Dragon Age: The Veilguard coraz bliżej. Wymagania są podejrzanie niskie

Na nową grę z serii Dragon Age czekamy już dekadę. Jednak jeszcze w tym roku będziemy mogli w nią w końcu zagrać. Pojawiły się wymagania sprzętowe i są one stosunkowo niskie.

Seria Dragon Age zaliczana jest do klasyków gatunku gier fabularnych. Pierwsza część o podtytule "Początek" ujrzała światło dzienne 3 listopada 2009 roku. Wcielaliśmy się w niej w członka zakonu Szarych Strażników, czyli osób, które przeszły specjalny rytuał i zobowiązały się, by poświęcić życie walce z mrocznymi pomiotami. Akcja rozgrywa się w Fereldenie, gdzie wcześniej wspomniane stwory ponownie wyszły na powierzchnię. W Dragon Age 2 z 2011 roku wcielamy się w Hawke'a, który uciekając wraz z rodziną przed hordą mrocznych pomiotów trafia do miasta Kirkwall, którego zostaje okrzyknięty bohaterem.

Trzecia część została wydana w 2014 roku i wcielamy się w niej w inkwizytora, którego zadaniem jest poprowadzenie ludzkości i zamknięcie tajemniczego wyłomu na niebie. Od Inkwizycji minęła już dekada, a my nadal czekamy na kontynuację. Ta ma się pojawić jeszcze w tym roku.

Dragon Age: Straż Zasłony. Podany wymagania sprzętowe

Oficjalna premiera Dragon Age: The Veilguard (Straż Zasłony) odbędzie się 31 października. Fani serii już teraz mogą składać zamówienia w ramach przedsprzedaży. W związku z tym producent udostępnił wymagania sprzętowe, zarówno minimalne, jak i rekomendowane. Okazuje się, że nie są one tak wysokie, jak można byłoby się spodziewać po produkcji AAA z 2024 roku. Natomiast trzeba będzie zarezerwować sobie całkiem sporo przestrzeni na dysku.

Wymagania minimalne:

System operacyjny: 64 bit Windows 10/11

64 bit Windows 10/11 Procesor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X* (see notes)

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X* (see notes) Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X

NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

Wymagania rekomendowane:

System operacyjny: 64 bit Windows 10/11

64 bit Windows 10/11 Procesor: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X* (see notes)

Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X* (see notes) Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT

NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

Ostatnio w sieci pojawił się również zwiastun, który uchyla rąbka tajemnicy na temat fabuły. Jak dowiadujemy się jeszcze w Inkwizycji, Solas jest jednym z dawnych elfich bogów. W Straży Zasłony jego rytuał zostaje przerwany, przez co dochodzi do katastrofy, którą przyjdzie graczowi zatrzymać. W grze pojawi się kilka postaci znanych z poprzednich części. Mowa tu o krasnoludzie Variku Thetrasie oraz wiedźmie Morrigan.

Grafika: BioWare/Electronic Arts