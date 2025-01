O tych problemach przy sprzątaniu możesz zapomnieć

Przywykliśmy do ułatwiania sobie zadań domowych dzięki technologii, ale wiele czynności wciąż wymaga naszego zaangażowania. Chyba każdy z nas marzy o ograniczeniu tych zadań do minimum - dlatego wybierając robota sprzątającego oczekujemy od niego pewnej samodzielności.

Regularne sprzątanie według harmonogramu, pokonywanie i omijanie przeszkód i kilka innych zaawansowanych funkcji powinno sprawić, że niemal zapomnimy o jego obecności, jednocześnie doceniając efekty jego pracy.

Roboty sprzątające stały się obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem, ale nie wszystkie modele spełniają oczekiwania bardziej wymagających użytkowników. Ile razy trzeba było interweniować, gdy robot nie mógł poradzić sobie z uporczywymi zabrudzeniami, w szczotki wkręciły się sierść lub włosy, a na drodze robota stały przeszkody, z którymi sądziliśmy, że sobie poradzi? Właśnie z tymi problemami mierzy się Roborock Qrevo Curv. Inteligentne urządzenie, które wyznacza nowe standardy w branży, dzięki czemu sprzątanie staje się nie tylko skuteczne, ale praktycznie bezobsługowe.

Zapomnij o plątaniu się włosów i sierści w szczotkach

Jest sobota, planujesz spokojny dzień w domu. Wszystko idzie zgodnie z planem. Odkurzacz jeździ w drugim pokoju, ty siadasz z kubkiem kawy na kanapie, aż tu nagle alert na telefonie: „Usuń obcą substancję, a następnie uruchom ponownie”. Brzmi znajomo? Zamiast cieszyć się wolnym czasem, musisz wtedy poświęcić cenne minuty na żmudne czyszczenie urządzenia, bo włosy lub sierść skutecznie zablokowały jego pracę.. Qrevo Curv eliminuje ten problem - dzięki systemowi Dual Anti-Tangle, który obejmuje szczotkę główną DuoDivide z dwoma wałkami i spiralnymi łopatkami, a także asymetryczną szczotkę boczną FlexiArm Arc z gumową barierą. Robot posiada też ulepszone koło wielokierunkowe z własną szczotką czyszczącą, więc włosy i sierść są skutecznie zbierane i nie plączą się wokół szczotek, redukując też skuteczność ich pracy przez pozostały czas sprzątania. Potwierdzają to testy przeprowadzone przez niezależną jednostkę certyfikującą SGS, które wykazały 0% splątanych włosów i 100% skuteczności w usuwaniu włosów z podłóg. To oznacza koniec z frustrującym czyszczeniem robota po lub - co gorsza - w trakcie każdego sprzątania.

Żaden próg, czy dywan nie stanie mu na drodze Nasze domy nie są zwykle zaprojektowane z myślą o robotach sprzątających - planujemy i wykańczamy je tak, by było nam przyjemnie i wygodnie w nich mieszkać. Progi, dywany, meble o nietypowych kształtach, kable, zabawki – dla wielu robotów sprzątających to nie lada wyzwanie, ale przecież mało kto ma ochotę ją zmieniać z myślą o odkurzaczu automatycznym, prawda? Qrevo Curv radzi sobie z takimi przeszkodami bez problemu: adaptacyjne podwozie AdaptiLift z inteligentnym systemem regulacji wysokości pozwala mu pokonywać progi o wysokości do 4(!) cm, automatycznie podnosić się na dywanach, a nawet omijać meble o nietypowych ramach, np. z nogami w kształcie „sanek”. Qrevo Curv sprawnie porusza się po całym domu, docierając do każdego zakamarka, dbając o czystość - Ty w tym czasie możesz skupić się na innych obowiązkach lub po prostu odpocząć. Zapomnij o konieczności przygotowywania mieszkania do sprzątania. Niech robot pracuje zgodnie z harmonogramem, bez Twojego zaangażowania.

Naprawdę skuteczne usuwanie zabrudzeń - od kurzu po uporczywe plamy

Qrevo Curv to nie tylko sprytne omijanie przeszkód, ale także niezrównana skuteczność w usuwaniu zabrudzeń. Silnik HyperForce generuje imponującą moc ssania równą 18 500 Pa, co w połączeniu ze szczotką DuoDivide gwarantuje dokładne sprzątanie różnych powierzchni, w tym dywanów. Robot z łatwością zbiera kurz, piasek, okruchy, sierść zwierząt, a nawet większe zanieczyszczenia. A co z uporczywymi plamami? Qrevo Curv wyposażony jest w technologię mopowania Dual Spinning z dwoma obrotowymi mopami, które obracają się z prędkością do 200 obrotów na minutę, skutecznie usuwając nawet zaschnięte zabrudzenia. 30 poziomów przepływu wody pozwala dostosować intensywność mopowania do rodzaju podłogi i stopnia zabrudzenia. Aż trudno opisać ulgę jaką daje pełne zaufanie do robota, zamiast konieczności przechadzania się po mieszkaniu i poprawiania po nim.

Inteligentna stacja dokująca – minimum wysiłku, maksimum wygody

Zapomnij o czasach, gdy trzeba było przygotować robota sprzątającego do mopowania, ręcznie czyścić i suszyć mopy, a na koniec opróżniać worek na kurz. Jak najmniejsza ilość uwagi poświęconej urządzeniu to cel, który przyświecał twórcom nowego modelu. Po skończonej pracy Qrevo Curv sam wraca do wielofunkcyjnej stacji dokującej, która automatycznie opróżnia pojemnik na kurz o pojemności 3 litrów (w zależności od powierzchni może wystarczyć nawet na ok. 7 tygodni sprzątania!). To nie tylko oszczędność czasu, ale także koniec z kontaktem z kurzem i alergenami. Stacja myje również mopy gorącą wodą (do 75°C), eliminując 99,99% bakterii, a następnie suszy je ciepłym powietrzem, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo, stacja sama się czyści, a jej zdejmowana podstawa ułatwia konserwację.

Nie wszystkie domy są takie same

Qrevo Curv oferuje wygodę użytkowania i możliwość personalizacji sprzątania. Wbudowany inteligentny asystent głosowy pozwala sterować robotem za pomocą komend głosowych, nawet bez połączenia z Internetem. Wystarczy powiedzieć „Hello Rocky", aby wydać polecenie, takie jak np. "„mop the kitchen" lub „clean up in the bathroom". Komendy głosowe możesz wydać w mgnieniu oka, nie sięgając nawet po smartfona. A jeśli preferujesz zarządzanie z poziomu smartfona, intuicyjna aplikacja Roborock zapewnia masę funkcji, które ułatwiają sprzątanie. Cały interfejs jest w języku polskim, a w apce można od ręki zaplanować harmonogramy sprzątania dla całego domu lub wybranych pomieszczeń, sprawnie ustawić strefy zakazane, edytować wcześniej sporządzone mapy, a nawet monitorować postępy sprzątania w czasie rzeczywistym, jeśli nie masz ochoty wstawać z kanapy lub nie ma Cię w domu. Qrevo Curv to również idealne rozwiązanie dla właścicieli zwierząt domowych. Robot automatycznie rozpoznaje zwierzęta i omija je, aby ich nie wystraszyć. Dodatkowo, funkcja połączenia wideo pozwala na „rozmowę" ze zwierzętami i sprawdzenie, co robią, gdy jesteś poza domem - w aplikacji zainicjujesz takie połączenie, sprawdzisz czy z Twoim zwierzakiem wszystko w porządku i w razie potrzeby uspokoisz go swoim głosem.

Qrevo Curv to technologia dostosowująca się do Twojego stylu życia, oferując rozwiązania, które ułatwiają codzienność i pozwalają zadbać o każdy szczegół – od porządku w domu po spokój każdego z domowników.

