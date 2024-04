Nowe oprogramowanie smartfonów Samsunga naprawia niebezpieczny problem

Smartfony flagowe Samsunga to jedne z najpopularniejszych modeli androidów z wyższej półki. Nikogo to chyba specjalnie nie dziwi biorąc pod uwagę to, jak znakomite to sprzęty. Jednym z kluczowych ich elementów jest... rzecz jasna: ekran. A oprogramowanie One UI 6.0. namieszało w temacie i odebrało smartfonom ochronę przed wypalaniem ekranów. Wzbudziło to sporo zamieszania i zaniepokoiło właścicieli smartfonów objętych potencjalnymi kłopotami — a mowa tu o telefonach z rodziny Samsung Galaxy S23.

Na szczęście firma nie kazała nam specjalnie długo czekać i zaczęła działać. Samsung w najnowszym oprogramowaniu serwuje opcję serwującą warstwę ochronną przed wypalającymi się ekranami.

Samsung UI 6.1 ponownie zapewnia ochronę przed wypalaniem ekranu w smartfonach Galaxy S23

Samsung nie schował głowy w piasek i już na początku roku zapewnił, że nie zabraknie odpowiedniej aktualizacji która zadba o ochronę urządzenia. Nie podał jednak żadnej konkretnej daty. Wielu wierzyło że trafi on do paczki z poprawkami bezpieczeństwa jeszcze w styczniu, ale firma kazała poczekać użytkownikom nieco dłużej. I jak zauważają użytkownicy — najnowsza wersja oprogramowania, One UI 6.1, nareszcie nadrabia zaległości. Wracają zabezpieczenia, które z niewiadomych przyczyn zniknęły. Wszyscy posiadacze poprzedniej generacji flagowców mogą zatem odetchnąć z ulgą — a przynajmniej tak długo, jak zadbają o zainstalowanie najnowszej aktualizacji która trafia właśnie do użytkowników na całym świecie.

Jak zwykle nowości te serwowane są falami, dlatego jeżeli jeszcze nie widzicie was u siebie to spokojnie — prawdopodobnie pojawi się tam w ciągu kilku najbliższych dni.

