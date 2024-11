Dyski SSD do zadań specjalnych. Gracze i podróżnicy będą zachwyceni

Dwa nowe dyski dla wymagających

SanDisk Extreme PRO to jeden z pierwszych przenośnych SSD na rynku, wyposażonych w interfejs USB4. Zapewnia niezłą przepustowość interfejsu (odczyt do 3 800 MB/s, zapis do 3 700 MB/s), szybkie kopiowanie i przenoszenie plików, a także płynne renderowanie 3D. Jest zamknięty w odpornej na uszkodzenia obudowie z kutego aluminium i silikonu, a także odporny na zalanie i pył dzięki IP65 – producent twierdzi też, że nie straszne są mu upadki z wysokości do 2 m. Jest wstecznie kompatybilny z USB 3.2 oraz USB 2.0, obsługuje też Thunderbolt 4 i jest dostępny w wersjach 2 TB oraz 4 TB, w cenie od 1 333 zł.

Nowością w ofercie Western Digital jest też SanDisk Extreme Portable SSD 8 TB, oferujący prędkości odczytu danych do 1 050MB/s i zapisu do 1 000MB/s/ Będzie dostępny z początkiem 2025 roku w cenie 2 865 zł.

Nowości w lini dla graczy

Do urządzeń serii WD_BLACK dołącza wysokowydajny dysk SSD PCIe Gen 4x4 DRAMless NVMe, który pozwoli graczom w pełni wykorzystać możliwości dzisiejszych gier. Został opracowany w oparciu o najnowszą pamięć TLC 3D NAND i zapewnia prędkości do 7 250 MB/s odczytu i 6 900 MB/s zapisu (modele 1-2 TB). Powstał z myślą o laptopach i urządzeniach przenośnych do gier – zapewnia do 100% większą wydajność energetyczną przy maksymalnej prędkości w porównaniu z poprzednią generacją. Dysk WD_BLACK SN7100 NVMe SSD (pojemności 500 GB, 1 TB i 2 TB) jest od dziś dostępny w przedsprzedaży w cenie od 295 zł. Na model 4TB będziemy musieli poczekać do przyszłego roku.

Gracze mogą też zainteresować się kartą WD_BLACK C50 Storage Expansion Card 2 TB dla Xboxa. Umożliwia integrację z Xbox Velocity Architecture czy Quick Resume, dzięki czemu wspiera dbanie o płynność rozgrywki. Co ciekawe Dysk oferowany jest z 1 miesiącem usług Game Pass Ultimate oraz Discord Nitro. Kartę wyceniono na 1 138 zł.