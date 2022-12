Podobnie jak w poprzednich latach, także i tym razem Google opublikowało pełne zestawienie najpopularniejszych fraz wpisywanych w wyszukiwarkę. Podział na kilka pytań rozpoczynających się od "Ile...?", "Co to jest...?", "Jak zrobić..." czy "Kiedy...?" pozwala poznać najczęściej chodzące po głowach Polaków pytania i tabele te robią niemałe wrażenie. Bardzo często wśród zadawanych pytań przewija się Władimir Putin, o którego wiek, zajęcie czy miejsce przebywania pytano najczęściej. Pojawił się też na szczycie zestawienia z zapytaniami o memy.

Źródło: Depositphotos

Jeśli chodzi o liczebność rzeczy, to Polacy byli ciekawi liczby kolan u psa, czasu trwania izolacji, pensji kontrolera lotów oraz potomstwa Elżbiety II. W przypadku cen najchętniej pytano o wartość rubla, koszt testu na covid, cenę wyrobienia paszportu oraz cenę dostępu do PPV Fame MMA. Nie zabrakło bardziej oryginalnych zapytań o koszt zakupu czołgu, ale pozostałe były bardziej przyziemne, bo interesowały nas ceny hrywny, tony węgla czy paliwa. W kontekście wyjaśniania wątpliwości, najczęściej pytaliśmy o to, czym jest swift (kod niezbędny do międzynarodowych transakcji bankowych), ale dość wysoko pojawia się też pytanie o to, czym jest NATO...

Ile...? Ile kosztuje...? Co to jest...? 1 Ile lat ma Putin Ile kosztuje rubel? Co to jest swift 2 Ile kolan ma pies Ile kosztuje test na covid w aptece? Co to jest pit 2 3 Ile trwa izolacja Ile kosztuje wyrobienie paszportu? Co to jest NATO 4 Ile cali ma stopa Ile kosztuje PPV Fame MMA 14? Co to jest sankcja 5 Ile wynosi ulga dla klasy średniej Ile kosztuje baryłka ropy? Co to jest mezytylen 6 Ile wojska ma Rosja Ile kosztuje cukier? Co to jest kocioł na paliwo stałe 7 Ile odcinków ma ,,Stepowa miłość" Ile kosztuje czołg? Co to są złote algi 8 Ile zarabia kontroler lotów Ile kosztuje hrywna? Co to jest fez 9 Ile dzieci miała Elżbieta II? Ile kosztuje tona węgla? Co to jest ulga dla klasy średniej 10 Ile Rosja ma żołnierzy? Ile kosztuje paliwo? Co to jest dodatek osłonowy

Polacy byli też ciekawi kiedy usuną TikToka (cokolwiek to miałoby znaczyć) oraz kiedy zniknie obowiązek noszenia maseczek. Popularnością wykazała się Iga Świątek, bo w środku zestawienia jest zapytanie o terminy rozgrywania przez nią meczy, ale Polacy chcieli być też pewni, kiedy rozpoczyna się drugie tysiąclecie. Nie zabrakło pytań o wakacje kredytowe i wypłatę dodatku handlowego, ale częściej pytano o to, kiedy pojawi się 4. sezon "Stranger Things" oraz aktualizacja do iOS 16. Wśród pytanie o to, jak można coś zrobić, na najwyższym miejscu znalazło się zapytanie o to, jak można pomóc Ukrainie, co w skali kraju i całego roku wygląda imponująco, ale nie zabrało bardzie ogólnych pytań, w tym o to, jak suszyć grzyby, jak sprawdzić czy telewizor ma DVB-T2 lub jak wyglądał Księżyc w dniu narodzin (ciekawość wśród Polaków nie umiera).

Kiedy...? Jak...? Jak zrobić...? 1 Kiedy usuną TikToka Jak pomóc Ukrainie Jak zrobić test na covid 2 Kiedy bez maseczek Jak suszyć grzyby w piekarniku Jak zrobić palmę wielkanocną 3 Kiedy koniec wojny w Ukrainie Jak sprawdzić czy telewizor ma DVB-T2 Jak zrobić koktajl mołotowa 4 Kiedy zdalne Jak mrozić grzyby Jak zrobić grzyby w occie 5 Kiedy gra Iga Świątek Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy Jak zrobić chleb bananowy 6 Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie Jak wyglądał księżyc w dniu urodzin Jak zrobić szparagi na patelni 7 Kiedy Stranger Things 4 Jak kupić węgiel na PGG Jak zrobić zupę grzybową 8 Kiedy iOS 16 Jak gotować bób Jak zrobić rydze 9 Kiedy wakacje kredytowe Jak zdobyć zakręcenia w coin master Jak zrobić kombuchę 10 Kiedy wypłata dodatku węglowego Jak pozbyć się muszek owocówek Jak zrobić zasmażkę

Wielka woda

Pytaliśmy też o to, dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę i dlaczego to drugie państwo nie należy do NATO, a także dlaczego ogórki są gorzkie. Byliśmy ciekawi, dlaczego Australia jest na Eurowizji, czy cierpienie uszlachetnia, kto łapał raki w palindromie, kto wygrał Powstanie Warszawskie i kto nie umiera w Hamlecie. Okazuje się, że nie do końca wiemy, kim są snycerz, copywriter, dermatolog, mechatronik czy fizjoterapeuta, bo dopytywano co robią ci ludzie. Gdzie zaczyna się wojsko, gdzie leży Katar i gdzie pasikonik ma narząd słuchu - takie pytania też się pojawiły.

Seriale Filmy Rozrywka cyfrowa 1 Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera Jak pokochałam gangstera? Wordle 2 Wielka Woda Furioza League Of Legends 3 Sandman Oszust z Tindera Lost Ark 4 Zranione ptaki Gierek Literalnie 5 Stranger Things 4 Batman Dying Light 2 6 Gang Zielonej Rękawiczki Top Gun: Maverick Technoblade 7 Obserwator Terrifier 2. Masakra w Święta God of War Ragnarok 8 Kim jest Anna? Uncharted Overwatch 2 9 Behawiorysta Purpurowe Serca Diablo Immortal 10 Heartstopper Koniec świata, czyli Kogel-Mogel 4 Coin Master

W kategoriach kultury przodują Wordle, Dahmer i Jak pokochałam gangstera. W zestawieniach nie zabrakło najpopularniejszych wśród Polaków seriali, filmów i gier, ale najciekawiej wypadają chyba inne tabele, gdzie pierwszymi najpopularniejszymi hasłami były "kryzys", "cena" i "zmiany", co pokazuje, że regularnie staramy się trzymać rękę na pulsie w pędzącym świecie.

Najciekawsze dziesiątki zapytań z różnych kategorii w Google w 2022 roku znajdziecie poniżej:

Trending Ludzie Odeszli w tym roku 1 Ukraina Władimir Putin Witold Paszt 2 Putin Rafalala Elżbieta II 3 Wojna w Ukrainie Wołodymyr Zełenski Jerzy Urban 4 PGG Lanberry Dawid Ozdoba 5 Rosja Amber Heard Ewa Ampulska 6 Kurs rubla Mata Piotr Balicki 7 Dodatek osłonowy Jerzy Stuhr Anne Heche 8 Witold Paszt Sara James Jerzy Połomski 9 Jak pokochałam gangstera Will Smith Jerzy Trela 10 PIT2 Simon Leviev Ludwik Dorn

Dlaczego? Czy...? Kto...? 1 Dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę Czy Leksiu żyje Kto wygrał Eurowizję 2022 2 Dlaczego nie ma cukru Czy Ukraina jest w NATO Kto składa PIT 19a 3 Dlaczego Ukraina nie należy do NATO Czy Polsce grozi wojna Kto łapał raki w palindromie 4 Dlaczego gaz drożeje Czy Rosja zaatakuje Polskę Kto wygrał wybory we Francji 5 Dlaczego paliwo drożeje Czy Ukraina jest w Unii Kto jest w NATO 6 Dlaczego ogórki są gorzkie Czy cierpienie umożliwia osiągnięcie konkretnego celu Kto wygrał amerykański Mam Talent 7 Dlaczego cukier drożeje Czy wracamy do szkoły 10 stycznia Kto wygrał Powstanie Warszawskie 8 Dlaczego w Ukrainie, a nie na Ukrainie Czy będą zdalne lekcje Kto nie umiera w Hamlecie 9 Dlaczego Australia jest na Eurowizji Czy cierpienie uszlachetnia Kto powiedział ,,koszmarny sen pijanego cukiernika" 10 Dlaczego muszla małży jest ciężka i bocznie spłaszczona Czy osoba zaszczepiona podlega kwarantannie Kto wygral Fame MMA 14

Kto to...? Co...? Co to...? 1 Kto to behawiorysta Co się dzieje w Ukrainie Co to SWIFT 2 Kto to oligarcha Co kryją jej oczy Co to pit 2 3 Kto to separatysta Co Rosjanie myślą o wojnie Co to sankcje 4 Kto to probant Co zrobić z cukinii Co to broń nuklearna 5 Kto to parias Co się dzieje w Rosji Co to NFT 6 Kto to mer Co Alan Shepard zrobił na księżycu Co to afazja 7 Kto to dezerter Co oznacza czerwona aura Co to metadon 8 Kto to dywersant Co jest podstawą diety osich czerwi Co to Nord Stream 2 9 Kto to boomer Co grozi Polsce Co to denazyfikacjaja 10 Kto to anonymous Co można wziąć na dzień bez plecaka Co to apostazja

Co robi...? Gdzie jest... Gdzie...? 1 Co robi snycerz Gdzie jest Putin Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy 2 Co robi Putin Gdzie jest wiatr Gdzie są te dzieci plakat 3 Co robi masztalerz Gdzie jest Xayoo Gdzie kupić test na covid 4 Co robi copywriter Gdzie jest Wilno Gdzie zaczyna się wojsko 5 Co robi dermatolog Gdzie jest Kerfuś Gdzie kupić węgiel 6 Co robi mechatronik Gdzie jest autobus Gdzie leży Katar 7 Co robi fizjoterapeuta Gdzie jest cukier Gdzie kupić jodek potasu 8 Co robi kreatyna Gdzie jest samolot Gdzie będzie pochowana Elżbieta II 9 Co robi tarczyca Gdzie jest najwięcej miejscowości o nazwie Berlin Gdzie pasikonik ma narząd słuchu 10 Co robi thermomix Gdzie jest Turyn Gdzie dzwonić, gdy brak prądu

Jak jeść...? Zmiany... Cena… 1 Jak jeść kiwano Zmiany w Polskim Ładzie Cena baryłki ropy 2 Jak jeść granata Zmiany w kwarantannie Cena paliwo 3 Jak jeść figę Zmiany w dodatku węglowym Cena rubel 4 Jak jeść awokado Zmiany w fotowoltaice Cena cukier 5 Jak jeść marakuję Zmiany w edukacji domowej Cena ekogroszek 6 Jak jeść karczocha Zmiany istotne w projekcie budowlanym Cena czereśnie 7 Jak jeść kalarepę Zmiany w komunikacji wrocławskiej Cena Iphone 14 8 Jak jeść kaki Zmiany poziomu morza Cena euro dzisiaj 9 Jak jeść liczi Zmiany w Lidze Mistrzów Cena pelet 10 Jak jeść melona Zmiany zasad wjazdu do Niemiec Cena węgiel

Pisownia... Koncert... Kryzys... 1 Pisownia śmigus-dyngus Koncert dla Ukrainy Kryzys energetyczny 2 Pisownia co najmniej Koncert Dawid Podsiadło Kryzys gospodarczy 3 Pisownia rzadko Koncert Ed Sheeran Kryzys humanitarny 4 Pisownia a propos Koncert Guns'n'Roses Kryzys wieku wczesnego 5 Pisownia do zobaczenia Koncert Sanah Kryzys w Rosji 6 Pisownia z powrotem Koncert Genzie Kryzys egzystencjalny 7 Pisownia przeze mnie Koncert Coldplay Kryzys opioidowy 8 Pisownia wujek Koncert Backstreet Boys Kryzys na granicy 9 Pisownia poza tym Koncert Quebonafide Kryzys 2008 10 Pisownia na pewno Koncert Depeche Mode 2023 Kryzys sueski

Przepis... Dieta... Definicja... 1 Przepis na grzyby marynowane Dieta BARF Definicja gospodarstwo domowe 2 Przepis na ocet jabłkowy Dieta osich czerwi Definicja nacjonalizm 3 Przepis na kanię Dieta na insulinooporość Definicja szowinizm 4 Przepis na żurek wielkanocny Dieta keto Definicja budynek wielorodzinny 5 Przepis na opieńki Dieta vikinga Definicja nomofobia 6 Przepis na sex on the beach Dieta dr Ewy Dąbrowskiej Definicja ksenofobia 7 Przepis na rydze Dieta nordycka Definicja ageizm 8 Przepis na rogale Dieta bez nabiału Definicja kosmopolityzm 9 Przepis na kapuśniak Dieta Maggi Definicja faszyzm 10 Przepis na grochówkę Dieta carnivore Definicja liczba pierwsza

Memy... 1 Memy Putin 2 Memy Kerfuś 3 Memy Polski Ład 4 Memy Cichopek 5 Memy Ordo Iuris 6 Memy Nie strasz nie strasz 7 Memy chrust 8 Memy Denaturov 9 Memy Polska-Szwecja 10 Memy śmigus-dyngus

Zdjęcie główne: Depositphotos.