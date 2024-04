Naładujesz ją do pełna w 9 minut i przeżyje Twojego psa. Samsung zaskakuje

Rynek baterii rozwija się w ostatnim czasie bardzo mocno — to nic dziwnego, bo potrzebujemy coraz lepszych, bardziej wydajnych i długowiecznych akumulatorów. Między innymi Samsung poszukuje nowych rozwiązań, które mogą uczynić baterie jeszcze lepszymi — a to ważne nie tylko z punktu widzenia elektroniki konsumenckiej, ale i pojazdów.

W trakcie ostatniego InterBattery Samsung SDI zaprezentował "roadmapę" (czyli: po prostu plan z podziałem na konkretne okresy jego realizacji) dotyczącą masowej produkcji baterii All-Solid-State Battery. To technologia, na którą czeka wiele branż: oferuje bardzo wysoką gęstość energii, wynoszącą 900 Wh/l, co czyni ją jak na razie najbardziej wydajną w branży. Gigant zaprezentował również technologię Super Gap, dzięki której naładujemy baterię od 8% do 80% w zaledwie dziewięć minut. Przy okazji — taki akumulator będzie poprawnie działać nawet 20 lat.

Teraz gigant szykuje się do konferencji EVS37 w Seulu. Tam raz jeszcze pokaże swoje plany dotyczące masowej produkcji baterii ASB oraz technologii Super Gap. Ponadto zaprezentowana zostanie (jak wskazuje serwis SamMobile) technologia No-Thermal Propagation, która ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się ciepła i gazów w przypadku awarii baterii. To główna przyczyna pożarów jakichkolwiek baterii — czy to w elektronice konsumenckiej, czy też w pojazdach.

Rewolucja w branży baterii istotnie się rozpędza i to jak najbardziej dobry znak — dzisiaj pisaliśmy wszak o tym, co proponują nam Chińczycy. Firmy technologiczne nie zwalniają tempa i cały czas opracowują coraz lepsze rozwiązania — także na polu zasilania przeróżnych urządzeń. Najbardziej na innowacje czeka sektor motoryzacyjny, który doskonale zdaje sobie sprawę z ograniczeń obecnych elektryków, które w porównaniu, chociażby do diesli... wypadają zwyczajnie blado.