10 najlepiej sprzedających się konsol Nintendo. Czy Switch 2 przebije lidera?

Ale właśnie: które z konsol Nintendo sprzedawały się najlepiej?

Reklama

Najlepiej sprzedające się konsole Nintendo. Te sprzęty były prawdziwym hitem

Pozycja Nazwa konsoli Sprzedaż (sztuki) Data premiery 1 Nintendo DS 154,000,000 21 listopada 2004 2 Nintendo Switch 143,420,000 3 marca 2017 3 Game Boy (w tym Game Boy Color) 118,690,000 21 kwietnia 1989 4 Nintendo Wii 101,600,000 19 listopada 2006 5 Game Boy Advance (w tym warianty SP i Micro) 81,510,000 21 marca 2001 6 Nintendo 3DS 75,940,000 26 lutego 2011 7 Nintendo Entertainment System (NES) 61,910,000 18 października 1985 (USA) 8 Super Nintendo Entertainment System (SNES) 49,100,000 21 listopada 1990 (Japonia) 9 Nintendo 64 32,930,000 23 czerwca 1996 10 Nintendo GameCube 21,740,000 14 września 2001 (Japonia)

Ilias Gainutdinov; Unsplash

Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie urządzenia Nintendo były hitami, czy nawet umiarkowanymi hitami. Firmie również zdarzyło się zaliczyć spadki - czasem naprawdę spektakularne. Ale co ważniejsze: po każdej z nich wracali silniejsi, z pomysłem na siebie i lepszym podejściem do tematu. Tak sprawy miały się z wpadką, jaką był Game Cube. Po nim Wii było prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Wii U zaś (które przez cały czas obecności na rynku rozeszło się raptem w 13,5 milionach sztuk) to wpadka jakich mało, ale gigant nadrobił z nawiązką pierwszą generacją Nintendo Switcha. I wszystko wskazuje na to, że ich najnowsza konsola jest na dobrej drodze ku temu, by przebić poprzednika.

Nintendo Switch 2 rozchodzi się jak świeże bułeczki. Sukces o którym konkurencja może tylko marzyć

Najszybciej sprzedającą się konsolą w historii Nintendo jest jednak debiutujący przed kilkoma tygodniami Switch 2. Sprzęt trafił do sklepów 5. czerwca i w ciągu zaledwie czterech dni od premiery sprzedał się w ponad 3,5 milionach egzemplarzy na całym świecie. Pozwoliło mu to zająć pozycję lidera nie tylko wśród konsol Nintendo, ale także zostać najszybciej sprzedającą się konsolą w historii branży gier. Ten imponujący wynik przewyższa nawet osiągnięcia pierwszego Switcha oraz całej reszty rynkowej konkurencji, która również na brak zainteresowania narzekać nie może - w tym m.in. PlayStation 5, które potrzebowały znacznie więcej czasu na osiągnięcie podobnych wyników.

Nie jest jednak tajemnicą, że konsol na rynku amerykańskim i japońskim klienci w sklepach nie uświadczą - a na wielu innych azjatyckich rynkach również pozostaje tylko przepłacanie za urządzenia z drugiej ręki. Dlatego chyba nikt nie będzie specjalnie zaskoczony, kiedy za kilka lat rozkład sił w tej tabelce się zmieni i Nintendo Switch 2 zdetronizuje obecnych królów.