kinoteki, to warto zaznaczyć, że seanse będą całkowicie darmowe. Niewykluczone również, że do kiedy będzie wystarczające zainteresowanie (a wszystko na to wskazuje), to będzie to gościło stale w repertuarze kina.

