Bez mocnego komputera da się grać w najlepsze gry. Przekonaj się sam

Nie masz mocnego komputera? Nic się nie przejmuj. Wystarczy, że masz dostęp do internetu i abonament GeForce NOW, by zagrać najlepsze i najbardziej wymagające gry. Teraz jest dostępny w niższej cenie

GeForce NOW to prężnie rozwijająca się usługa grania w chmurze oferowana przez firmę NVIDIA, która pozwala na strumieniowanie gier wideo z potężnych serwerów na różne urządzenia, takie jak laptopy, komputery stacjonarne, telewizory, smartfony i tablety, niezależnie od ich mocy obliczeniowej. Dzięki temu nawet na słabszym sprzęcie można grać w najnowsze i najbardziej wymagające gry, o ile dysponuje się szybkim i stabilnym łączem internetowym.

Usługa umożliwia połączenie kont z popularnych sklepów cyfrowych (np. Steam, Epic Games Store, GOG), dzięki czemu można uruchamiać posiadane już gry lub tytuły free-to-play bez konieczności ich instalowania na własnym urządzeniu. Od jakiegoś czasu dostępne też są gry z abonamentu Xbox Game Pass, więc nie trzeba posiadać swoich własnych kopii cyfrowych, by cieszyć się najnowszymi tytułami. Gry są obsługiwane na serwerach NVIDII, a do użytkownika przesyłany jest jedynie obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym, co przypomina oglądanie transmisji na żywo, ale z pełną interaktywnością.

GeForce NOW trzy plany, w tym jeden darmowy i dwa płatne które zapewniają dostęp do wyższej jakości grafiki, większej liczby klatek na sekundę i krótszego czasu oczekiwania w kolejce do serwera. Jeden z tych planów właśnie dostępny jest w niższej cenie, w ramach letniej promocji.

GeForce NOW – letnia promocja wystartowała. Ile kosztuje abonament?

Choć do wakacji jeszcze daleko, NVIDIA już jest gotowa na zbliżające się lato i zachęca graczy do zostania w domach i oddania się rozgrywce w chmurze oferując niższą cenę za abonament Performance obsługiwany przez serwery z zainstalowanymi kartami graficznymi GeForce RTX i 8 vCPUs:

Zestawy GeForce RTX to ulepszone wirtualne platformy dla subskrybentów programu Performance. Ich wirtualne specyfikacje i wydajność mogą się różnić w zależności od dostępności gier i serwerów. Ponadto mogą one zawierać ulepszone funkcje RTX, takie jak ray tracing w czasie rzeczywistym i DLSS.

Plan ten pozwala na granie w rozdzielczości do 1440p w maksymalnie 60 klatkach na sekundę, ze wsparciem NVIDIA RTX, obsługą monitorów ultra panoramicznych oraz dźwiękiem 5.1. Choć mamy tu do czynienia z płatnym abonamentem, wciąż obowiązują w nim ograniczenia: długość pojedynczej sesji wynoszącej 6 godzin, 100 godzin miesięcznie. Obowiązują też skrócone kolekcji, co usprawni oczekiwanie na rozgrywkę, jednak nie wyeliminuje czekania całkowicie.

Plan Performacne w ramach letniej promocji kosztuje teraz 161,40 zł za na 6 miesięcy płatnych z góry. Po zakończeniu tego okresu cena wraca do normalnego poziomu – 269 zł na pół roku. Niestety jest jeden minus tej promocji. Dotyczy ona wyłącznie jednego planu – i to nie tego najlepszego oferującego rozgrywkę w 4K, 8-godzinnymi sesjami, czy wsparciem dla nowych technologii NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex, Cloud G-Sync. Za dostęp do tych rozwiązań trzeba odpowiednio zapłacić. Miesięczna subskrypcja planu Ultimate kosztuje 109 zł. Przy zakupie 6 miesięcy z góry musimy zapłacić 539 zł, co daje nam ok. 90 zł miesięcznie.