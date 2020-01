NVIDIA od kilku lat ma raczej stabilny proces wydawniczy i prezentuje regularnie nowe układy graficzne. Zgodnie z tą zasadą, w tym roku powinny pojawić się nowe chipy z serii GeForce RTX 30x0, o których do tej pory było jednak bardzo cicho. Jednak jak już się pojawiły pierwsze plotki, to z miejsca wywołują małą sensację.

GeForce RTX 3080 z 20 GB pamięci? Wow!

NVIDIA w sprawie swoich nowych kart graficznych milczy, teoretycznie wiemy, że nowa architektura nazwana została Ampere i powinna pojawić się w tym roku, ale żadnego oficjalnego planu nie ma. Może się to zmienić za kilka miesięcy, bo kalifornijska spółka ma w zwyczaju prezentować swoją nową architekturę podczas konferencji GTC (GPU Technology Conference), która w tym roku planowana jest na 22 marca. Do tego czasu pozostaje nam polegać na pojawiających się plotkach, których mamy całkiem sporo w ostatnich dniach. Jeśli miałyby się one potwierdzić w praktyce, to skok wydajności w nowej generacji powinien być ogromny.

Nowe układy graficzne mają być już produkowane w litografii 7 nm przez TSMC, co będzie sporym przeskokiem w stosunku do litografii 12 nm, która stosowana jest w obecnej generacji. Dzięki temu nowe chipy powinny być nie tylko oszczędniejsze, ale będą też w stanie osiągnąć wyższe taktowanie. To oczywiście przełoży się na wydajność, a jeśli dodamy do tego również większą liczbę jednostek CUDA, to skok wydajności może być bardzo wyraźny.

Ostatnie przecieki mówią o dwóch układach o kodowych nazwach GA103 oraz GA104. Pierwszy z nich mógłby być układem z serii RTX 3080, zostanie wyposażony w 60 układów SM (Streaming Multiprocessors “Ampere”), z których każdy posiada 64 jednostki CUDA. W sumie daje to 3840 rdzeni CUDA, podczas gdy dzisiejszy RTX 2080 ma ich 3072. Można też oczekiwać, że nowe jednostki będą wydajniejsze, a w dodatku będą współpracować z poprawionymi jednostkami odpowiedzialnymi za ray-tracing. To co jednak jest największym szokiem to niesymetryczna szyna pamięci o szerokości 320 bit, która miałaby pozwolić na współpracę z 10 lub nawet 20 GB pamięci GDDR6. Przy zastosowaniu kości 16 Gbps dałoby to teoretyczną przepustowość na poziomie 640 GB/s.

NVIDIA GA103:

60 SM , 320-bit

10GB/20GB Graphics Memory

NVIDIA GA104:

48 SM , 256-bit

8GB/16GB Graphics Memory pic.twitter.com/IaQt6mtQ4b — KittyCorgi (@CorgiKitty) January 17, 2020

GeForce RTX 3070 z 8 lub 16 GB pamięci

Układ GA104 to rzekomo RTX 3070, któremu jest całkiem blisko pod względem specyfikacji właśnie do RTXa 2080. Mamy zatem tutaj 48 układów SM, co w sumie daje 3072 rdzenie CUDA i szynę pamięci o szerokości 256 bit. To powinno pozwolić na współpracę z 8 lub 16 GB pamięci GDDR6, która zaoferuje przepustowość na poziomie 512 GB/s. Jeśli jednak dodamy do tego większą wydajność pojedynczego rdzenia CUDA oraz wyższe taktowanie, to RTX 3070 może być wyraźnie wydajniejszy niż RTX 2080. Mówi się, że nawet RTX 3060 może zaoferować wydajność na poziomie RTX 2080, przy TDP na poziomie 150W. Do tego dochodzi też interfejs PCIe 4.0, który jednak powinien mieć tylko marginalny wpływ na wydajność.

Według różnych źródeł premiera nowych kart graficznych będzie miała miejsce w 2. kwartale 2020 roku. Wtedy też powinna zadebiutować nowa karta graficzna od AMD, która ma konkurować o prymat wydajności w segmencie dla graczy. Wygląda na to, że lato w tym roku będzie bardzo ciekawe.