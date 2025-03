Oblivion powróci na wasze komputery. Wiemy kiedy można się go spodziewać

The Elder Scrolls IV: Oblivion to jedna z najlepiej ocenianych gier całego cyklu. Już wkrótce może powrócić na komputery w odświeżonej wersji.

Cały świat gamingu od lat z coraz większą niecierpliwością wypatruje szóstej głównej odsłony serii The Elder Scrolls. Aktualnie najnowsza gra, czyli Skyrim swego czasu okazała się być prawdziwym sukcesem, lecz jej premiera odbyła się jeszcze w 2011 roku. Wcześniej kolejne odsłony serii były wydawane w odstępie zaledwie kilku lat, więc nic dziwnego, że graczom powoli kończy się cierpliwość. Jednak Bethesda spróbuje ich udobruchać i może im się to udać. Wkrótce światło dzienne ujrzy odświeżona wersja Obliviona.

Oblivion powraca. Remake zostanie wydany już wkrótce

Plotki dotyczące odświeżonej wersji The Elder Scrolls IV: Oblivion ponownie obiegły świat gier. Według renomowanego leakera NateTheHate, premiera remake'u może nastąpić już w maju tego roku.

Informator, zapytany na platformie X o jakiekolwiek wieści dotyczące projektu, odpowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy możemy spodziewać się oficjalnych informacji. Sugeruje to, że w marcu lub kwietniu Bethesda może zaprezentować pierwszy zwiastun.

Byłoby to zgodne z dotychczasową polityką firmy. Bethesda ma w zwyczaju ogłaszać swoje gry stosunkowo blisko ich premiery. Podkreślał to sam Todd Howard podczas zapowiedzi Fallouta 4, który został ogłoszony zaledwie na kilka miesięcy przed debiutem. Możliwe, zatem że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake pojawi się na rynku w niedługim czasie po ogłoszeniu.

Pierwotnie projekt miał być jedynie remasterem zaplanowanym na rok fiskalny 2022. Z biegiem czasu insiderzy zaczęli sugerować, że przerodził się on w pełnoprawny remake, który ma nie tylko odświeżony wygląd, ale również nowe mechaniki rozgrywki. Co więcej, tytuł ma być oparty na silniku Unreal Engine 5, co zapewni ogromny skok jakościowy w porównaniu do oryginału z 2006 roku.

Bethesda do tej pory nie potwierdziła oficjalnie istnienia remake'u.

