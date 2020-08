Tajemnicze odliczanie do 31 sierpnia

NVIDIA nie bez powodu odlicza do premiery 21 dni, a w zdjęciu na swoim kanale na Twitterze wskazuje też na 21 lat. To właśnie w 1999 roku miała miejsce premiera układu GeForce 256, który był rewolucyjnym projektem. Pierwszy GeForce wprowadził całkiem nowe funkcje do GPU i na zawsze zmienił rynek kart graficznych dla komputerów PC, pośrednio odpowiadając za upadek takich firm jak 3Dfx, który produkował akceleratory graficzny VooDoo. Czy Ampere będzie rozwiązaniem tak samo rewolucyjnym? Trudno w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć.

NVIDIA Ampere nawet z 24 GB pamięci VRAM

NVIDIA bardzo pilnie strzeże tajemnic związanych z najnowszymi kartami graficznymi. Do dzisiaj nie wiemy nawet czy nowa seria będzie faktycznie nazywała się RTX 3×00, czy może RTX 21xx, a może jeszcze inaczej. Nie znamy też konkretnej specyfikacji nadchodzących układów, choć pojawia się coraz więcej plotek. Według najnowszych z nich we wrześniu do sklepów trafią trzy modele kart, a w sumie w przygotowaniu na końcówkę roku jest aż 6 modeli.

W czasie premiery pod koniec sierpnia poznamy zapewne specyfikację trzech najdroższych modeli kart, które zastąpią układy GeForce RTX 2080Ti, 2080 Super oraz 2070 Super. W pierwszej kolejności na rynku pojawi się środkowy model (kodowa nazwa PG132-30) wyposażony w 10 GB pamięci VRAM na szynie 320 bit. Co ciekawe w październiku ma do niego dołączyć bliźniacza karta (PG132-20), ale wyposażona już w 20 GB pamięci VRAM. Będzie to prawdopodobnie odpowiedź na „Big Navi”, czyli nowy topowy model karty graficznej od AMD wyposażony w 16 GB pamięci VRAM.

W drugiej połowie września w sklepach ma pojawić się też najdroższy model z dopiskiem Ti, który będzie oferował aż 24 GB pamięci VRAM na szynie 384 bit, a także tańsza karta będąca odpowiednikiem RTX 2070 Super, która wyposażona zostanie w 8 GB pamięci VRAM na szynie 256 bit. W późniejszym czasie pojawi się też wersja z 16 GB pamięci oraz odpowiednik RTX 2060 Super wyposażony w 8 GB pamięci.

Wygląda na to, że koniec 2020 roku będzie dla graczy okresem żniw, na rynku pojawią się nowe wydajne karty graficzne oraz dwie całkiem nowe konsole. Wybór wcale nie będzie prosty…