Nvidia pręży muskuły. Zagrasz nawet w 500 FPS

Aktualnie trwają targi Game Developers Conference 2025, na których przedsiębiorstwa związane z szeroko pojętym gamingiem mogą zaprezentować swoje nowości. Nie zabrakło tam Nvidii, która udostępniła fragmenty trzech wyczekiwanych gier akcji: Lost Soul Aside, Stellar Blade i Tides of Annihilation. Wszystkie te tytuły, stworzone przez azjatyckich deweloperów, będą wspierać technologię NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation, co zapewni niezwykle wysokie liczby klatek na sekundę, sięgające nawet 500 FPS w przypadku Lost Soul Aside.

Nvidia pozwoli grać nawet w 500 klatkach

Jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów jest Lost Soul Aside, który przeszedł długą drogę od jednoosobowego projektu Yang Binga do produkcji wspieranej przez Sony Interactive Entertainment. Gra pierwotnie powstawała z myślą o PlayStation 4 Pro, ale po latach oczekiwania wreszcie zadebiutuje 30 maja 2025 roku na PC i PlayStation 5. To pierwszy dla Sony tytuł dla pojedynczego gracza, który będzie dostępny jednocześnie na obu platformach. Gra nadal działa na Unreal Engine 4 i obsługuje ray tracing, co powinno dodatkowo poprawić jakość wizualną.

Drugą produkcją w kolejce jest Stellar Blade od koreańskiego studia Shift Up. Tytuł ten, podobnie jak Lost Soul Aside, został wydany przez Sony Interactive Entertainment i rok temu miał premierę na PlayStation 5, gdzie odnosił sukcesy sprzedażowe oraz zebrał bardzo dobre recenzje. Obecnie trwają jednak postępowania sądowe dotyczące naruszenia praw do znaku towarowego.

Nowe materiały wideo pokazują, że Stellar Blade na PC osiąga do 371 FPS dzięki technologii NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation. Chociaż dokładna data premiery komputerowej wersji gry nie jest jeszcze znana, przewiduje się jej debiut w czerwcu 2025 roku. Pełne wymagania sprzętowe nie zostały jeszcze ujawnione.

Trzecią zapowiedzianą grą jest Tides of Annihilation, najnowsza produkcja studia Eclipse Glow Games. Gra inspirowana mitologią arturiańską powstaje na Unreal Engine 5 i według wstępnych założeń ma trafić na rynek w 2026 roku. W trailerze zaprezentowano fragmenty rozgrywki, które pokazują działanie gry w 359 FPS z wykorzystaniem technologii DLSS 4.

Grafika: depositphotos