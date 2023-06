Nvidia od lat jest na topie, jeżeli chodzi o produkcję kart graficznych. Oczywiście, w ostatnich latach ich konkurencja w postaci kart od AMD mocno się obudziła, a i Intel również chciał wejść na rynek dedykowanych GPU, ale jego debiut można zaliczyć raczej do "średnio udanych". Tymczasem pomimo kurczącego się rynku PC Nvidia ewoluuje i pokazuje, że doskonale wie, do czego ich urządzenia są wykorzystywane. I nie - nie mówię tu o kopaniu bitcoina.

Jakiś czas temu Nvidia podzieliła bowiem swoje sterowniki na dwie części, adresowane do dwóch zupełnie różnych grup o odmiennych potrzebach. Czym są i jak je zainstalować?

Czym różnią się sterowniki Nvidia Studio od tych Game Ready?

Ze sterownikami Game Ready wszyscy jesteśmy zaznajomieni - są to te same sterowniki, które wychodzą od lat i które pozwalają nam cieszyć się rozgrywką w najnowszych tytułach. Z tego też powodu muszą być one często aktualizowane, ponieważ biorą one pod uwagę optymalne ustawienia dla praktycznie każdego nowego tytułu. Jednocześnie jednak Nvidia zauważyła, że będąc najpopularniejszym producentem sprzętowym na świecie, z ich produktów korzysta cała masa osób, które wykorzystują karty w innych celach - do generowania grafiki 3D, rysowania, animacji czy postprodukcji i montażu filmów.

Oczywiście - wszystko to można było robić do tej pory z użyciem sterowników Game Ready, ale w obecnym momencie, gdzie na rynku dostępne są superwydajne karty, duża część wspomnianej wydajności pozostaje niewykorzystana. Dlatego też Nvidia zdecydowała się zaadresować potrzeby tej grupy ludzi, tworząc dla nich oddzielne sterowniki, zoptymalizowane do pracy w najpopularniejszych programach.

Różnią się one przede wszystkim tym, jak często są one aktualizowane. W przypadku Game Ready mamy do czynienia z częstymi aktualizacjami, nawet kilka razy w miesiącu. Tymczasem sterowniki Studio wychodzą dużo rzadziej, około raz na miesiąc, ponieważ ich celem jest zachowanie największej stabilności, a zmiany w programach do zadań kreatywnych nie są tak częste.

I nie - nie jest tak, jak w przypadku Linuksa, że sterowniki Studio są po prostu wersją LTS dla Sterowników Game Ready. To oprogramowanie jest przeznaczone do dwóch różnych zastosowań. Jak dobrze mu to wychodzi, jest już kwestią dyskusyjną. Z osobistych doświadczeń mogę tylko powiedzieć, że różnie. Na pewno zauważam, że jeżeli przełączę się na sterowniki studio, część gier chodzi dużo gorzej, bądź nie odpala się w ogóle. Natomiast w przypadku narzędzi kreatywnych, ta różnica nie jest tak zauważalna, a z tego, co można przeczytać w sieci - doświadczenia innych użytkowników z tymi sterownikami są różne.

Jak zainstalować sterowniki Nvidia Studio?

Jeżeli mamy już kartę Nvidii, nie musimy robić absolutnie nic. Narzędzie do pobierania sterowników Studio zostało bowiem zintegrowane w ramach aplikacji GeForce Experience, gdzie dotychczas zarządzaliśmy naszą kartą graficzną. Jedyne co musimy w takiej sytuacji zrobić, to z rozwijanego menu z prawej strony wybrać, czy chcemy korzystać ze sterownika Game Ready, czy też - Studio. Jeżeli wybierzemy odpowiednie oprogramowanie możemy następnie ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji.

Korzystacie ze sterowników Studio? Widzicie u siebie znaczną poprawę w wydajności karty?