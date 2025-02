To kluczowe akcesorium, którego potrzebuję na biurku do laptopa

Kiedy ostatnio widzieliście peceta? Większość osób polega na laptopach, a te potrafią być obecnie niesamowicie mobilnymi urządzeniami. Mniejsza masa i kompaktowe wymiary mają jednak swoje konsekwencje - jedną z nich, chyba najbardziej odczuwalną, jest zredukowana liczba i różnorodność portów. Coraz częściej pracujemy też w wielu miejscach, nasze biurko jest jedną z kilku lokalizacji, które odwiedzamy z laptopem, a wtedy można poważnie irytować się organizując sobie za każdym razem środowisko do pracy.

Nic więc dziwnego, że na rynku roi się od stacji określanych mianem dockami. Ta od Belkina ma dość skomplikowaną nazwę, na pierwszy rzut oka może zrobić niemałe wrażenie lub wręcz onieśmielać, ale można się do niej błyskawicznie przyzwyczaić i dostrzec korzyści jakie oferuje. Są też wady, ale do nich jeszcze dojdziemy.

Kiedy taka stacja może być potrzebna?

Używając laptopa często ograniczamy się do podstawowych funkcji i możliwości, zapominając, że laptop to znacznie więcej, niż tylko przenośny ekran z klawiaturą. To może być centrum stanowiska do pracy, ale znacznie wygodniejszego - inwestycja w monitor, klawiaturę i mysz/gładzik, a także inne akcesoria szybko się zwraca. Głównie większą ilością wolnego czasu - zawsze szybciej i sprawniej pracuję przy biurku mając do dyspozycji wszystkie akcesoria, aniżeli na samym laptopie. Nie trzeba jednak z niego całkowicie rezygnować, a sam wiem, jak wygodne bywa zabieranie ze sobą otwartych projektów, by móc wrócić do nich w dowolnej chwili w ruchu. Belkin USB-C 11-in-1 Pro GaN Dock 150 W właśnie na to pozwala.

Samo akcesorium jest dość ciężkie, a w zestawie dostajemy także przewód zasilania oraz przewód USB-C - USB-C Power Delivery. Pierwszy z nich podłączamy do gniazdka, drugi posłuży do podłączenia laptopa z odpowiednim portem USB-C, by móc go ładować i podłączać kolejne urządzenia. Na szczycie (w orientacji pionowej) znajduje się przycisk zasilania, więc stacja nie pozostaje włączona i aktywna, gdy tego nie potrzebujemy. Gdy jest włączona, dioda świeci się stałym pomarańczowym kolorem, więc można być pewnym jej stanu.

Porty, porty i jeszcze raz porty

Bogaty zestaw portów to wręcz znak rozpoznawczy tej stacji dokującej Belkin. Znajdziemy tu aż 11 różnych złączy, które umożliwiają podłączenie niemal każdego urządzenia. Od portów USB-A i USB-C, przez złącza HDMI, po czytniki kart SD i microSD oraz port Ethernet. To prawdziwe centrum dowodzenia, które pozwala na jednoczesne podłączenie wielu urządzeń peryferyjnych, takich jak monitory zewnętrzne, dyski twarde, klawiatury, myszy, a nawet słuchawki oraz karty pamięci.

Porty zostały rozlokowane w taki sposób, by do tych najczęściej używanych mieć dostęp w pierwszej kolejności, więc na froncie są USB-A (do 100 Gbps i 7,5 W), USB-C 3.2 10 Gbps i 7,5 W, USB-C 3.2 5 Gbps i 20 W, 3,5 mm jack, czytnik kart SD 3.0 oraz czytnik kart microSD 3.0. To raczej wystarczający zestaw, by podłączyć każdy rodzaj urządzenia, jaki będzie nam potrzebny lub po prostu naładować smartfon lub coś innego. Z tyłu natomiast są dodatkowo USB-C PD 3.0 96 W do ładowania, USB-C DP-Alt do podłączenia monitora i zasilania (maksymalna rozdzielczość to 8K przy 30 Hz lub 4K przy 120 Hz wraz z 10 Gbps 15 W). Zaraz obok są dwa HDMI 2.0 (czyli 4K przy 60 Hz), a na końcu są Gigabit Ethernet oraz wejście zasilania.

W kontekście ładowania warto dodać, że cena stacji wzrasta poprzez zastosowanie pewnego nowego rozwiązania.Belkin USB-C 11-in-1 Pro GaN Dock 150 W wykorzystuje bowiem technologię GaN (azotek galu), dzięki czemu stacja oferuje szybsze i bardziej efektywne ładowanie, minimalizując straty energii i redukując emisję ciepła. Podczas używania stacji na wiele różnych sposobów, także w domowych (ciepłych warunkach) nie odnotowałem sytuacji, w której obudowa znacząco by się nagrzała, a podłączony był komputer przez USB-C, dwa monitory przez HDMI i telefon do ładowania. Stacja dokująca została wyposażona w 6-punktowy system bezpieczeństwa, który chroni przed przepięciem, przegrzaniem, nadmiernym napięciem, zwarciem i przeciążeniem. Dodatkowo, obudowa została wykonana z materiałów ognioodpornych, co zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo użytkowania.

Monitory i zewnętrzne ekrany

Dzięki możliwości podłączenia aż do trzech monitorów zewnętrznych, praca z wieloma oknami i aplikacjami może być o wiele wygodniejsza. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że kombinacji - pod różnymi systemami operacyjnymi - będzie całkiem sporo i trzeba sprawdzić, jakie możliwości oferuje Wasza platforma. Dla przykładu, pod Windowsem można podłączyć jeden monitor 4K do 120 Hz, dwa 4K z 60 Hz lub trzy 4K w konfiguracji 60 Hz + 2 razy 30 Hz. Producent wszystko wyjaśnił na stronie produktu i przed zakupem warto sprawdzić, czy możliwości stacji odpowiadają Waszym oczekiwaniom. Inna sprawa to specyfikacja komputera, bo jak wiemy np. niektóre MacBooki z procesorami Mx pozwalają na podłączenie zaledwie 1 dodatkowego ekranu i nawet rozbudowany dock nie sprawi, że sytuacja się poprawi.

Mobilność - czy spakuję go do torby?

Mimo że Belkin raczej przewiduje używanie stacji w jednym miejscu, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zabrać ją ze sobą i pracować w innym miejscu. Najważniejszą cechą będzie wtedy masa stacji - ta wynosi ponad 1,2 kg, więc dorównuje wadze wielu laptopów. To oznacza, że w torbie lub plecaku musicie nie tylko znaleźć na nią miejsce (9.1 cm x 5.43 cm x 13.2 cm), ale także zabrać ze sobą dwukrotnie więcej ważący zestaw niż sam komputer. Oczywiście Belkin i inni producenci oferują bardziej podróżnicze modele, ale czy kupowanie drugiego docka na wyjazdy, do pracy np. w hotelu, będzie mieć sens? Raczej nie, ale pamiętajcie że konieczne jest zewnętrzne zasilanie, by USB-C 11-in-1 Pro GaN Dock 150 W w ogóle działał. W praktyce może jednak zastąpić ładowarkę do laptopa i nie tylko, więc wszystko zależy od Waszych potrzeb.

Belkin USB-C 11-in-1 Pro GaN Dock 150W plusy Mnogość i różnorodność portów

Możliwość pracy w pionie i poziomie

Dołączony przewód USB-C PD

Skromne rozmiary.. minusy ...ale duża masa. Mało mobilny

Niezbędna weryfikacja możliwości technicznych podłączania monitorów przed zakupem

Brak wyświetlacza informującego o poziomie zasilania (posiadają tańsze modele konkurencji)