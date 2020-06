Trudno jednak w tej chwili powiedzieć, na ile skuteczne może być to nowe podejścia NVIDIA do chłodzenia karty graficznej. Pomysł jest całkiem ciekawy, dolny wentylator zasysa chłodne powietrze z dolnej części obudowy komputerowej i przepycha je przez radiator nad GPU i pamięciami, które jest wydmuchiwane do góry przez wentylator na awersie karty. To z pewnością podgrzeje „atmosferę” wokół chłodzenia procesora, ale też może być szybko usunięte z obudowy przed wentylatory na jej szczycie albo boku. Ocena skuteczności i co ważniejsze kultury pracy tego rozwiązania będzie bardzo ciekawe. Wygląda też na to, że Ampere wcale nie będzie takie oszczędne jak można by było tego oczekiwać…