Obejrzałem mecz oczami sędziego. Ta perspektywa zmienia wszystko

DAZN pozwala zobaczyć mecz z perspektywy sędziego – to zupełnie zmienia sposób oceniania jego decyzji.

Futbol musi ewoluować, jeśli chce nadążyć za młodymi, spragnionymi innowacji pokoleniami. Nie mówię tutaj o ewolucji zasad, a o uatrakcyjnieniu widowiska o nowe perspektywy, wtłaczające do piłki nożnej jeszcze więcej emocji. FIFA i współpracujący z nią operatorzy medialni zdają sobie z tego sprawę i od dobrych kilku lat eksperymentują z różnymi rozwiązaniami technologicznymi, które mogą potencjalnie wpłynąć na jakość transmisji. Na zeszłorocznych Mistrzostwach Europy mogliśmy korzystać z takich rozwiązań jak interaktywne overlay’e (pozwalające na przełączanie statystyk, składów, pozycji zawodników), czy multi-kamery z widokiem 360°, umożliwiające wybór kąta oglądania. Teraz zaś – na Klubowych Mistrzostwach Świata – furorę robi perspektywa sędziego, która zmienia sposób, w jaki patrzymy na zawód arbitra.

Reklama

DAZN pokazuje mecze oczami sędziego

Ile razy zdarzyło Ci się krzyczeć do telewizora i rzucać inwektywami w stronę sędziego? Cóż, futbol to emocje i takie rzeczy są uznawane za część tego sportowego spektaklu, ale zanim znowu wylejesz na arbitra wiadro pomyj za podjęcie decyzji sprzecznej z interesem Twojego ulubionego klubu, obejrzyj mecz Klubowych Mistrzostw Świata na platformie DAZN. Być może to sprawi, że nabierzesz nieco więcej szacunku dla tej profesji.

Źródło: Depositphotos

DAZN poszło bowiem za ciosem i rozwinęło pomysł, który na boiskach pojawił się stosunkowo niedawno. Pamiętacie jeszcze oglądanie meczów z perspektywy zawodnika, możliwe dzięki przypinaniu kamerki sportowej do klatki piersiowej piłkarza? To rozwiązanie nie podbiło serc kibiców z jednego powodu – 90 minut meczu obserwowanego przez pryzmat chaotycznego i szybko zmieniającego się kadru przyprawiało po prostu o ból głowy. Z perspektywą sędziego jest zupełnie inaczej. Transmisja w DAZN przełącza się na ten widok w określonych momentach – na przykład po faulu w polu karnym – a potem wraca do standardowej kamery. Dzięki temu widz może zobaczyć, jak trudno podejmuje się decyzję w meczowym chaosie.

Ocena sędziego? Najpierw zobacz, co widzi naprawdę

Przyznam, że początkowo byłem sceptyczny wobec tego rozwiązania, ale po samodzielnym doświadczeniu zmieniam zdanie. Jakże łatwo przychodzi nam wyrokowanie przed ekranem – nie było karnego, ewidentna ręka, minimalny spalony. Mądry kibic po obejrzeniu kilku powtórek wie wszystko doskonale, ale sędzia widzi te sytuacje zupełnie inaczej i czasem nie pomagają nawet wskazówki kolegów przy liniach bocznych.

Widok z oczu sędziego na Klubowych Mistrzostwach Świata pomaga zrozumieć, jak szybko i dynamicznie dzieją się rzeczy na boisku. Sędzia musi nie raz w centrum akcji podejmować decyzję na podstawie jednego ruchu, dosłownie kilku centymetrów – dzieje się to w otoczeniu absurdalnie zwrotnych zawodników ze skłonnością do boiskowej brudnej gry. Przy standardowym widoku z trybun nie sposób dostrzec wyzwań stojących przed arbitrem, przez co tak łatwo przychodzi nam ocenianie.

Nowa perspektywa przy okazji sprawiła, że nabrałem jeszcze większego szacunku do profesjonalnych zawodników. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym decyzje podejmowane są w ułamku sekundy, a dzięki temu, że sędzia zawsze jest blisko akcji, czuć to tempo jeszcze lepiej niż w przypadku kamery podczepionej do jednego zawodnika.

DAZN transmituje wszystkie mecze Klubowych Mistrzostw Świata zupełnie za darmo, więc grzechem byłoby nie skorzystać z takiej okazji i nie doświadczyć tego na własnych oczach. Już dziś kolejne spotkania między Benficą a Auckland City (18:00) oraz Flamengo i Chelsea (20:00) – wystarczy założyć konto, by obejrzeć je bez opłat.

Stock image from Depositphotos