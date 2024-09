Powrót na uczelnię z Lenovo. Jak laptop pomaga osiągnąć sukces?

Powrót na uczelnię to moment niosący ze sobą nie tylko nowe wyzwania, ale też możliwości. Aby mieć wsparcie podczas nauki, a jednocześnie cieszyć się życiem studenckim, warto zainwestować w odpowiednie urządzenie do pracy. Laptopy Lenovo – zwłaszcza te z serii Yoga, IdeaPad i Legion – są doskonałe dla studentów, którzy potrzebują niezawodnego i wydajnego sprzętu, a także ucieszą się ze stylowej obudowy. Warto też wspomnieć, że Lenovo z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego przygotowało specjalną akcję promocyjną, która potrwa do 13 października. W ramach niej przy zakupie laptopa można otrzymać słuchawki Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset w kolorze czarnym.

Już za kilka dni studenci pojawią się z powrotem na uczelni, pełni zapału i żądni wiedzy. Jednak w zależności od kierunku czy specjalizacji będą mieli inne potrzeby względem narzędzi do pracy. Jak w rozwoju naukowym może im pomóc laptop? Który model powinni wybrać?

Tomek, student informatyki

Tomek jest studentem drugiego roku informatyki. Jego codzienność to programowanie, tworzenie aplikacji oraz uczestnictwo w licznych projektach grupowych. Aby móc w pełni skupić się na działaniu, potrzebuje laptopa, który zapewni mu nie tylko wydajność, ale również wygodę podczas pracy przez wiele godzin. Dla niego świetnie sprawdzi się Lenovo Legion Pro 5i 16IRX9. Dzięki procesorowi Intel Core 14. generacji i karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX Serii 40 Tomek może bez problemu pracować nad złożonymi projektami programistycznymi czy uczestniczyć w konkursach hackathonowych.

Laptop ma 16-calowy ekran z częstotliwością odświeżania 240 Hz i zapewnia niesamowitą płynność obrazu, co jest szczególnie istotne podczas testowania gier i aplikacji VR. Zaawansowany system chłodzenia Coldfront 4.0 pozwala nie przegrzać sprzętu nawet podczas najbardziej intensywnych sesji programowania. Student docenił również dużą ilość pamięci RAM (do 32 GB) oraz szybki dysk SSD o pojemności do 2 TB, który pomieści ogromne ilości danych. W przypadku Tomka w grę nie wchodzą żadne kompromisy – chciał wybrać sprzęt najlepszy pod każdym względem i dlatego właśnie zdecydował się na Lenovo Legion Pro 5i.

Kasia, studentka architektury

Kasia, studentka architektury, zawsze marzyła o projektowaniu nowoczesnych budynków i przestrzeni publicznych. Jej praca wymaga nie tylko kreatywności, ale również wydajnego sprzętu, który poradzi sobie z zaawansowanymi programami graficznymi. Idealnym wyborem okazał się Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8. Ten ultrabook z 14-calowym ekranem OLED, procesorem Intel Core 13. generacji i grafiką Intel Iris Xe pozwala Kasi na płynną pracę w aplikacjach takich jak AutoCAD i Revit.

Yoga Slim 6 wyróżnia się lekką konstrukcją, o wadze zaledwie 1,35 kg, oraz smukłym profilem o grubości 14,9 mm. Dla Kasi istotne jest, że może zabierać go wszędzie: niezależnie od tego, czy pracuje w domu, na uczelni czy w parku. Dzięki baterii o dużej pojemności 65Wh bez problemu korzysta ze sprzętu przez wiele godzin bez konieczności ładowania, co okazuje się bardzo ważne podczas intensywnych dni pełnych zajęć i projektów. Docenia też, że Lenovo Yoga Slim 6 został wykonany z aluminium, które nie tylko doskonale odprowadza ciepło, ale zapewnia też większą sztywność obudowy i odporność na zużycie. Dla osoby takiej jak Kasia, która nosi laptop w torebce, to niezwykłe zalety. Co ważne, w decyzji pomogła również specjalna promocja, dzięki której Kasia przy zakupie laptopa z serii Yoga otrzymała darmowy dostęp do Adobe Creative Cloud na dwa miesiące.

Adam, student medycyny

Adam jest studentem trzeciego roku medycyny. Jego dni są wypełnione wykładami, zajęciami praktycznymi i nauką do egzaminów. Potrzebował laptopa, który pozwoli mu na szybkie notowanie, dostęp do zasobów online i jednoczesne korzystanie z programów medycznych. Idealnym rozwiązaniem okazał się Lenovo Yoga 7i 2-in-1 9. generacji. Dzięki konwertowalnej konstrukcji 2 w 1 z czterema trybami pracy Adam może w każdej chwili dostosować laptop do swoich potrzeb – od trybu laptopa podczas notowania po tryb tabletu podczas czytania podręczników czy robienia ręcznych adnotacji na prezentacjach.

Laptop Lenovo Yoga 7i 2-in-1, wyposażony w procesor Intel Core Ultra 7 oraz 16 GB RAM, pozwala na wielozadaniowość podczas nauki. Adam docenił również funkcję Smart Facial Recognition, która pozwala mu szybko logować się do systemu, oraz inteligentną redukcję szumów, dzięki czemu może uczestniczyć zdalnie w wykładach czy zdzwonić się z kolegami z grupy bez obaw o hałas z otoczenia. Natomiast wisienką na torcie jest ekran OLED o rozdzielczości 2.8K gwarantujący doskonałą jakość obrazu, co jest niezbędne do przeglądania szczegółowych zdjęć medycznych czy podczas czytania e-booków.

Julia, studentka sztuki i designu

Julia, studentka sztuki i designu, szukała laptopa, który sprosta jej kreatywnym potrzebom. Spędza godziny na tworzeniu grafik, edycji filmów i animacji. Lenovo Yoga Book 9i 9. generacji okazał się idealnym modelem dla niej. Laptop z dwoma ekranami OLED pozwala na niesamowitą wielozadaniowość, co sprawia, że Julia może jednocześnie tworzyć i przeglądać materiały referencyjne.

Lenovo Yoga Book 9i został wyposażony w procesor Intel Core 13. generacji, który zapewnia wysoką wydajność, dzięki czemu sprosta każdemu zadaniu, jakie postawi przed nim studentka sztuki i desigu. Julia bardzo doceniła mnogość przydatnych akcesoriów dołączonych do laptopa, które sprawdziły się nie tylko podczas kreatywnych działań. Studentka korzysta z rysika Smart Pen do precyzyjnego szkicowania oraz bezprzewodowej klawiatury Bluetooth, by wygodnie pracować z plikami tekstowymi. Z kolei dwa ekrany OLED o przekątnej 13,3 cala zapewniają wyjątkową jakość obrazu, co jest kluczowe podczas pracy twórczej. Dodatkowo laptop zawiera zaawansowane rozwiązania związane z rozrywką. Dla miłośniczki muzyki, jaką jest Julia, nie bez znaczenia są głośniki Bowers & Wilkins ze wsparciem technologii Dolby Atmos, dzięki czemu może w pełni delektować się muzyką czy filmami po intensywnym dniu pracy.

Michał, student ekonomii

Michał, student ekonomii, spędza dużo czasu na analizie danych, tworzeniu prezentacji i pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Potrzebował laptopa, który będzie niezawodny i niezwykle wydajny. Lenovo Legion 7i okazał się strzałem w dziesiątkę. Laptop wyposażony w procesor Intel Core i7-14700HX i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 ma niezwykłą moc obliczeniową.

Lenovo Legion 7i o 16-calowym ekranie IPS z częstotliwością odświeżania 165 Hz gwarantuje doskonałą jakość obrazu, co jest istotne podczas tworzenia skomplikowanych prezentacji. Michał docenił również system chłodzenia Coldfront, utrzymujący niskie temperatury nawet podczas intensywnej pracy, której w przypadku studentów ekonomii nie brakuje. Często korzysta też z ogromnych zbiorów danych, które analizuje, gdy tworzy modele ekonometryczne. Do tego konieczna jest jak najwyższa wydajność, którą zapewni duża ilość pamięci RAM (do 32 GB) oraz szybkie dyski SSD.

Ania, studentka filologii angielskiej

Ania, studentka filologii angielskiej, spędza wiele godzin na czytaniu, pisaniu i analizie literatury. Potrzebuje laptopa, który będzie lekki, przenośny i pozwoli na długie godziny pracy bez ładowania. Lenovo Yoga Slim 7x 9. generacji okazał się idealny dla niej. Laptop wyposażony w wyświetlacz PureSight OLED 3K o maksymalnej jasności 1000 nitów zapewnia doskonałą jakość obrazu podczas czytania e-booków i przeglądania zasobów online.

Yoga Slim 7x dzięki procesorom Intel Core 13. generacji i funkcjom AI, takim jak Copilot+, wspiera Anię w wielu kreatywnych zadaniach i tworzeniu tekstów na zajęcia. Lekka konstrukcja (zaledwie 1,28 kg) i smukły profil sprawiają, że laptop wygodnie nosi się w torebce. Dla Ani niezwykle ważne było również ekologiczne podejście Lenovo – laptop został bowiem wykonany z materiałów z recyklingu, co minimalizuje negatywny wpływ na środowisko.

Podsumowanie

Historie Tomka, Kasi, Adama, Julii, Michała i Ani pokazują, jak ważny jest wybór odpowiedniego laptopa do konkretnych działań. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne wymagania, a Lenovo oferuje szeroką gamę urządzeń i ma w ofercie idealny laptop dla każdego. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz lekkiego i mobilnego ultrabooka, potężnego laptopa do gier czy innowacyjnego urządzenia z dwoma ekranami, Lenovo ma coś dla Ciebie.

Laptopy z serii Yoga, IdeaPad i Legion to inwestycja, która przyniesie korzyści na wiele lat. Dzięki zaawansowanej technologii, stylowemu designowi i ekologicznemu podejściu to idealny wybór dla każdego studenta. Dołącz do bohaterów naszej opowieści i odkryj, jak laptopy Lenovo mogą pomóc Ci osiągnąć sukces na uczelni i poza nią.

Warto też pamiętać o trwającej promocji – jeśli zdecydujecie się na zakup laptopa Lenovo, możecie otrzymać słuchawki Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset w kolorze czarnym. Jak wziąć udział w promocji? Wystarczy wykonać następujące kroki:

Zakupić w okresie od 16 września do 13 października 2024 roku wybrany model laptopa Lenovo objęty promocją. Zarejestrować swój zakup na stronie lenovopolska.pl/backtouniversity i podać wymagane informacje oraz dołączyć dowód zakupu. Po zweryfikowaniu zgłoszenia będzie można odebrać prezent w postaci słuchawek Lenovo.

Szczegóły akcji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie dotyczącej promocji: Lenovo Polska.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Lenovo.