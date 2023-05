W Tajwanie trwają właśnie targi komputerowe Computex. Są to jedne z największych targów komputerowych na świecie, gdzie producenci często prezentują swoje najnowsze sprzęty by pokazać, co też najnowszego i najlepszego mają w swojej ofercie. Jednym z takich producentów jest Acer, który pokazał tam dwie aktualizacje do swoich głównych linie notebooków, rozszerzając swoje portfolio o bardzo mocne i wydajne jednostki.

Acer Swift Edge 16 - teraz z Wi-Fi 7

Model 16 jest dobrze znany fanom Acera. W najnowszym wydaniu w dalszym ciągu za obraz odpowiada 16 calowy panel OLED o rozdzielczości 3,2 K, jednak teraz ma on aż 120 Hz odświeżanie i 100 proc. pokrycia gamy kolorów DCI-P3. Kontrast tu to 100000:1, a jasność maksymalna wynosi 500 nitów.

Procesor w tym modelu to AMD Ryzen 7040, a karta graficzna to również AMD - Radeon 780M. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy procesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, z pewnością pomoże w nich czytnik linii papilarnych współpracujący z Windows Hello.

Największe zainteresowanie oczywiście wzbudziło znajdujące się na pokładzie WWi-Fi 7. Tutaj prędkość pobierania to aż 5,8 Gb/s. To pokazuje, że najnowsze modele producenta oferują swoim użytkownikom zawsze najświeższe technologie. Cena tego modelu na start ma wynosić 1199 euro.

Acer Predator Triton 16 - dla graczy jak znalazł

Drugim zaprezentowanym komputerem jest laptop z serii Predator. Wszystkie główne podzespoły zostały tu zaktualizowane. Komputer wyposażony został w najnowszy procesor Intel Core i9 13. generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 i 32 GB pamięci RAM DDR5, Tutaj również mamy wyświetlacz 16 cali o rozdzielczości 2450x1600 pikseli, ale tutaj odświeża się on z częstotliwości 240 Hz. Dostajemy również 100% gamę kolorów DCI-P3 oraz wsparcie dla NVIDIA Advanced Optimus i NVIDIA G-SYNC.

Predator Triton 16 będzie dostępny w regionie Europie we wrześniu, w cenie od 2 299 euro.

Źródło: mat. prasowe