Styczeń to zawsze doskonały miesiąc dla wszystkich fanów technologii. Zobaczmy, co dla nas przygotowało HP na początku tego roku.

HP Dragonfly Pro, czyli kiedy wrażenia i doświadczenia podczas korzystania są ważniejsze niż specyfikacja

HP zapowiada 14-calowe laptopy Dragonfly Pro, zaznaczając, że najważniejszą ideą nowych komputerów amerykańskiej firmy jest to, aby doznania użytkowników podczas korzystania z laptopów były jak najlepsze. Według badań firmy, klienci poszukują prostych w obsłudze urządzeń, które oferują zaawansowane i profesjonalne działania, dzięki czemu zwyczajnie ułatwiają życie.

Źródło: Depositphotos

Ze względu na chęć spełnienia oczekiwań klientów, HP Dragonfly Pro oferuje między innymi stonowany, lecz elegancki design, haptyczny trackpad, dotykowy ekran czy specjalnie zaprojektowana klawiatura. Dodatkowo producent zapewnia, że bateria ma wytrzymywać przez cały dzień (aż do 16 godzin na jednym ładowaniu), a sam laptop ma gwarantować ekskluzywne doznania „premium”. Chromebooki zaoferują kamerę z czujnikiem 8 MP, aż 4 porty USB-C Thunderbolt i podświetlanie klawiatury RGB, które możemy dostosowywać do własnych preferencji. Do tego współpraca z AMD sprawia, że multitasking nie będzie problemem — podobnie jak ciche i skuteczne chłodzenie.

HP EliteBook 1040 G10 i HP Elite x360 1040 G10

Kolejne laptopy od amerykańskiej firmy stawiają na nieco inne aspekty, lecz również w głównej mierze mają skupić się na doświadczeniach użytkowników. Po pierwsze, HP zaprojektowało pierwszego notebooka z dwoma kamerami — co w tym przypadku ma jak najbardziej sens, gdyż jest to laptop konwertowalny, więc można z niego korzystać zarówno w trybie laptopa, jak i namiotu czy tabletu. Sercem serii Elite będzie procesor Intel Core i7 13. generacji, a towarzyszyć mu będzie nawet 32 GB pamięci RAM LPDDR5 i aż do 2 TB dysku SSD. Laptopy zostały również wyposażone w nowy system chłodzenia, który zapewni efektywność, wydajność i długi czas pracy na baterii, bez konieczności pogrubiania sprzętu.

Źródło: HP

Podwójny system kamer ma również technologie wspierające wideokonferencje, dbając między innymi o śledzenie twarzy, złapanie oddechu i wyłączenie kamery na krótki czas podczas spotkania, udostępnianie dokumentów jednym kliknięciem czy dostosowywanie odpowiedniego oświetlenia do koloru skóry użytkownika.

Nie tylko laptopami człowiek żyje. Monitory HP E-Series G5

HP przedstawiło również nową serię monitorów, które będą dostępne w różnych rozmiarach — i co za tym idzie, będziemy mówili o innych jakościach. Będą dostępne takie warianty jak:

21,5” - FHD;

23,8” - FHD & QHD;

27” - FHD, QHD & 4K;

31,5” - 4K;

44,5” - Dual QHD.

Źródło: HP

Warto zaznaczyć, że producent zapewnia, iż jest to pierwsza mainstreamowa seria zapewniająca jakość 4K i Dual QHD. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że ultraszeroki monitor wspiera także technologię automatycznego dostosowywania się poziomu jasności do naszego otoczenia.

Dodatkowe urządzenia zwiększające komfort pracy i życia

HP dodatkowo zapowiedziało wideokamerę HP 625 FHD, która — jak sama nazwa wskazuje — oferuje jakość Full HD i podobnie do pozostałych zapowiedzianych produktów charakteryzuje się dość klasycznym, zwykłym designem. Poza tym pokazano również bezprzewodową myszkę HP 710, która zdecydowanie zwiększy komfort pracy i codziennego korzystania z komputera.

Źródło: HP

Firma pokazała również douszne słuchawki bezprzewodowe Poly Voyager Free 60+. Aktywna redukcja szumów, 6 wbudowanych mikrofonów, możliwość podłączenia się do dwóch urządzeń w tym samym czasie czy tryb przepuszczania dźwięku z zewnątrz. Do tego nawet 5 godzin rozmów (z włączonym ANC) na jednym ładowaniu i dodatkowe 10 godzin pracy na baterii dzięki etui.

Źródło: HP

Kącik dla graczy

HP pokazało również laptopa OMEN 17, który ma być prawdziwą gamingową bestią — laptop ma kusić między innymi procesorem Intel Core i9-139000HX i najnowszymi kartami graficznymi firmy NVIDIA. Do tego zaawansowany system chłodzenia z wieloma wylotami powietrza, wyświetlacz QHD z odświeżaniem na poziomie 240 Hz, mechaniczna klawiatura i Gaming Hub, który możemy dowolnie edytować i dostosowywać do swoich potrzeb.

Źródło: Depositphotos

Ponadto pokazano również komputery stacjonarne OMEN 40L i 45L z procesorami Intel Core 13. generacji lub AMD Ryzen 7000. Nowy system chłodzenia miałby również zwiększyć wydajność o 35-39%, a nie można zapomnieć również o GPU z serii NVIDIA GeForce 40 lub AMD Radeon RX 7000. Do tego nawet 64 GB pamięci RAM DDR5 Kingston Fury i mamy naprawdę solidną maszynę do grania.