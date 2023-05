NPC w grach jak żywi ludzie. AI zrobi coś, czego jeszcze nie było

NPC, czyli sterowane przez komputer postacie w grach, to sztandarowy element gamingowych światów, ale dużego pożytku z nich nie ma. Przekażą zadanie poboczne, wypowiedzą kilka schematycznych zdań i giną gdzieś w tłumie setek podobnych bohaterów. A co gdyby z NPC dało się prowadzić dynamiczne i inteligentne konwersacje jak z żywym człowiekiem? NVIDIA ma na to pomysł – ACE już niebawem zrewolucjonizuje branżę.

NPC w końcu przestaną być nudne

„Byłem poszukiwaczem przygód tak jak ty, ale dostałem strzałą w kolano” – któż nie kojarzy tego kultowego tekstu strażników ze Skyrim, powtarzanego tak często, że stał się internetowym memem. Niestety postacie NPC zbytnio rozgadane nie są, a jeśli już wchodzą z graczem w głębszą relację, to są to zazwyczaj z góry określone frazy, które mają negatywny wpływ na immersję.

Wyobraźmy sobie jednak, że z randomową postacią w grze możemy wdać się w długą i interesującą pogawędkę, generowaną losowo na podstawie pytań, zadanych przez gracza. To jest już możliwe (choć dopiero we czesnej fazie) dzięki NVIDIA ACE – technologii, która „ożywia” bohaterów sterowanych przez komputer.

Rozpocznij rozmowę przy użyciu mikrofonu, a NPC odpowie w dynamiczny sposób

Na targach Computex korporacja zaprezentowała demo nowej technologii AI, poniekąd wyręczającej developerów w pisaniu dialogów. Dzięki NVIDIA ACE postać NPC staje się „chatbotem”, z którym gracz może przeprowadzać nieszablonowe rozmowy. Pierwsze efekty możemy zobaczyć na poniższym wideo.

Demo stylizowane na futurystyczną grę przedstawia realistycznie wyglądającą postać właściciela knajpy, konwersującego z graczem, który używa… mikrofonu. Tak, docelowo każda z postaci ma zachowywać się jak żywy rozmówca, dynamicznie reagujący na zdania wypowiadane przez gracza. Programiści otrzymają dostęp do NVIDIA NeMo, czyli narzędzia pozwalającego na zaprojektowanie tesktów wypowiadanych przez NPC, na podstawie wskazówek takich jak charakter, rola w danym uniwersum i indywidualna historia, a następnie oprogramowanie Nvidia Riva automatycznie zamieni tekst na mowę. Wisienką na torcie jest technologia Audio2Face, tworząca realistyczne animacje twarzy postaci, zintegrowana z MetaHuman, czyli narzędziem do projektowania modeli.

Źródło: NVIDIA

Przy pomocy tych rozwiązań powstał bohater widoczny na wideo – dialog nie jest szczególnie ambitny, ale to wciąż lepsze niż klikanie w określone wcześniej dymki konwersacji. A co jeśli gracze zaczną zadawać zbyt podchwytliwe pytania, lub wręcz obrażać NPC? Wtedy na straży stanie NeMo Guardrails, czyli zestaw narzędzi, który sprawia, że postacie w grach trzymają się tematu, powstrzymują się przed używaniem toksycznego języka i nie przedstawiają niebezpiecznych lub przekłamanych informacji.

Każdy bohater to wyjątkowy rozmówca

NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) to więc zbiór już wcześniej istniejących narzędzi, zunifikowanych w jedno kompleksowe oprogramowanie do tworzenia realistycznie wyglądających i dynamicznie rozmawiających bohaterów w grach, które ma w przyszłości znacząco podnieść poziom immersji w nadchodzących tytułach.

Wyobraźcie sobie Wiedźmina lub Mass Effect, po brzegi wypełnionych fotorealistycznymi postaciami, z którymi można porozmawiać w naturalny sposób, wykorzystując jedynie mikrofon. Nie tylko wydłużyłoby to czas spędzany przed ekranem, ale też przyczyniłoby się to do większego zapadania zwykłych NPC w pamięć, bo dotychczas większość graczy traktowała ich jako nieistotny element krajobrazu.

Obrazek wyróżniający: NVIDIA