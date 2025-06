NVIDIA idzie po komputery. Z tym procesorem podbiją rynek

Pojawiają się coraz solidniejsze dowody na to, że NVIDIA, gigant rynku AI i kart graficznych, zamierza na poważnie wejść do gry z własnym, potężnym układem opartym na architekturze ARM. Pierwsze testy wydajności pokazują, że nowy procesor, nazwany N1X, może nie tylko konkurować, ale nawet przewyższać najlepsze chipy od Apple i Qualcomma.

NVIDIA N1X w Geekbench

Plotki na temat procesora, nad którym pracuje NVIDIA pojawiają się od kilkunastu miesięcy. Teraz układ znaleziono w popularnym programie do testowania wydajności - Geekbench, co może oznaczać, że jego premiera jest coraz bliżej. Tajemniczy procesor "NVIDIA N1x" osiągnął tam imponujący wynik około 3,096 punktów w teście jednordzeniowym oraz aż 18,837 punktów w teście wielordzeniowym. Wygląda też na to, że układ ten wyposażony jest w aż 20 rdzeni, choć przez samą aplikację rozpoznawany jest jako pojedynczy procesor z 20 wątkami. Bazowy zegar to 2.8 GHz co nie robi już takiego wrażenia, ale może oznaczać, że potencjał drzemiący w tym układzie jest jeszcze większy.

Analizując te liczby, nietrudno o ekscytację. Jak wskazuje publikacja w serwisie TechSpot, wydajność układu N1X wyraźnie deklasuje najnowszy i bardzo chwalony procesor Qualcomm Snapdragon X Elite, który osiąga odpowiednio ok. 2400 i 14000 punktów teście jedno i wielordzeniowym. Co więcej, wyniki stawiają go na równi z układem Apple M3, a także najnowszymi propozycjami od Intela (Core Ultra 200HX) i AMD (Ryzen AI Max). To wyraźny sygnał, że NVIDIA celuje w sam szczyt wydajności, chcąc zaoferować realną alternatywę.

Podobnie jak Apple i Qualcomm, NVIDIA postawiła na architekturę ARM, która słynie z doskonałej efektywności energetycznej. Pozwala to na tworzenie cienkich, lekkich i długo działających na baterii laptopów bez kompromisów w kwestii mocy obliczeniowej. Decyzja ta wpisuje się w wyraźny trend odchodzenia od tradycyjnej architektury x86 w urządzeniach mobilnych. Co ciekawe wygląda na to, że NVIDIA nie działa w pojedynkę. Projekt ma być owocem współpracy z firmą MediaTek, która ma doświadczenie w projektowaniu układów ARM dla smartfonów i innych urządzeń. Wcześniej w tym roku obie firmy pokazały swój pierwszy projekt, którym był komputer do AI z mocnym układem ARM i GPU z rodziny Blackwell.

Nowy produkt ma być skierowany do "zwykłych" konsumentów i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze urządzenia z tym układem na pokładzie możemy zobaczyć jeszcze w tym roku.