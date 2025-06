Mozilla po cichu rozpoczęła testy nowej funkcji w przeglądarce Firefox, integrując Perplexity AI jako opcjonalną wyszukiwarkę. Choć rozwiązanie oficjalnie dostępne jest tylko w kilku krajach, istnieje prosty sposób, by skorzystać z niego globalnie. To wyraźny sygnał, że Firefox poważnie myśli o przyszłości przeglądania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Jako jedna z najpopularniejszych przeglądarek na świecie, Firefox nie ma innego wyboru jak iść nie tyle z duchem czasu – chociaż w tym przypadku się to z tym przeplata – ile po prostu z trendami, których oczekują użytkownicy. Obecnie takim są niewątpliwie zastosowania AI, zatem była to tylko kwestia czasu, nim usłyszymy o ruchu ze strony firmy.

Reklama

Mozilla po cichu rozpoczęła testy niezbędnej funkcji w przeglądarce Firefox

Mozilla od lat stara się wyróżnić Firefoxa na tle konkurencji, ale tym razem stawia na coś naprawdę świeżego. W najnowszym eksperymencie użytkownicy tej przeglądarki mogą wypróbować Perplexity AI – wyszukiwarkę, która zamiast tradycyjnych linków serwuje bezpośrednie, konwersacyjne odpowiedzi. To pierwsza tak wyraźna deklaracja Mozilli, że AI nie jest już tylko dodatkiem, ale staje się integralną częścią doświadczenia użytkownika.

Na razie testy oficjalnie obejmują Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Niemcy, lecz – jak przystało na ducha otwartości – każdy może aktywować Perplexity w Firefoksie, korzystając z prostego obejścia:

Wystarczy wejść na stronę perplexity.ai,

wpisać zapytanie w pasku adresu (ale nie klikać Enteru),

wybrać opcję „Search with Perplexity” z podpowiedzi.

Po kilku takich wyszukiwaniach przeglądarka sama zaproponuje dodanie Perplexity jako stałej wyszukiwarki, wraz z wygodnym skrótem @perplexity.

Mozilla nie zdecydowała się na oficjalny komunikat prasowy – informacja pojawiła się jedynie na forum społeczności. To pokazuje, jak ostrożnie firma podchodzi do testowania nowych funkcji, jednocześnie sondując nastroje użytkowników wobec AI w codziennym surfowaniu. Warto dodać, że to nie jedyny eksperyment z udziałem sztucznej inteligencji, jaki trafił ostatnio do Firefoxa – wszystko wskazuje na to, że kolejne nowości są tylko kwestią czasu.

Czy Perplexity AI ma szansę stać się realną alternatywą dla Google? Na razie to głównie ciekawostka dla entuzjastów nowych technologii, ale kierunek wyznaczony przez Mozillę jest jasny: przyszłość przeglądarek będzie coraz bardziej inteligentna. Jeśli Firefox rzeczywiście postawi na AI, może to być początek zupełnie nowego rozdania na rynku wyszukiwarek.

Źródło: 9to5mac