O tej klawiaturze marzyły miliony. Teraz staje się faktem

Po zakończeniu emisji drugiego sezonu „Rozdzielenia”, Apple opublikowało żartobliwy wpis na swojej stronie, sugerując, że wkrótce do oferty firmy trafi serialowy komputer: Lumon Terminal Pro. Choć był to ewidentny ukłon w stronę fanów z wielkim mrugnięciem okiem, to okazuje się, że część tej fikcyjnej maszyny niebawem staje się rzeczywistością. Firma Atomic Keyboard zapowiedziała stworzenie mechanicznej klawiatury MDR Dasher, inspirowanej światem korporacyjnego absurdu znanym z serialu Apple TV+.

Reklama